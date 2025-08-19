2025. augusztus 19. kedd Huba
28 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A kullancs eltávolítása speciális kullancseltávolító eszközzel. Az éghajlatváltozás melegebb teleket és jobb túlélési esélyeket eredményezett a kullancsok számára. Ennek eredményeként sokkal gyakoribbá és elterjedtebbé váltak az Egyesü
Egészség

Egyre veszélyesebb fajok jelennek meg: ez a teendő kullancs esetén, életet menthet

Pénzcentrum
2025. augusztus 19. 11:02

Afrikai eredetű, aktívan vadászó kullancsfajok jelentek meg Magyarországon, amelyek terjeszthetik a halálos krími–kongói vérzéses láz vírusát. A klímaváltozás kedvez az ittmaradásuknak, és bár emberi fertőzést még nem észleltek, a szakértők szerint adottak a feltételek egy új járvány megjelenéséhez. Egy új mobilalkalmazással immár mi is segíthetünk megtalálni és azonosítani az új jövevényeket.

A Hyalomma kullancsok nem őshonosak nálunk, eredeti élőhelyük Észak-Afrika, a Közel-Kelet és a mediterrán térség, azonban egyre gyakrabban hurcolják be példányaikat Magyarországra vonuló madarak. A Kecskemét környéki száraz térségben már több példányt találtak, ami arra utal, hogy a megtelepedés folyamata elindulhatott.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!
Kapcsolódó cikkeink:

Veszélyes vírust hordozó jövevények

A Hyalomma-fajok a hazai kullancsoktól eltérően nem rejtőzködve várják, hogy elmenjen mellettük egy lehetséges gazdaállat, hanem aktívan vadásznak — akár méterekről is becserkészik a kiszemelt áldozatukat, legyen az ember, kutya vagy nagytestű háziállat. A legnagyobb gond velük mégsem ez, hanem az, hogy képesek hordozni, sőt, terjeszteni a krími–kongói vérzéses láz vírusát.

A krími–kongói vérzéses láz félelmetes betegség, akár halálos kimenetelű is lehet, és jelenleg nincs ellene specifikus kezelés vagy védőoltás. Veszélyességét jól mutatja, hogy a vírus szerepel a WHO tíz legveszélyesebb kórokozója között, és potenciális járványforrásnak számít.

A Hyalomma kullancsok és velük a krími–kongói vérzéses láz vírusa tőlünk délre már jelen van, több országban — Észak-Macedóniában, Törökországban, Spanyolországban — emberi fertőzéseket is okozott a vírus, és egyes esetekben emberről emberre is terjedt, sőt, halálos kimenetelű megbetegedések is előfordultak.

Kiskaput nyit a klímaváltozás

Magyarország egyes részeinek éghajlata (különösen az Alföldé) egyre inkább hasonlít a Hyalomma-fajok eredeti élőhelyére, különösen a melegebb nyarak és enyhébb őszi hónapok révén. Magyarországi megtelepedésük jó példát ad arra, hogy miként teremti meg a klímaváltozás egy-egy aspektusa nálunk korábban ismeretlen fajok életterét.

E kullancsok életciklusának ugyanis egyik kritikus pontja az utolsó előtti (nimfa) fejlődési stádiumból a felnőtté vedlés. Ha ebben az időszakban tartós hideg van, a kullancsok elpusztulnak. De ha az ősz kellően enyhe, akkor a vedlés sikeres lehet, és a felnőtt kullancs már túléli a hideg időszakot is. Például Törökország magasabb hegyeiben is fennmarad a faj, ahol télen mínusz 10–15 °C-ot is elvisel.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A klímaváltozás tehát olyan új ökológiai rést teremt, amelybe a Hyalomma „bele tud költözni”. Ezzel új, potenciálisan járványtani kockázatot jelentő fajok válhatnak részévé a hazai élővilágnak.

Vadásszunk kullancsra mobillal — mi is segíthetünk a veszély felderítésében!

A kockázatok felmérésére és kezelésére a kutatók négy kulcsfontosságú intézkedési lépést — dokumentálás, kockázatértékelés, monitorozás, cselekvés — határoztak meg, amelyeket együttesen az angol neveik rövidítésével DAMA protokollnak neveznek.

Ezek végrehajtásában mi is segíthetjük a kutatókat, csak töltsük le a PragmaTick nevű mobilalkalmazást (itt tölthető le iPhone-ra és Androidra), fotózzuk le a kicsit is gyanús kullancsot, és töltsük fel az adatokat. Őrizzük meg a Hyalomma kullancsot, mert ezzel a kutatók további hasznos vizsgálatokat végezhetnek. Segítségként, amint Földvári Gábor, a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont Evolúciótudományi Intézet tudományos főmunkatársa mondja, érdemes annyit megjegyeznünk, hogy a Hyalomma kullancsok lába erőteljesen sávozott, hátuk sötét, mozgásuk meglepően gyors. A nőstények mérete 5,5–6,5 mm, a hímeké 3,8–5,6 mm, ezzel nagyobbak, mint a hazai kullancsok.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #kullancs #betegség #alkalmazás #kutatók #hun-ren atk

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:28
11:15
11:02
10:45
10:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 19.
Teljesen felforgatják a magyar fizetéseket: EU-s bértranszparencia és anyák szja-mentessége jön egyszerre
2025. augusztus 19.
Rengeteg magyarnak ragadt be a pénze ezeken a számlákon: óriási a baj, úgy látszik, tovább kell várni
2025. augusztus 18.
Lehet még 2025-ben kaszálni az évtized tech-buliján? Lerántjuk a leplet a Nvidia-szotriról
2025. augusztus 18.
Sorra keresik ezekre a munkákra a nyugdíjasokat, diákokat: 50 ezret is simán adnak egy hétre
2025. augusztus 19.
Ilyen akció évente csak egyszer van a boltokban: indulhat a roham a Lidl-be, Sparba, Tescóba
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 19. kedd
Huba
34. hét
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Óriási botrány robbanhat a Pfizer COVID-19 vakcinák körül: találtak egy súlyos mellékhatást
2
1 hónapja
Kiderült a nagy tejtitok: sokan nem is sejtik, mit isznak valójában nap mint nap
3
3 hete
Újabb fordulat Schmuck Andor temetése ügyében: ismert művész jelentkezett be, ő állja a költségeket
4
1 hónapja
Pintér Sándor új rendelete mindent megváltoztat: így alakítják át az orvosok ügyeleti rendszerét
5
4 hete
Ezekben a tengerekben terjed a húsevő, Vibrio-baktérium: így nem szabad vízbe menni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Rendelkezésre tartási jutalék
a bankok általában az igénybe nem vett hitel után számítják fel, napi meghatározással, egyfajta kamatként, ami kevesebb a hitelkamatnál, de lényegében a bank ezzel a jutalékkal akkor is beszed valamennyi jövedelmet a számlatulajdonostól, ha az nem használja a hitelkeretét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 19. 10:01
Rengeteg magyarnak ragadt be a pénze ezeken a számlákon: óriási a baj, úgy látszik, tovább kell várni
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 19. 05:34
Teljesen felforgatják a magyar fizetéseket: EU-s bértranszparencia és anyák szja-mentessége jön egyszerre
Agrárszektor  |  2025. augusztus 19. 10:27
Nagyon ritkán történik olyan, mint ami szerdán jön Magyarországon