Nem lehet többé bármit kihelyezni vagy reklámozásra használni a közterületeket Tapolcán. A város képviselő-testülete több ponton is szigorította az engedélyezési szabályokat.
Rákkeltő azbesztet találtak az iskola mellett, 50 család aggódik: újabb vizsgálatokat követelnek a szülők Gyömrőn
Újabb magyar településen találtak azbeszttel szennyezett útépítési anyagot: ezúttal a gyömrői Fekete István Általános Iskola közelében mutatták ki a veszélyes anyagot. Az érintett útszakaszt lezárták, a szennyezett felületet geotextíliával takarták le, a környéken élő szülők azonban további vizsgálatokat követelnek. Már ötven család csatlakozott ahhoz a petícióhoz, amelyben azt szeretnék elérni, hogy a környező ingatlanokat is ellenőrizzék.
A gyömrői Fekete István Általános Iskola közelében azután kezdtek vizsgálatokat, hogy a szomszédos Maglódon több helyszínen is azbesztszennyeződést mutattak ki, köztük egy gyömrői vállalkozástól származó kőzetben - adta hírül az RTL Híradója. A gyömrői önkormányzat ezért ellenőriztette azokat az utakat és közterületeket, amelyeknél felmerült, hogy az érintett vállalkozástól származó építőanyagot használhattak fel.
Az önkormányzat november 6-i tájékoztatása szerint hat helyszínen végeztek laboratóriumi vizsgálatokat. Ezek közül öt esetben nem mutattak ki azbesztet, a szennyeződést kizárólag a konténeriskolához vezető Cifra utcában azonosították. A mintában krizotil, vagyis fehér azbeszt, valamint tremolit jelenlétét is kimutatták. A szennyezett anyag az úttest melletti padkához, illetve a Gróf Almássy utcai kereszteződés közelében felhasznált martaszfaltban volt jelen. A Cifra utca 2025 nyarán, állami beruházás keretében, a Magyar Közút közreműködésével épült meg.
Ötven család követel további méréseket
A helyieket azonban nem nyugtatták meg teljesen az eddigi vizsgálatok. Az RTL Híradójának beszámolója szerint egy szülő petíciót indított, amelyben azt követelik, hogy ne csak az érintett útszakaszt, hanem a környező telkeket is vizsgálják meg. A kezdeményezést már ötven család írta alá. Az aggodalom érthető: az iskola és egy óvoda is található a közelben, a környéken élők pedig szeretnék pontosan tudni, hogy kizárólag az útépítéshez használt anyag szennyezett-e, vagy máshol is előfordulhat azbeszt.
A városvezetés közben megtette az első óvintézkedéseket. A szennyezett területet lezárták, sűrű geotextíliával fedték le, száraz időben pedig locsolással igyekeznek csökkenteni a porképződést. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy kerüljék el a letakart részt, a Cifra utcán pedig ne hajtsanak fel az útpadkára, és ne parkoljanak rajta.
A Magyar Közút vizsgálata után szállíthatják el a szennyezett anyagot
Az önkormányzat a Cifra utca tavalyi építésében közreműködő Magyar Közutat is megkereste, és kezdeményezte a szennyezett útépítési anyag eltávolítását. A társaság ellenőrző laborvizsgálatot rendelt meg, és annak eredményétől tette függővé a további intézkedéseket.
A városvezetés ugyanakkor már arra az esetre is árajánlatot kért, ha végül saját hatáskörben kellene megoldania az elszállítást. A Magyar Közút jelezte, hogy az eredetileg kért, november 6-i határidőt nem tudja tartani. Az önkormányzat szerint, ha nem sikerül megállapodniuk, saját költségükön intézkednek, a többmilliós kiadást pedig később megpróbálják jogi úton visszakövetelni.
Az elszállítás napján elővigyázatosságból a közeli Kastélydomb Óvoda zárva tart majd, a konténeriskolában pedig rendkívüli tanítási szünetet rendelnek el. A munkálatok időpontjáról előzetesen tájékoztatják az érintetteket.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
További helyszíneken is folytatódnak a vizsgálatok
A gyömrői önkormányzat nem állt meg a hat helyszínen végzett mintavételeknél: további három mintát is megrendelt a Mendei úti sportpálya mellett korábban felhalmozott martaszfaltkészletekből. Ezeket külön-külön ellenőrzik. A Kastélydombon, a Gróf Almássy utca és a Zichy utca közelében elhelyezett újabb martaszfaltszállítmány dokumentumai alapján az ottani anyag nem szennyezett.
Az önkormányzat hangsúlyozta: az eddigi eredmények kedvezőek abból a szempontból, hogy a hat vizsgált helyszín közül öt negatív lett, ez azonban nem jelenti azt, hogy Gyömrő valamennyi útját és közterületét ellenőrizték volna. A legfontosabb feladat jelenleg a Cifra utcai szennyezett anyag szakszerű eltávolítása és a további vizsgálatok eredményeinek megismerése.
Miért veszélyes az azbeszt?
Az azbeszt természetben előforduló ásványi szálas anyag, amelyet korábban széles körben használtak az építőiparban, többek között hő- és tűzálló tulajdonságai miatt. Egészségügyi kockázatot elsősorban akkor jelent, ha az apró rostok a levegőbe kerülnek, és belélegzik őket.
Az azbesztexpozíció több súlyos betegség, köztük a tüdőrák és a mezotelióma kialakulásával is összefüggésbe hozható. Ezért különösen fontos a szennyezett anyag bolygatásának megakadályozása és a szakszerű eltávolítás.
Vadat láttál az utcán vagy a kertedben? Mostantól hivatalosan is bejelentheted, akár intézkedés is követheti
Egyre több helyen okoznak gondot a lakott területen felbukkanó vadállatok, egy baranyai településen pedig most új lehetőséget kaptak a lakók, hogy hivatalosan is jelezzék az...
Régen ilyenkor zárult le a gazdasági év, és ezt meg is ünnepelték: jövő hétvégén újra életre kel a hagyomány
Kézműves borászatok termékeivel, Márton-napi vacsorával, süteménykészítő workshopokkal, gyerekprogramok és koncertekkel várják a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumba látogatókat
60 milliárd forintot osztanak szét vidéken: rengeteg magyar település újul meg a gigantikus kormányzati tervvel
Közel 60 milliárd forintos keretösszeggel indul el az Országfásítási és Települészöldítési Program, amelynek keretében 12 millió facsemetét ültetnek el a következő években.
Megtaláltuk az eredeti bableves receptjét: ősrégi szakácskönyvben lapult, döbbenetes, mit raktak bele
Ma már inkább ínyenc csemegeként gondolunk az aszalt gyümölcsökre, holott a hagyományos magyar konyhában fontos téli élelmiszernek számítottak.
Gyerekkorunk legendás játékai kelnek életre Pécsen: 50 éves a magyar Playmobil, 1526 figura idézi meg a mohácsi csatát
Különleges időutazásra hívja a látogatókat a pécsi Janus Pannonius Múzeum: ötvenéves lett a Schenk Károly nevéhez fűződő legendás magyar játékkatona, a mini emberke.
Rejtett patkányváros húzódhat a panelházak alatt: egy csőtörés hozta felszínre a súlyos problémát Békésben is
Egy egyszerű csőtörés javításával indult a történet, végül azonban olyan problémára derült fény az egyik Békés megyei város panelházainál...
Megvan a hétvége leghangulatosabb családi programja: libás ételek, bormustra és lámpás felvonulás a Márton-napi vásáron Szombathelyen
November 7-én, szombaton ismét megtelik élettel a szombathelyi Vasi Skanzen: érkezik a hagyományos Szent Márton-napi országos nagyvásár. Hozzuk is a programokat!
Uniós százmilliókból kap új funkciót Szentendre népszerű kulturális helyszíne: turistacsalogató központ épül a MűvészetMalomban
Több mint 300 millió forintos uniós fejlesztés indul Szentendrén: a MűvészetMalomban új turisztikai fogadó- és információs központot alakítanak ki, amely a város értékeit mutatja be.
Orrfacsaró bűz fogadja a vonattal érkezőket Siófokon: vége lehet a szégyenfoltnak, lépett az önkormányzat
Nyáron algás, szemetes, kellemetlen szagú állóvíz csúfítja Siófok egyik forgalmas közterületét, a vasútállomás előtti Millennium park szökőkútját. Az önkormányzat most lépett az ügyben:
Mélyponton a Fertő tó vízszintje: az eső ide nem lesz elég, élőhelyeket is elpusztíthat a hosszú aszályos időszak
Az előző év azonos időszakához képest mintegy 40 centiméterrel alacsonyabb a tó vízállása.
Örülhetnek a balatoni bringások: három fejlesztés is jöhet, új négysávos út kötheti össze az M76-ost Keszthellyel
Jelentős közlekedési fejlesztések előkészítése indulhat Keszthely térségében: a tervek szerint hétt kilométeres, kétszer kétsávos út kapcsolná össze az M76-os gyorsforgalmi utat a keszthelyi elkerülővel.
Új termálkutat fúrnak a népszerű fürdőnél: közel 738 millió forintos fejlesztés indul Szengotthárdon, erre készülnek
Jelentős energetikai fejlesztés indul a Szentgotthárd Spa & Wellness fürdőnél: új, 750 méter mély termálkutat fúrnak, és öt hőszivattyúval korszerűsítik a fűtési rendszert.
Vége a konténeriskolának Gyömrőn, 600 gyerek és szülő lélegezhet fel: a 24 tantermes új sulira közel 11 milliárdot szánnak
Évek óta húzódik a gyömrői Fekete István Általános Iskola újjáépítésének ügye, miközben több száz diáknak kellett ideiglenes konténertantermekben folytatnia a tanulmányait.
Veszélyes inváziós növény terjedésére figyelmeztet az Ipoly Erdő: sokan díszfának nézik, pedig komoly gondot okoz a bálványfa – így ismerd fel
Hiába nő gyorsan és mutatós, súlyos károkat okozhat a hazai erdőkbe a bálványfa: egyre több helyen bukkan fel a magyar erdőkben - figyelmeztet az Ipoly...
Balhé a miskolci Kocsonyafesztivál körül: bejelentették a 2027-es időpontot, a polgármester cáfolt, majd visszalépett a szervező
Úgy tűnik, a miskolci Kocsonyafesztivál körüli vita lassan éppolyan visszatérő miskolci hagyománnyá válik, mint maga a rendezvény...
325 millióért eladó a legendás Rózsa rendezvénycsárda: Hódmezővásárhely is beszállna, de jóval áron alul venné meg
borospincék is találhatók. A több mint 5000 négyzetméteres hódmezővásárhelyi komplexumban étterem, panzió, tekepálya és borospincék is vannak. A város 175 millióért vásárolná meg.
Egyedülálló horgászparadicsom épül a Tolnai-hegyhát szívében: ekkora saját vízterület és stég jár majd a pecásoknak
Egészen extra, vadiúj horgászturisztikai helyszínnel bővülhet a vidéki kínálat: a Tolna megyei Felsőnánán három tóból álló horgászkomplexum kialakításán dolgoznak.
Mutatjuk, hol tilos már most rollerezni vidéken: Szegeden 107 bírságot osztottak ki a rollereseknek, és még csak most jön az átfogó KRESZ-szigor
Egyre több helyen okoznak komoly konfliktust az elektromos rollerek, a gyalogosok biztonsága miatt pedig már több vidéki önkormányzat is lépett.
-
A Gránit Bankkal együtt tervezhetik a jövő bankját az Óbudai Egyetemen (x)
Az egyetemi tudás és a gyakorlati tapasztalat összekapcsolását helyezi előtérbe az Óbudai Egyetem és a Gránit Bank 2026. november 5-én aláírt együttműködési megállapodása.
-
Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás.