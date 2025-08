Kitört a lakáspánik Budapesten: rengetegen járhatnak pórul, brutális a roham

Alig pár nap telt el a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése óta, máris megindult a szokásos nyári albérletvadászat Budapesten. A legfrissebb piaci mozgások szerint a kereslet különösen a belvárosi és belvároshoz közeli kerületekben ugrott meg – és az árak sem kímélik a friss egyetemistákat.

A piacon jelenleg az egyszobás lakások a legkapósabbak: ezek átlagosan 180 ezer forintba kerülnek havonta, míg a kétszobás lakások már 280 ezer forint körüli áron mozognak. Ezek az ingatlanok főként a friss hallgatók és fiatal párok célpontjai, akik próbálnak minél közelebb kerülni az egyetemhez és a belvárosi élethez.

„A felvételi eredmények kihirdetése minden évben újabb lökést ad a keresletnek. Idén sincs ez másképp, sőt, még élénkebb mozgást tapasztalunk, különösen a belső kerületekben” – mondta Ben Ezra Orran, a Central Home ingatlanszakértője.

A metróvonalak környéke aranyat ér

A szakértő szerint a kék metró vonalához közeli kerületek – például a VIII., IX. vagy XIII. kerület egyes részei – kiemelt célpontjai lehetnek a bérlőknek, mivel ezek még elérhetőbb árakat kínálnak, miközben a közlekedés is kiváló.

A magas bérleti díjak miatt egyre többen közös albérletbe költöznek, hogy megosszák a költségeket. Eközben az is előfordul, hogy a szülők saját lakást vásárolnak a gyermeküknek, nemcsak támogatásként, hanem hosszú távú befektetésként is.

Bár a legjobb lakások már most is gyorsan elkelnek, még van lehetőség jó ajánlatokra – de a kivárás komoly kockázatot jelenthet. A kínálat szűkös, az árak tovább nőhetnek, így a szakértők azt tanácsolják: aki most keres albérletet, az ne halogasson.