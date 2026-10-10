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Nagy változások jönnek a magyar iskolákban: fontos dolgot közölt a miniszter
Tízpontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja - közölte a tárca vezetője szombaton Facebook-oldalán.
Lannert Judit azt írta, a minisztériumban megalakult SNI-munkacsoport szakemberei többek között arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások a gyermekek egyéni szükségleteihez, miként erősíthető a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködése, hogyan segíthető elő az osztálylétszámokra vonatkozó szabályok betartása, és miként csökkenthetők a gyógypedagógusok adminisztrációs terhei.
A miniszter úgy fogalmazott, minden gyermeknek jár a lehetőség, hogy képességeit kibontakoztathassa, és a saját szükségleteinek megfelelő támogatásban részesüljön.
Lannert Judit augusztusban arról számolt be, hogy Kókayné Lányi Marietta közoktatásért és Kereki Judit kora gyermekkori jóllétért felelős államtitkár egyeztetést tartott a Differenciált és Inkluzív Oktatásért együttműködés képviselőivel az SNI Köznevelési Minimumról.
A dokumentum, amelyet 2026. áprilisban szakmai és civil szervezetek állították össze, az SNI-gyermekek jogait és a befogadó oktatás feltételeit foglalja össze.
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Címlapkép: MTI/Katona Tibor
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