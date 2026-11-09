Rákkeltő azbesztet találtak az iskola mellett, 50 család aggódik: újabb vizsgálatokat követelnek a szülők Gyömrőn

Újabb magyar településen találtak azbeszttel szennyezett útépítési anyagot: ezúttal a gyömrői Fekete István Általános Iskola közelében mutatták ki a veszélyes anyagot. Az érintett útszakaszt lezárták, a szennyezett felületet geotextíliával takarták le, a környéken élő szülők azonban további vizsgálatokat követelnek. Már ötven család csatlakozott ahhoz a petícióhoz, amelyben azt szeretnék elérni, hogy a környező ingatlanokat is ellenőrizzék.

A gyömrői Fekete István Általános Iskola közelében azután kezdtek vizsgálatokat, hogy a szomszédos Maglódon több helyszínen is azbesztszennyeződést mutattak ki, köztük egy gyömrői vállalkozástól származó kőzetben - adta hírül az RTL Híradója. A gyömrői önkormányzat ezért ellenőriztette azokat az utakat és közterületeket, amelyeknél felmerült, hogy az érintett vállalkozástól származó építőanyagot használhattak fel.

Az önkormányzat november 6-i tájékoztatása szerint hat helyszínen végeztek laboratóriumi vizsgálatokat. Ezek közül öt esetben nem mutattak ki azbesztet, a szennyeződést kizárólag a konténeriskolához vezető Cifra utcában azonosították. A mintában krizotil, vagyis fehér azbeszt, valamint tremolit jelenlétét is kimutatták. A szennyezett anyag az úttest melletti padkához, illetve a Gróf Almássy utcai kereszteződés közelében felhasznált martaszfaltban volt jelen. A Cifra utca 2025 nyarán, állami beruházás keretében, a Magyar Közút közreműködésével épült meg.

Ötven család követel további méréseket

A helyieket azonban nem nyugtatták meg teljesen az eddigi vizsgálatok. Az RTL Híradójának beszámolója szerint egy szülő petíciót indított, amelyben azt követelik, hogy ne csak az érintett útszakaszt, hanem a környező telkeket is vizsgálják meg. A kezdeményezést már ötven család írta alá. Az aggodalom érthető: az iskola és egy óvoda is található a közelben, a környéken élők pedig szeretnék pontosan tudni, hogy kizárólag az útépítéshez használt anyag szennyezett-e, vagy máshol is előfordulhat azbeszt.

A városvezetés közben megtette az első óvintézkedéseket. A szennyezett területet lezárták, sűrű geotextíliával fedték le, száraz időben pedig locsolással igyekeznek csökkenteni a porképződést. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy kerüljék el a letakart részt, a Cifra utcán pedig ne hajtsanak fel az útpadkára, és ne parkoljanak rajta.

A Magyar Közút vizsgálata után szállíthatják el a szennyezett anyagot

Az önkormányzat a Cifra utca tavalyi építésében közreműködő Magyar Közutat is megkereste, és kezdeményezte a szennyezett útépítési anyag eltávolítását. A társaság ellenőrző laborvizsgálatot rendelt meg, és annak eredményétől tette függővé a további intézkedéseket.

A városvezetés ugyanakkor már arra az esetre is árajánlatot kért, ha végül saját hatáskörben kellene megoldania az elszállítást. A Magyar Közút jelezte, hogy az eredetileg kért, november 6-i határidőt nem tudja tartani. Az önkormányzat szerint, ha nem sikerül megállapodniuk, saját költségükön intézkednek, a többmilliós kiadást pedig később megpróbálják jogi úton visszakövetelni.

Az elszállítás napján elővigyázatosságból a közeli Kastélydomb Óvoda zárva tart majd, a konténeriskolában pedig rendkívüli tanítási szünetet rendelnek el. A munkálatok időpontjáról előzetesen tájékoztatják az érintetteket.

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További helyszíneken is folytatódnak a vizsgálatok

A gyömrői önkormányzat nem állt meg a hat helyszínen végzett mintavételeknél: további három mintát is megrendelt a Mendei úti sportpálya mellett korábban felhalmozott martaszfaltkészletekből. Ezeket külön-külön ellenőrzik. A Kastélydombon, a Gróf Almássy utca és a Zichy utca közelében elhelyezett újabb martaszfaltszállítmány dokumentumai alapján az ottani anyag nem szennyezett.

Az önkormányzat hangsúlyozta: az eddigi eredmények kedvezőek abból a szempontból, hogy a hat vizsgált helyszín közül öt negatív lett, ez azonban nem jelenti azt, hogy Gyömrő valamennyi útját és közterületét ellenőrizték volna. A legfontosabb feladat jelenleg a Cifra utcai szennyezett anyag szakszerű eltávolítása és a további vizsgálatok eredményeinek megismerése.

Miért veszélyes az azbeszt?

Az azbeszt természetben előforduló ásványi szálas anyag, amelyet korábban széles körben használtak az építőiparban, többek között hő- és tűzálló tulajdonságai miatt. Egészségügyi kockázatot elsősorban akkor jelent, ha az apró rostok a levegőbe kerülnek, és belélegzik őket.

Az azbesztexpozíció több súlyos betegség, köztük a tüdőrák és a mezotelióma kialakulásával is összefüggésbe hozható. Ezért különösen fontos a szennyezett anyag bolygatásának megakadályozása és a szakszerű eltávolítás.