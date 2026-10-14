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Rengetegen vártak erre: újra megnyílik a gigantikus uniós pénzcsap a magyarok előtt
Újra megnyílik a Horizon Europe program a magyar kutatók előtt, miután az Európai Unió Tanácsa jóváhagyta a korábban felfüggesztett kohéziós források felszabadítását - közölte a tudományos és technológiai miniszter a Facebook-oldalán.
Tanács Zoltán kedd esti bejegyzésében felidézte: a források korlátozását 2022-ben, az Orbán-kormány idején vezették be korrupciós kockázatok és közbeszerzési hiányosságok miatt. A miniszter kiemelte, hogy a Tudományos és Technológiai Minisztérium számára különösen fontos, hogy a magyar kutatók, egyetemek és fiatal tehetségek ne maradjanak ki Európa tudományos vérkeringéséből.
Hozzátette, hogy a magyar kormány az elmúlt hónapokban azon dolgozott, hogy Magyarország ismét hozzáférhessen ezekhez a lehetőségekhez. A Horizon Europe az Európai Unió legnagyobb kutatási és innovációs programja. Olyan közös fejlesztéseket finanszíroz, amelyekből új gyógyszerek és gyógyászati eljárások, környezetbarát és energiahatékony technológiák, gazdasági találmányok születhetnek - fogalmazott. A miniszter szerint a magyar kutatók ismét teljes jogú partnerként kapcsolódhatnak be a nemzetközi együttműködésekbe. A Horizon Europe lehetőség arra, hogy a ma még laboratóriumban vagy egyetemi műhelyben megszülető ötletekből holnap a mindennapjainkat segítő megoldások legyenek.
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Legyen szó munkahelyváltásról, egy drága szolgáltatás lecseréléséről, egészségügyi vizsgálatról vagy egy régóta halogatott magánéleti döntésről, sokszor tudjuk, hogy ideje lenne lépni, mégis maradunk a megszokott helyzetben. De vajon mi tart vissza minket a változtatástól, és mi adja meg végül mégis a lökést? A Portfolio Csoport anonim olvasói felmérésében ezúttal ezt vizsgáljuk. Töltsd ki a legfeljebb 5 perces kérdőívünket, és mondd el, téged mi tart vissza a változástól!Create your own user feedback survey
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