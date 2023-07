Módosult a hőségriasztás: ebben a 7 megyében kell ma pokoli melegre számítani

Másodfokú hőségriasztás lépett életbe hétfőn 0 órakor, az egész ország területére érvényes figyelmeztetés szerda éjfélig lesz érvényben. Az Országos Meteorológiai Szolgálat friss előrejelzése szerint az idei nyár második hőhulláma alatt a hét elején már a 36-37 Celsius-fokot is elérheti a hőmérséklet. Egy mediterrán ciklon határozza meg Európa nagy részének időjárását, a meleg, forró levegő Magyarország területét is eléri.

A melegedés a hét első felében folytatódik, és egyre enyhébbek lesznek az éjszakák, hajnalok. A hét közepén egy gyenge hidegfront mérsékelheti a meleget. A Nemzeti Népegészségügyi Központ és az BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság arra hívta fel a figyelmet, hogy a tartós hőség megterheli az egészséges szervezetet is, de különösen veszélyeztetettek a kisgyermekek, az idősek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők.

Azt ajánlják, hogy a kánikula idején - kiemelten 11 és 15 óra között - lehetőség szerint mindenki tartózkodjon hűvös helyen, árnyékban, kerülje a fizikai munkát. A hőségben a szokásosnál nagyobb mennyiségű vízre van szüksége a szervezetnek, ezért fokozottan figyelni kell a folyadékbevitelre is. Kiemelték: gyereket, állatot még lehúzott ablaknál sem szabad autóban hagyni, a járműben akár 70 Celsius-fokra is felmelegedhet a levegő!

Egyre több területen várnak hőséget

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint egyre több helyen várható hőség. Pénteki veszélyjelzésük szerint hétfőn 16 megyére adtak ki riasztás, 10 megyében azért, mert a napi középhőmérséklet 25 °C felett alakulhat, 6 megyében pedig még ennél is magasabb, 27 °C feletti középhőmérsékletet vártak. Azóta az előrejelzés úgy módosult, hogy másodfokú (narancs) riasztást adtak ki Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Pest és Tolna vármegye mellett Komárom Esztergomra is, valamint csak Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg marad ki a kánikulából, Hajdú-Biharra is elsőfokú figyelmeztetés lesz érvényben.

Hétfőn az esti órákban (nagy bizonytalanság mellett!) zivatarok érhetik el észak felől az északi megyéket. Az intenzívebb gócok környezetében főként viharos széllökésre (>60-80 km/h) lehet számítani, de emellett intenzív csapadék (>15-20 mm) és jégeső (~1-2 cm) is előfordulhat - írta a met.hu.

Kedden Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg várhatóan megússzák a meleget, a leginkább szenvedni Bács-Kiskun, Baranya, Csongrád-Csanád és Tolna megyékben fogunk, mert itt lesz másodfokú riasztás, a többi megyében elsőfokú (citrom) riasztás lesz érvényben.

Szerdán robban be igazán a hőség, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyék kivételével mindenhol hőségnek jósolnak. Nógrád, Heves és Hajdú-Bihar megyékben 25 °C felett, az ország további területén 27 °C felett alakulhat a napi középhőmérséklet.

Csütörtökre mérséklődik a hőség, már csak 7 vármegyében lesz magas a napi középhőmérséklet. Baranya, Bács-Kiskun, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna területén elsőfokú, míg Békés és Csongrád-Csanád megyékben másodfokú riasztás lesz érvényben.