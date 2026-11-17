Az ügyészségi vezetők esetleges befolyásolásával kapcsolatos feljelentéseket nem lehet a korábbi indoklással lezárni.
Megszólalt Brüsszel: 8 éve tartó uniós eljárás érhet véget Magyarország ellen, de még komoly feltételeket szabtak
Az Európai Parlament pozitívan értékeli a tavaszi magyarországi választások óta végrehajtott jogállamisági reformokat, így az Európai Néppárt kezdeményezésére akár már decemberben döntés születhet a 7-es cikk szerinti eljárás lezárásának feltételeiről. Tineke Strik EP-jelentéstevő szerint az új kormány eddigi korrupcióellenes és esélyegyenlőséget teremtő intézkedései biztatóak, de a diszkriminatív jogszabályok eltörlése, az igazságszolgáltatás teljes függetlenítése és egy arányosabb választási rendszer kidolgozása még hátravan.
Tineke Strik holland zöldpárti EP-képviselőt, a 2018-ban indult 7-es cikk szerinti eljárás jelentéstevőjét pozitív meglepetésként érte, hogy a választások óta eltelt bő fél évben több jelentős reformot is végrehajtottak Magyarországon. Egy nemrégiben lezajlott budapesti tényfeltáró látogatás után hangsúlyozta, hogy az eljárást annak idején nem pusztán Orbán Viktor személye, hanem a rendszerszintű jogsértések kockázata miatt indították, így egyik napról a másikra nem lehet véget vetni neki. A Tisza Pártot is soraiban tudó Európai Néppárt ugyanakkor úgy látja, eljött az idő a folyamat lezárására - írta a Telex.
A képviselő kifejezetten üdvözölte a korrupció elleni fellépést, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását, valamint az állami médiatámogatások igazságosabb elosztását. Az alapjogok terén komoly előrelépésnek nevezte a gyermekvédelmi törvény korábbi, LMBTQ-ellenes szakaszainak módosítását, amely miatt korábban az Európai Unió Bírósága is elmarasztalta az országot.
Bár a reformok iránya jó, az EP-delegáció hiányosságokat is tapasztalt. Strik szerint a családjogban és az Alaptörvényben továbbra is maradtak diszkriminatív elemek, bár tudomása szerint ezek módosítása már folyamatban van. Azonnali beavatkozást sürgetett azonban a roma lakosság letelepedését korlátozó helyi önazonossági törvény, valamint az elégtelen menekültügyi szabályozás ügyében, amely miatt Magyarország jelenleg is napi egymillió eurós kényszerítő bírságot fizet az Európai Uniónak.
A képviselő elvárja a széles körű strukturált társadalmi egyeztetési rendszer kialakítását is, szakítva a korábbi Fidesz-kormány átláthatatlan, rendeleti jogalkotási gyakorlatával. Az igazságszolgáltatás terén további garanciákat, például az ügyelosztási rendszer automatizálását szorgalmazza a teljes függetlenség érdekében. Arra a kérdésre, hogy miként értékeli a korábbi kormánypárti politikusok elszámoltatását, Strik elmondta, hogy nem látja nyomát politikai bosszúnak. Úgy tűnik számára, hogy a korábban hatalmon lévők visszaéltek a helyzetükkel, ami alapos jogi vizsgálatot tesz szükségessé.
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Az Európai Parlament november végén vitázik a magyar helyzetről, decemberben pedig egy közös állásfoglalásról szavaznak. Strik, aki jelenleg is egyeztet a többi demokratikus frakcióval a szövegtervezetről, nem tart attól, hogy a szélsőjobboldal át tudná írni a jelentést. Bár az állásfoglalás végleges tartalma még formálódik, várhatóan elismeri majd az eddigi eredményeket, és megfogalmazza azokat a végső ajánlásokat, amelyek teljesítése esetén az EP hivatalosan is kérheti az Európai Unió Tanácsától a nyolc éve húzódó 7-es cikk szerinti eljárás megszüntetését.
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