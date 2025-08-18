2025. augusztus 18. hétfő Ilona
Budapest, Magyarország â 2024. december 23: Panel House Budapesten
El sem indult, de már trükköznek az Otthon Start hitelekkel: óriási ráfizetés lehet a vége

Pénzcentrum
2025. augusztus 18. 08:30

Egyre többen próbálnak különféle kreatív módszerekkel megfelelni az államilag támogatott Otthon Start lakáshitel feltételeinek, ám ezek gyakran komoly jogi és pénzügyi veszélyeket rejtenek - derült ki az RTL riportjából.

Egyre több lakásvásárló igyekszik kreatív trükkökkel teljesíteni az államilag támogatott Otthon Start lakáshitel feltételeit, ám ezek a megoldások komoly jogi és pénzügyi kockázatokat hordoznak – hívják fel a figyelmet a szakértők.

Előfordul, hogy a négyzetméterár-korlátot úgy próbálják kijátszani, hogy a beépített bútorokat külön árusítják, miközben azok megvásárlását kötelezővé teszik.

Az ingatlan.com vezető elemzője szerint súlyos következményekkel járhat, ha utólag kiderül, hogy az adott ingatlan mégsem felelt meg a hitel előírásainak – a vevő akár havi 150 ezer forintos extra teherrel is szembesülhet.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #lakáshitel #ingatlan #ráfizetés #otthon start

