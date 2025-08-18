El sem indult, de már trükköznek az Otthon Start hitelekkel: óriási ráfizetés lehet a vége

Egyre többen próbálnak különféle kreatív módszerekkel megfelelni az államilag támogatott Otthon Start lakáshitel feltételeinek, ám ezek gyakran komoly jogi és pénzügyi veszélyeket rejtenek - derült ki az RTL riportjából.

Előfordul, hogy a négyzetméterár-korlátot úgy próbálják kijátszani, hogy a beépített bútorokat külön árusítják, miközben azok megvásárlását kötelezővé teszik.

Az ingatlan.com vezető elemzője szerint súlyos következményekkel járhat, ha utólag kiderül, hogy az adott ingatlan mégsem felelt meg a hitel előírásainak – a vevő akár havi 150 ezer forintos extra teherrel is szembesülhet.