Szívhatja a fogát, aki magánbölcsődébe íratná gyermekét: 2026-ban évente akár 2,5 millióra is rúghat a térítési díj

Komoly összeget kell félretenniük azoknak a családoknak, akik 2026-ban magánbölcsődébe íratnák gyermeküket. Az intézmények térítési díja eddig sem volt alacsony, de ebben az évben ismét emelkedtek az árak, így a Pénzcentrum által vizsgált intézmények átlagos havi díja már meghaladja a 124 ezer forintot. A fővárosi és vidéki árak között ráadásul jelentős a különbség, Budapesten átlagosan közel 58 ezer forinttal kerül többe a bölcsődei ellátás, mint a megyeszékhelyek intézményeiben. Jó hír ugyanakkor, hogy a jogosult családok 2026-ban is igénybe vehetik a bölcsődei támogatást, amely több tízezer forinttal enyhítheti a terheket.

Minden évben sok szülőnek kell megoldani gyermeke bölcsődei elhelyezését – elsősorban azért, mert az addig felügyeletet ellátó szülő visszatérne a munkaerőpiacra –, ugyanakkor mindez sokaknak komoly problémát jelenthet, hiszen évek óta országosan érzékelhető a bölcsődei férőhelyhiány. Amennyiben a szülőknek nem sikerült állami intézménybe beíratni a gyermeket, akkor számukra megoldás lehet a magánbölcsőde, viszont ezen intézmények szolgáltatásainak igénybevétele komoly kiadást jelent havonta.

A Pénzcentrum évről évre megvizsgálja, hogy mennyibe kerül az ellátás a magánbölcsődékben, valamint hogy milyen egyéb kiadásokkal kell számolnia a családoknak. Mostani, 2026-os gyűjtésünkben (a teljesség igénye nélkül) 18 fővárosi és vidéki intézmény aktuális havi díját néztük meg és vetettük össze. Az jól látható, hogy szinte minden intézmény emelte az árait a tavalyihoz képest, valamint hogy a vidéki intézmények díjszabása valamivel kedvezőbb, mint a fővárosiaké.

Az általunk vizsgált intézmények közül a legmagasabb havidíja a III. kerületi Csodavilág Gyermekbirodalom Magánóvoda és Bölcsődének van, itt 220 ezer forintot kell havonta kifizetni a szülőknek, ezzel szemben a legalacsonyabb havi díjat a szegedi Baba Egyetem kéri, itt 78 ezer forint a térítési díj egy hónapra, vagyis a különbség a két bölcsőde díja között majdnem háromszoros.

Budapesten a 10 vizsgált bölcsőde átlagára körülbelül 150 ezer forint havonta, ugyanakkor a fővárosi kínálaton belül meglehetősen nagy a szórás: míg a legolcsóbb vizsgált intézmény havonta 105 ezer forintba kerül, a legdrágábbnál – ahogy azt fentebb írtuk is – 220 ezer forint a havi díj.

Vidéken ezzel szemben lényegesen alacsonyabbak az árak, a vizsgált 8 vidéki bölcsőde átlagos havi költsége nagyjából 92 ezer forint. Budapesten tehát átlagosan közel 58 ezer forinttal kerül többe egy magánbölcsőde havonta, mint a vidéki városokban, mindez pedig azt jelenti, hogy a fővárosi átlagár körülbelül 63 százalékkal magasabb a vidéki átlagnál. Ha pedig az összes általunk vizsgált bölcsőde árát megnézzük, azt láthatjuk, hogy az átlagos havi költség körülbelül 124 200 forint, vagyis egy családnak átlagosan ennyivel érdemes számolnia, ha magánbölcsődébe szeretné íratni a gyermekét.

A szülőknek érdemes arra is figyelniük, hogy az intézmények által közölt térítési díjak pontosan mit tartalmaznak, ugyanis vannak olyan bölcsődék, ahol a feltüntetett ár nem tartalmazza az étkezési díjat. A Züm-züm Bölcsi esetében például a 129 990 forintos havi díj mellett napi 3450 forintos étkezési költséggel is számolni kell, ez pedig egy hónapban 22 bölcsődei nappal kalkulálva további 75 900 forintot jelent, vagyis az alap- és étkezési díj együtt közel 206 ezer forintos havi kiadást eredményez.

Ennyit drágultak egy év alatt a magánbölcsődék

A magánbölcsődék többségénél emelkedtek a havi díjak, de az áremelés mértéke intézményenként igen eltérő. A 2025-ben és 2026-ban is összehasonlítható 15 bölcsőde közül 13 emelt árat, két intézmény (a Susie’s Családi Bölcsőde és a Tündérudvar Családi Napközi) viszont változatlan havi díjjal működik idén is. A legnagyobb drágulás az egyébként is legmagasabb térítési díjjal rendelkező Csodavilág Gyermekbirodalom Magánóvoda és Bölcsődénél történt, ahol 180 ezerről 220 ezer forintra nőtt a havi díj, ami 22,22 százalékos emelkedés, vagyis havonta 40 ezer forinttal kell többet fizetnie a szülőknek, ha idén ezt az intézményt választják gyermeküknek. Ezt követi a Petite Pomme Budai Családi Bölcsőde 13,64 százalékos, illetve a Züm-züm Bölcsi 11,44 százalékos drágulással.

A vizsgált intézményeknél átlagosan 8,4 százalékos áremelés történt, de van ahol alig emeltek az árakon. Kisebb, 2–5 százalékos drágulás látható például az Ákombákom Családi Bölcsőde, az Apró Királyság Családi Bölcsőde és a Gyöngyöm Minióvoda esetében.

Több mint 2,5 millió forintba is kerülhet egy év

A magánbölcsőde a család költségvetésében éves szinten is igen jelentős tétel lehet. A fenti adatokból könnyen kiszámolható, hogy akár évi több mint 2,5 millió forintos kiadást is jelenthet, ha magánbölcsődébe szeretnénk íratni a gyermekünket, de évi több mint 900 ezer forinttal minimum kell számolni. A 18 intézmény megadott havidíjainak átlaga alapján egy évre majdnem másfél millió forintos költség jön ki.

Fontos hangsúlyozni azonban, hogy ez csupán a mostani árlistában szereplő intézmények egyszerű számtani átlaga nem pedig az országos átlag, valamint hogy az összegek némileg változhatnak, ha például valaki a nyári szünetre kiveszi a gyermekét a bölcsődéből.

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2026-ban is igényelhető a bölcsődei támogatás

A magánbölcsőde tehát nem olcsó mulatság, jó hír viszont, hogy 2026-ban is elérhető a bölcsődei támogatás, mely egy vissza nem térítendő pénzbeli juttatás, amelyet a Magyar Államkincstár (MÁK) nyújt a kisgyermeket nevelő szülők számára. A támogatás a gyermek után fizetett bölcsődei személyi térítési díjhoz nyújt hozzájárulást utólagos elszámolás formájában, vagyis a szülőnek először saját zsebből kell kifizetni a bölcsőde térítési díját.

EZ IS ÉRDEKELHET Bölcsődei támogatás 2026: az igénylés menete és minden nyomtatvány, kifizetési kérelem egy helyen A bölcsődei támogatás keretében akár havi 50-65 ezer forintot is kaphat a munkába visszatérő szülő. Részletes útmutatónk segíti a szülőket a bölcsődei költségek utólagos visszaigénylésében.

A támogatás alapösszege havi legfeljebb 50 ezer forint lehet gyermekenként, de bizonyos speciális esetekben ez felemelkedhet havi 65 ezer forintra is. A megemelt összeget a gyermeküket egyedülállóként nevelők, a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermeket nevelők, a tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermeket nevelők, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak, a korai fejlesztésre jogosult gyermeket nevelőszülők, valamint a menekült hátterű igénylők kaphatják meg.

A szabályozás szerint a támogatás nem haladhatja meg az intézmény által az adott hónapra kiállított, és a szülő által ténylegesen kifizetett személyi térítési díj 100 százalékát, vagyis ha a bölcsőde térítési díja havonta 50 ezer forintál kevesbb, akkor a Magyar Államkincstár is csak azt az összeget fogja kiutalni.

Feltételek

A bölcsődei támogatás a 20 hetesnél idősebb gyermekek bölcsődei ellátására igényelhető az óvodai nevelés megkezdéséig, de legkésőbb annak az évnek augusztus 31-éig, amelyben a gyermek betölti a 3. életévét. Kivételt jelent, ha a gyermek egészségügyi vagy fejlettségi okokból, orvosi javaslat alapján még nem érett az óvodára.

A támogatás feltétele, hogy a szülő a kérelem benyújtásakor vagy azt megelőzően CSED-ben, GYED-ben, GYES-ben vagy GYET-ben részesüljön, majd a gyermekgondozást követően igazoltan visszatérjen a magyarországi munkaerőpiacra alkalmazottként vagy önfoglalkoztatóként.

További feltétel, hogy a szülő személyi térítési díjat fizessen a gyermek napközbeni elhelyezéséért, vagyis bölcsődei ellátásért vagy napközbeni gyermekfelügyeletért. A támogatás teljes időtartama alatt a szülőnek és a gyermeknek azonos magyarországi állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel kell rendelkeznie.

Fontos kitétel még, hogy támogatásra csak az jogosult, akinek az állandó lakóhelye – vagy amennyiben van, a tartózkodási helye – Budapesten kívüli, kevésbé fejlett régióban, vagyis vidéken vagy Pest vármegyében található.

A támogatás minden működési engedéllyel rendelkező és a hivatalos nyilvántartásban szereplő intézménynél felmerülő személyi térítési díjra felhasználható. Az önkormányzati bölcsődék többsége azért nem érintett, mert azok jellemzően nem kérnek gondozási díjat, de ha egy önkormányzati intézmény mégis szed ilyen díjat, arra is igénybe vehető a támogatás.