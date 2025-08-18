Mutatjuk, mikor lesz Gyula és a környező települések területén lomtalanítás 2025 őszén az eddig közzétett információk szerint.
El sem indult, de már trükköznek az Otthon Start hitelekkel: óriási ráfizetés lehet a vége
Egyre többen próbálnak különféle kreatív módszerekkel megfelelni az államilag támogatott Otthon Start lakáshitel feltételeinek, ám ezek gyakran komoly jogi és pénzügyi veszélyeket rejtenek - derült ki az RTL riportjából.
Egyre több lakásvásárló igyekszik kreatív trükkökkel teljesíteni az államilag támogatott Otthon Start lakáshitel feltételeit, ám ezek a megoldások komoly jogi és pénzügyi kockázatokat hordoznak – hívják fel a figyelmet a szakértők.
Előfordul, hogy a négyzetméterár-korlátot úgy próbálják kijátszani, hogy a beépített bútorokat külön árusítják, miközben azok megvásárlását kötelezővé teszik.
Az ingatlan.com vezető elemzője szerint súlyos következményekkel járhat, ha utólag kiderül, hogy az adott ingatlan mégsem felelt meg a hitel előírásainak – a vevő akár havi 150 ezer forintos extra teherrel is szembesülhet.
Ezzel kevesen számoltak az Otthon Start program kapcsán: súlyos tízmilliókról van szó, erre kell készülni
Egy szakértővel néztük át, milyen építési árakra számíthatnak a hitelt igénybevevők.
Mutatjuk, mikor kezdődik a fűtésszezon 2025-ben, miért fontos a dátum, és milyen teendőket érdemes elvégezni, mielőtt megérkezik a hideg. Nézzük meg, mit kell tudnunk róla...
Itt a friss árlista: ennyibe kerülhet az Ország Tortája 2025-ben szeletenként a magyar cukrászdákban
A tortákat augusztus 19-től lehet megkóstolni a Magyar Ízek Utcájában a Várkert Bazárban, és országszerte több száz cukrászdában.
A győri agglomerációban jelentősen megnövekedett a környezeti terhelés az elmúlt évtizedekben a szuburbanizáció következtében.
Megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat Budapest XIV. és XV. kerületének határán.
A Bankmonitor segítségével utána néztünk annak, hogy mi a helyzet, mit gondolnak erről a pénzintézetek.
Mit ünneplünk augusztus 20-án? A Szent István Nap az államalapítás és az új kenyér ünnepe - Programok és tűzijáték 2025-ben
Augusztus 20. az alkotmányban rögzített hivatalos nemzeti ünnep: az államalapítás és Szent István király, illetve az új kenyér ünnepe is.
Aki nem riad vissza egy komolyabb felújítástól, az akár Budapest legdrágább kerületeiben is találhat az Otthon Start program feltételeinek megfelelő lakást.
A családtámogatásokról szóló vita új megvilágításba kerülhet, ha felismerjük, hogy valójában nem támogatásról - vélekedik egy szakértő.
Otthonfelújítási támogatás 2025: ezek a legfontosabb tudnivalók, a lakásfelújítási támogatás feltételei
MÁK otthonfelújítási támogatás 2025: ezek a lakásfelújítási támogatás 2025 feltételei, így jár a Vidéki Otthonfelújítási Program 2025 nyugdíjasoknak és más jogosultaknak.
Az Otthon Start Program 10 százalékos önerő-kedvezménye nem minden igénylő számára elérhető, és a banki értékbecslés is kulcsfontosságú szerepet kap a hiteligénylés során.
Kigyulladt egy autóbusz az M0-s autóút déli szektorában, az M7-es autópálya csomópontjánál, az M1-es autópálya felé vezető oldalon.
Kigyulladt az aljnövényzet Vecsésnél, a tűz épületeket is veszélyeztet - közölte a katasztrófavédelem csütörtök délután
A hétvégén előbb északnyugaton, majd keleten lehet zápor, zivatar, de a kánikula nem mindenhol tűnik el.
Csütörtökön 27 Celsius-fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet az ország délkeleti vármegyéiben, pénteken pedig már az ország nagyobb részén
Szeptembertől elstartol az Otthon Start program, amely fix, évi 3 százalékos kamatozású lakáshitelt kínál az első otthonukat vásárlóknak.
A klíma életet menthet – de milyen áron? Nézd meg, hogyan hat a hűtés terjedése a bolygónkra és az energiahálózatra!
A Bankmonitor és a Pénzcentrum közös felmérést indít az új hitellel kapcsolatban, amely többek között azt vizsgálja, hogyan hat mindez a vásárlói tervekre és elvárásokra.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
-
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.
-
Budapest Borfesztivál: minden kortyban élmény, minden cseppben elegancia (x)
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.