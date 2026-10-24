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Itt a friss rangsor: ezek Magyarország legjobb gimnáziumai 2027-re, történelmi fordulat a dobogón
A budapesti Eötvös József Gimnázium végzett az ország legjobb középiskoláinak rangsora élén, megelőzve a szintén fővárosi Toldy Ferenc Gimnáziumot. A HVG legfrissebb, 2027-es gimnáziumi rangsorában történelmi eredmény született: először került vidéki intézmény a dobogóra, a harmadik helyet ugyanis a veszprémi Lovassy László Gimnázium szerezte meg.
Bár az élmezőnyben továbbra is a megszokott, kimagaslóan teljesítő iskolák sorakoznak, az idei, a 2027-es évet célzó rangsor összeállításakor bevezetett módszertani újítások miatt a korábbiaknál nagyobb átrendeződések is megfigyelhetők. Az élen végzett Eötvös, valamint a Toldy és a Lovassy is évről évre folyamatosan javított az eredményein, így élre törésük nem okozott meglepetést. Az első tíz helyezett között minimálisak a különbségek, a diákok mind az érettségi, mind a kompetenciamérések terén rendkívül kiegyensúlyozottan teljesítenek.
A legjobb tízbe a veszprémi Lovassy mellett kizárólag fővárosi intézmények jutottak be, köztük a Fazekas Mihály, az Apáczai Csere János, a Madách Imre, a Veres Péter, a Radnóti Miklós, a Trefort Ágoston és a Szent István Gimnázium. A legjobb húsz között azonban további öt vidéki iskola is helyet kapott, mint a győri Kazinczy Ferenc, a Pannonhalmi Bencés, a zalaegerszegi Zrínyi Miklós, a szombathelyi Bolyai János, valamint a debreceni Fazekas Mihály Gimnázium.
A százas toplistán idén már többségben vannak a vidéki intézmények, hiszen 56 iskola működik a fővároson kívül, míg Budapestet 44 képviseli. A vidéki városok versenyében Győr, Debrecen és Kecskemét emelkedik ki négy-négy iskolával, de Miskolc, Nyíregyháza, Gödöllő és Szentendre is három-három intézménnyel van jelen a listán. A rangsorba idén összesen 15 új iskola került be.
A vizsgált intézmények közel ötöde egyházi fenntartású. Közülük a budapesti Piarista Gimnázium érte el a legjobb eredményt a 11. helyével, de a legjobb húszba bejutott a Deák Téri Evangélikus Gimnázium és a Pannonhalmi Bencés Gimnázium is. Az alapítványi és magániskolák mezőnyét továbbra is az Alternatív Közgazdasági Gimnázium (AKG) vezeti a 31. hellyel, mellette pedig kiválóan szerepelt a győri Audi Hungaria Iskolaközpont és a budapesti Közgazdasági Politechnikum.
A legnagyobb előrelépést a Gödöllői Török Ignác Gimnázium produkálta, amely a tavalyi 73. pozícióból egészen a 26. helyig ugrott. Hasonlóan látványos javulást ért el a velencei Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Gimnázium, amely a 80. helyről a 33. helyre küzdötte fel magát.
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Fontos hangsúlyozni, hogy a lista az intézmények eredményességét kizárólag a hivatalos érettségi, felvételi és kompetenciamérési adatok alapján rangsorolja. Egy-egy iskola minőségét és az ott zajló pedagógiai munkát ezeken felül számos más tényező is meghatározza.
A rangsor első tíz helyezettje:
- Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium
- Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium
- Lovassy László Gimnázium (Veszprém)
- Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
- ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium (Budapest)
- VII. Kerületi Madách Imre Gimnázium (Budapest)
- Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium (Budapest)
- ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium (Budapest)
- ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium (Budapest)
- Szent István Gimnázium (Budapest)
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