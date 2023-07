5+1 ebédötlet hőség idejére: így nem válik a konyha földi pokollá a kánikulában

Érvénybe lépett a szerdáig tartó hőségriadó, az idei évi második hőséghullám során már a 36-37 Celsius-fokot is elérheti a hőmérséklet. Csaknem az ország egész területén szenvedhetünk a tartós melegtől, ilyenkor mindenki igyekszik hűvösen tartani a lakást, amennyire csak lehetséges. A hőség alatt a hosszú főzőcskézés például kifejezetten kerülendő, hiszen pokoli meleget tud csinálni a lakásban percek alatt is, és aki ott áll a tűzhely mellett, feleslegesen teszi ki magát egy ilyen hőhatásnak. Összegyűjtöttünk néhány minimális főzéssel elkészíthető ebédtippet, amivel átvészelhető a kánikula.

Aki szokott főzni, nyaranta bizonyára elkövette már azt a hibát, hogy melegben fogott neki főzni, és úgy érezte, meggyullad a tűzhely mellett, mire kész lett az ebéd. Hogy a konyha ne váljon földi pokollá, ne fűtse be az egész lakást a főzés, érdemes ilyenkor minimálisra csökkenteni a sütési, főzési tevékenységet. Ez azonban nem egyszerű, ha közben tartalmas fogásokat is szeretnénk fogyasztani - hiszen a hőség nem csak kellemetlen, hanem kimerítő, sok energiát is elvesz a testünktől. Egy kis kreativitással azonban át lehet vészelni ezt a pár napot nagyobb sütés-főzés nélkül. Ha pedig ez már most problémát jelentett, érdemes felkészülten várni a következő ilyen időszakokat, mert nem ezen a héten lesz utoljára kánikula 2023-ban.

Először néhány tipp, ha olyan a lakás elrendezése, hogy a konyha befűtheti nyáron az egészet, illetve klimatizálatlan. Kánikula idején kerüljünk mindent, amivel a benti hőmérséklet emelkedhet, nem csak a főzést! Tartsuk a redőnyöket lehúzva, függönyöket behúzva, és csak akkor szellőztessünk, ha este már kellőképp lehűlt a levegő! Ha vannak szobák, amik jobban felmelegszenek napközben, próbáljunk ne ott tartózkodni, illetve leválasztani azokat, amennyire lehet. Húzzuk ki a nem használt elektronikus eszközöket. Teregessük ki a lakásban a száradó ruhákat, mert a párolgás is segít hűvöset tartani. Ha pedig minden kötél szakad, és elviselhetetlen a lakás, meneküljünk el egy hűvösebb helyre: pl. múzeumba, könyvtárba, plázába, hipermarketbe, moziba, fürdőhelyekre, vagy a hűvösebb erdőkbe, völgyekbe a közelben. Ne szenvedjünk passzívan!

A sütés-főzés elkerülése sokat segít a benti hőmérsékleten. Ha mindenképpen főzni kell, akkor érdemes inkább estére vagy hajnalra időzíteni azt. Próbáljunk olyan fogásokban gondolkodni, aminek az elkészítése kevés hőt fejleszt.

1. (Hideg) levesek

Hiába fontos része a magyar gasztronómiának a leves, mint előétel, a hideg levesek nem annyira tudtak még meghonosodni. Pedig a mediterrán népek - akiktől ha így haladunk, át kell vennünk jónéhány szokást a klímaváltozás miatt - előszeretettel készítik és fogyasztják ezeket, amelynek egyik oka valószínűleg a hőség elleni küzdelem. A legtöbb ilyen leveshez szükség lesz botmixerre, vagy turmixgépre.

A spanyol konyha alapvető fogása például a gazpacho, a hidegen tálalt, eredetileg paradicsom alapú zöldségleves. Ez a sűrű, hideg leves nagyszerű, könnyű ebéd - hogyha pedig tartalmasabbá szeretnénk tenni, akkor krutont - pirított kenyérkockát -, pirítóst vagy péksüteményeket fogyasszunk mellé. Az alaprecepthez 1 kg paradicsom, 1 kígyóuborka, 1 kis fej vöröshagyma, kevés olívaolaj, só és bors szükséges. Kész szerencse, hogy a paradicsom és az uborka árak is elkezdtek végre csökkenni. Az alapreceptet még lehet színesíteni további zöldségekkel, kefirrel, fűszerekkel is.

Léteznek még olcsó receptek? A korábban párszáz forintból összeállítható zöldséges krémlevesek, saláták alapanyagai is mostanra annyira megdrágultak, hogy már nem beszélhetünk filléres fogásokról. A zöldségárak bár elkezdtek csökkenni, a paradicsom havi átlagára még mindig 1000 forint/kg volt, a zöldpaprikáé 1370, az uborkáé 848 forint a KSH friss adatai szerint. A csemegekukorica konzerv kilós ára 2200 forint, a 4 tojásos spagetti tészta csomagja átlagban 785 forintba került. A nagykiszerelésű 12%-os tejföl 617 forintba került, a virsli kilós átlagára is 3210 forint volt júniusban.

Másik klasszikus nyári leves, a hideg uborkaleves, mely a friss és a kovászos uborka kombinációja, a krémes állagról pedig natúrjoghurt vagy kefir gondoskodik. Ezt a levest is felturbózhatjuk levesbetétekkel: kenyérkockával, levesgyönggyel, tortilla chipsszel, de akár ropogós, friss zöldségekkel aprítva vágva vagy reszelve, mint a pl. répa, karfiol, karalábé, újhagyma, stb. Vannak olyan tésztafélék is, mint a rizstészta, amelyet elég csak forrázni - vízforralóval melegítve a vizet lehetünk igazán energiatakarékosak -, leszűrni. Ezekkel is tartalmassá tehetjük a levesünket. Még akár meleg pirítóst is kínálhatunk mellé - de inkább csak akkor, ha van kenyérpirítónk, ami ezt a műveletet minimális hőfejlesztéssel végzi.

A legtöbb zöldségből, amiből smoothie készülhet, hideg krémlevest is lehet csinálni, hiszen az eljárás csaknem ugyanaz, maximum az ízesítés különbözik. Sőt nemcsak zöldségekből, hanem gyümölcsökből és ezek kombinációjából is készíthető hideg leves. Azok vannak előnyben, akiknél esetleg befőtt is akad a spájzban. A gyümölcsleveseket fogyaszthatjuk édesen, mellé édes péksüteménnyel is.

Fontos, hogy nyáron is fogyasszunk rendszeresen levest, ilyen formában is nagyon jót tesz a folyadékpótlás, főként kánikulában.

Ne feledkezzünk arról sem, hogy létezik rengetegféle instant leves is, ami az igazán forró napokon bárkinek mentőövként szolgálhat. Ezeket elég csak elvileg leforrázni - vízforralóval nagyon kevés hőt fogunk ezzel teremteni a konyhában - és állni hagyni. Igazság szerint egy kis fantáziával sokkal jobb és tartalmasabb levest is lehet készíteni az instantból, ha kiegészítjük zöldségekkel, hússal, levesbetéttel.

2. Nyári saláták

A köretként induló saláták egészen nagy karriert futottak be mára, és egészen változatos formában fordulnak elő. A zöldségek, gyümölcsök mellett magvakkal, pirított kenyérrel, sajttal, hideg húskészítményekkel is fel lehet dobni ezeket az ételeket. A salátákat ízlésünk (és pénztárcánk) szerint kedvünkre variálhatjuk: állhat paradicsomból, uborkából, kukoricából, salátából, melyhez adhatunk drágább összetevőket, mint az olívabogyó, rukola, mozzarella, keményebb sajtok, szalámikockák, főtt-füstölt szalonna, sonka, tonhal stb. A lenmag, szezámmag nem drága.

Hideg tésztasaláta is észíthető úgy, ha leforrázzuk és állni hagyjuk a tésztát, majd lehűtjük, szűrjük, és elkeverjük a többi hozzávalóval. A franciasaláta és az orosz hússaláta is készíthető úgy, hogy elhagyjuk a hozzávalókat, amiket nem elég forrázni (mint a főtt krumpli), és sült hús kockák helyett pl. virslit adunk hozzá. Csak a fantáziánkon múlik, mi mindennel dobhatjuk még fel a nyári salátánkat. Sokszor elég csak bekukkantani a hűtőbe, spájzba, konyhaszekrénybe, biztosan akad majd elfekvőben valami, amit tudunk használni.

3. Bulgur, kuszkusz

Akárcsak a salátával, a bulgurral és a kuszkusszal is sokan csak köretként szoktak találkozni, pedig valójában teljesértékű ételek is lehetnek, csak úgy kell azokat elkészíteni. A bulgurnak, amely valójában tört búza, nagy előnye a rizzsel szemben, hogy nem tapad össze, és nem kell feltétlenül főzni: elég felönteni forró vízzel és állni hagyni. Főként hőség idején jön jól ez a módszer: tegyük a bulgurt egy hőálló edénybe, öntsük fel forró vízzel, ízesítsük ízlés szerint, majd lefedve hagyjuk állni fél órát. Ezután keverhetünk hozzá felkockázott zöldségeket és friss fűszereket - pl. paradicsomot, uborkát - kaprot, petrezselymet, mentát tehetünk hozzá. Forrázott zsenge borsót, kukoricát szintén tehetünk bele, vagy tulajdonképpen bármit, amiről ügy érezzük, passzolna, akárcsak a salához. Még tartalmasabb ebédhez tegyünk a bulgurhoz sajtot, és olvasszuk rá a mikróban. A bulgur a különféle szószokkal is jól kiegészíthető/variálható, szójaszósszal például egészen különleges lehet.

A kuszkusz felhasználása a bulgurhoz nagyon hasonló, ugyanúgy búza az alapja, a különbség annyi, hogy a kuszkusz jobban hasonlít a tésztára - pl. a tarhonyára -, míg a bulgur inkább a rizshez hasonlítható. A kuszkusz ugyanúgy nem kell viszont főzni, elég csak forrázni és állni hagyni. Az is hogy mivel dobjuk fel, varázsoljuk egytálétellé, szintén nagyon változatos lehet, mint a bulgurnál.

4. Hummusz

A gasztroforradalomnak hála, ma már eléggé elterjedt hazánkban is a humuszfogyasztás, amelynek hozzávalóit is könnyen beszerezhetjük a boltokban. A főként csicseriborsóból és szezámmagból álló humuszt főzés nélkül elkészíthetjük turmixolással, ha a csicseriborsót konzervként vesszük. Az ízesítés és nagyon sokféle lehet a ízlésünknek megfelelően. Aki még nem próbálta, itt a remek alkalom rá.

5. Szendvics, tortilla, nyári tekercs

Akár azt is megtehetjük, hogy a hőségriadó idejére lemondunk a főtt ételekről és inkább szendvicsekben gondolkodunk. Ennek az ételnek is számos megjelenési formája van manapság, egyáltalán nem számít "sovány" ebédnek egy tartalmas szendvics, tortilla vagy nyári tekercs. Ha szeretnénk sajtot olvasztani rájuk, ezt a mikróban is megtehetjük.

+ 1. Félkész ételek, konzervek, fagyasztott készételek, stb.

Bár sokan ódzkodnak tőlük, nem érdemes hőségriadó idején megfeledkezdni a félkész ételekről sem. Tésztát például készíthetünk forrázással, ha a sütés-főzés elkerülése a cél, ahhoz pedig sokféle kész szósz vásárolható a boltokban. A szósz elég mikróban megmelegíteni, és máris megúsztuk a sok hőtermeléssel járó főzést.

Ugyanígy hasznosak lehetnek a különféle konzervek, vagy akár a fagyasztott készételek is. Érdemes átnézni egyébként is a fagyasztót, hogy akad-e még egy-egy adag töltött káposzta, vagy más aranytartalék a mélyén, ami most jó szolgálatot tehet.

Aztán ilyen hőségben érdemes a desszerteken is gondolkodni. Ha maga az ebéd egy könnyedebb saláta, egy tartalmas desszerttel kiegészítve biztosan jól lakunk, és lesz elég energiánk is. A jégkrémek is jó szolgálatot tehetnek, és még a hőérzetünket is csökkentik.

Fontos, hogyha most szenvedünk a főzés mellőzésétől a kánikulában, akkor felkészüljünk a következő ilyen időszakra! Amikor elmúlik a hőség, érdemes megfőzni pár jól fagyasztható tartalmas ételt, amihez a köretet is főzés nélkül meg tudjuk majd csinálni, ha szükség van rá - egy pörkölthöz például a szeletelt kenyér is tökéletesen megteszi. Ezekből tegyünk el előre egy-egy adagot, hogy a következő hőséghullám idején majd csak elő kelljen venni. Tárazzunk be forrázással elkészíthető tésztákból is, esetleg 1-2 tartós készételből, konzervekből.