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Oktatás

Rengetegen vártak erre: újra megnyílik a gigantikus uniós pénzcsap a magyarok előtt

Pénzcentrum
2026. október 14. 11:01

Újra megnyílik a Horizon Europe program a magyar kutatók előtt, miután az Európai Unió Tanácsa jóváhagyta a korábban felfüggesztett kohéziós források felszabadítását - közölte a tudományos és technológiai miniszter a Facebook-oldalán.  

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Tanács Zoltán kedd esti bejegyzésében felidézte: a források korlátozását 2022-ben, az Orbán-kormány idején vezették be korrupciós kockázatok és közbeszerzési hiányosságok miatt. A miniszter kiemelte, hogy a Tudományos és Technológiai Minisztérium számára különösen fontos, hogy a magyar kutatók, egyetemek és fiatal tehetségek ne maradjanak ki Európa tudományos vérkeringéséből.

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Hozzátette, hogy a magyar kormány az elmúlt hónapokban azon dolgozott, hogy Magyarország ismét hozzáférhessen ezekhez a lehetőségekhez. A Horizon Europe az Európai Unió legnagyobb kutatási és innovációs programja. Olyan közös fejlesztéseket finanszíroz, amelyekből új gyógyszerek és gyógyászati eljárások, környezetbarát és energiahatékony technológiák, gazdasági találmányok születhetnek - fogalmazott. A miniszter szerint a magyar kutatók ismét teljes jogú partnerként kapcsolódhatnak be a nemzetközi együttműködésekbe. A Horizon Europe lehetőség arra, hogy a ma még laboratóriumban vagy egyetemi műhelyben megszülető ötletekből holnap a mindennapjainkat segítő megoldások legyenek.

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Címlapkép: Getty Images
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