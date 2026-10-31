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Változhatnak az ingatlanszabályok és a plázastop: 10 pontos reformcsomagot nyújtotak be

Pénzcentrum
2026. október 31. 17:01 3 perc

Az RICS Magyarország tízpontos javaslatcsomagot nyújtott be a kormánynak, amelyben kiszámíthatóbb kereskedelmiingatlan-piaci szabályozást, nagyobb adattranszparenciát és a fenntarthatósági szempontok erősítését szorgalmazza. A nemzetközi szakmai szervezet célja egy átlátható és tervezhető szabályozási környezet kialakítása, ami kulcsfontosságú az épített környezet értékállósága, az ingatlanpiac finanszírozhatósága és az ország hosszú távú versenyképessége szempontjából - írta meg a Portfolio.

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A több mint 150 éves múltra visszatekintő Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) hazai szervezete nem egy kész megoldási csomagot, hanem egyeztetési alapot kínál a döntéshozók számára. A cél egy olyan, a magyar adottságokra épülő hosszú távú stratégia kidolgozása, amely nemcsak a bevált nemzetközi gyakorlatokat veszi át, hanem más piacok számára is példaértékű lehet. Orcsik Anna, a szervezet képviselője hangsúlyozta, hogy egy olyan platformot szeretnének biztosítani, ahol a döntéshozók, az önkormányzatok, a piaci és finanszírozási szereplők, valamint az érintett közösségek közösen gondolkodhatnak az épített környezet jövőjéről, hiszen ez közvetlenül befolyásolja az életminőséget és a gazdasági növekedést.

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A javaslatok között kiemelt szerepet kap az energiahatékonysági beruházások támogatása és az épületállomány korszerűsítése, ami szorosan összefügg a lakhatási válság, illetve az energiaszegénység kezelésével. A szakemberek szerint a lakhatási kérdések hosszú távú rendezése elképzelhetetlen egy jól működő bérlakásszektor nélkül.

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Olyan keretrendszerre van szükség, amely a megfizethetőség mellett az intézményi befektetők számára is vonzóvá teszi a piacot. Barta Zsombor rávilágított, hogy a nem fenntartható megoldások támogatására fordított állami források átcsoportosításával nemzetgazdasági szinten is hatalmas energiatakarékossági potenciál szabadítható fel. Emellett a szervezet szorgalmazza a történelmi belvárosok rehabilitációját és a budapesti utcafronti üzlethelyiségek újjáélesztését is, amihez erősebb közösségi fellépésre és a magánszférával való szorosabb együttműködésre van szükség.

A kereskedelmi ingatlanok piacát érintően a szervezet a jelenleg plázastopként ismert szabályozás észszerűsítését szorgalmazza. Ódor Dániel rámutatott, hogy a 300 négyzetméteres alapterületi határhoz kötött kormányhivatali engedélyeztetés és a bérlőváltások nehézkes adminisztrációja gátolja a szektor fejlődését, továbbá korlátozza a piaci versenyt. A bürokratikus eljárások helyett a helyi építési szabályzatokon alapuló, objektív keretekre lenne szükség.

Hasonlóképpen átláthatóbb és versenysemlegesebb szempontrendszert javasolnak a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások és az állami elővásárlási jog esetében is. Utóbbit a jelenlegi, teljes belvárosra kiterjedő formájában nem tartják indokoltnak, így az alkalmazását pontosan körülhatárolt, arányos és ténylegesen megalapozott esetekre korlátoznák.

A piaci bizalom és a tranzakciók biztonsága szempontjából kritikus tényező az ingatlan-nyilvántartás stabilitása. A szakértők figyelmeztetnek, hogy az elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszerre (E-ING) való átállás jelentős, másfél éves csúszása és az eljárások lelassulása érdemi fennakadásokat okoz, így a helyzet mielőbbi rendezése elengedhetetlen.

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Szintén alapvető feltétel az adatok átláthatósága. Winkler Edina kiemelte, hogy a nemzetközi bérlők a szigorúbb hazai elvárások hiányában lazábban kezelhetik a fenntarthatósági követelményeket, ami hosszú távon visszavetheti a magyar piac fejlődését. Ennek orvoslására az RICS egy egységes, a kereskedelmi ingatlanok ESG-szempontjait felmérő adatbekérő kérdőívet dolgozott ki.

A részletes és transzparens adatszolgáltatás nem szűkíti a finanszírozási lehetőségeket, hanem érdemben csökkenti a hitelezési kockázatokat, és egységesítheti a jelenleg rendkívül eltérő banki gyakorlatokat az ingatlanérték-becslések során. Készült továbbá egy alternatív ellenőrző lista is, amely a zöld bérleti szerződések megkötését és a vállalt fenntarthatósági intézkedések nyomon követését támogatja mind a bérlők, mind a bérbeadók részéről.

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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