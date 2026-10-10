2026. október 10. szombat Gedeon
13 °C Budapest
OTP Bank Liga
Premier League
| | | |
Serie A
La Liga
|
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nagykanizsa, 2026. augusztus 31.Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter érkezik az országos tanévnyitó ünnepségre a nagykanizsai Dr. Mező Ferenc Gimnáziumba 2026. augusztus 31-én. A tanévnyitón beszédet mond Magyar Péter mi
Oktatás

Nagy változások jönnek a magyar iskolákban: fontos dolgot közölt a miniszter

MTI
2026. október 10. 15:04

Tízpontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja - közölte a tárca vezetője szombaton Facebook-oldalán.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Lannert Judit azt írta, a minisztériumban megalakult SNI-munkacsoport szakemberei többek között arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások a gyermekek egyéni szükségleteihez, miként erősíthető a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködése, hogyan segíthető elő az osztálylétszámokra vonatkozó szabályok betartása, és miként csökkenthetők a gyógypedagógusok adminisztrációs terhei.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A miniszter úgy fogalmazott, minden gyermeknek jár a lehetőség, hogy képességeit kibontakoztathassa, és a saját szükségleteinek megfelelő támogatásban részesüljön.

Lannert Judit augusztusban arról számolt be, hogy Kókayné Lányi Marietta közoktatásért és Kereki Judit kora gyermekkori jóllétért felelős államtitkár egyeztetést tartott a Differenciált és Inkluzív Oktatásért együttműködés képviselőivel az SNI Köznevelési Minimumról.

A dokumentum, amelyet 2026. áprilisban szakmai és civil szervezetek állították össze, az SNI-gyermekek jogait és a befogadó oktatás feltételeit foglalja össze.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Kapcsolódó cikkeink:

Címlapkép: MTI/Katona Tibor
#iskola #oktatás #támogatás #fejlesztés #adminisztráció #minisztérium #államtitkár #gyermekek #pedagógusok #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:04
17:31
17:01
16:43
16:33
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 9. 17:40 Brutális ralit vágott le az OTP, szárnyal a magyar tőzsde – De mi történik a tengerentúlon?
október 9. 13:32 Megtáltosodott a forint: kulcsszint alá bukott az euró, de máris lesben áll a dollár
október 9. 10:38 Hatalmas fordulat az OTP-nél a csütörtöki zuhanás után, Elon Musk közben kivégzi a telekomcégeket
október 8. 17:34 Megütötték az OTP-t és a magyar tőzsdét, miközben elszállt az olajár – Mi történik a piacokon?
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 10.
10 ijesztő tény 2026-ban, amivel hamarosan minden magyar nyugdíjas szembesül - Erre még mindig nincs megoldást
2026. október 9.
Olyan krízis fenyegeti a magyar munkahelyeket, amire kevesen vannak felkészülve: tömegével dőlnek ki a dolgozók?
2026. október 10.
Elképesztő adatok láttak napvilágot: itt van feketén-fehéren, hol áll Mészáros és Csányi a történelem leggazdagabb magyarjaihoz képest
2026. október 10.
Így veheted meg akár 40%-kal olcsóbban a Szamos szaloncukrot: ez a trükk az ALDI-ban működik, és eláll karácsonyig
2026. október 9.
Agyad eldobod, mennyibe kerül egy albérlet Ausztriában: rengeteg kinti magyarnak ez már megfizethetetlen
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 10. szombat
Gedeon
41. hét
Október 10.
A hospice-ellátás világnapja
Október 10.
A magyar fürdőkultúra napja
Október 10.
A lelki egészség világnapja
Október 10.
A halálbüntetés elleni harc világnapja
Oktatás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Tanév rendje 2026/27: itt a hivatalos rendelet, mikor kezdődik a tanév és mikor lesznek az iskolai szünetek
2
2 hónapja
Nem várt számla érkezik októberben: akár 100 ezer forintot is elkérhetnek a magyar szülőktől
3
2 hónapja
Teljes átalakulás előtt a budapesti ingatlanpiac: aranyat érhet, ha valakinek ezen a környéken van lakása
4
2 hónapja
Megjelent az új tanév rendje: fontos változások jönnek az iskolákban, ezt minden szülőnek tudnia kell
5
2 hónapja
Nagyot változik a magyar iskolák vezetése: meglépi a kormány a régóta várt döntést
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hirdetmény
A pénzügyi termékek tájékoztatója. Alaposan olvassuk el a szerződés aláírása előtt, hiszen a fő és kisebb költségeket is itt találjuk. A bankok a fiókjukban függesztik ki, de a honlapjukon is elérhető.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 10. 18:04
Kvíz: Mennyit tudsz a halálbüntetésről? 10 kérdés a kivégzések történetéről, módjairól és eltörléséről
Pénzcentrum  |  2026. október 10. 16:01
Ilyen tényleg csak egyszer van egy évben: különleges termékek érkeznek a magyar boltok polcaira
Agrárszektor  |  2026. október 10. 17:07
Működik a legális hűtéstrükk: így faragják le a rezsit az élelmes magyarok