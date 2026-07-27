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Oktatás

Sokkoló számok a felvételi után: több mint kétezer egyetemi szak nem indul el szeptemberben

Pénzcentrum
2026. július 27. 09:35

Bár idén is több tízezer hallgató kezdheti meg tanulmányait a magyar felsőoktatásban, a meghirdetett képzések közül 2173 végül nem indul el szeptemberben. A nem induló szakok döntő többsége osztatlan vagy mesterképzés, és különösen sok közülök a pedagógusképzés. Az adatok szerint a jelenség szinte az egész magyar felsőoktatást érinti, ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy ezek a szakok végleg megszűnnek. A legtöbb esetben a jelentkezők alacsony száma vagy intézményi döntés áll a háttérben, írja az Eduline.

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A Felvi adatai alapján összesen 2173 olyan felsőoktatási szak van, amelyre idén nem hirdettek ponthatárt, vagyis szeptemberben nem indul el. A nem induló szakok 123 felsőoktatási intézmény kínálatában szerepeltek, így a jelenség gyakorlatilag az egész magyar felsőoktatási rendszert érinti. A legtöbb elmaradó képzés nappali munkarendű: 1731 nappali, 408 levelező és 34 esti képzés nem indul el az idei tanévben.

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A képzési szintek szerint elsősorban nem az alapképzések estek ki. A nem induló szakok közül 1055 osztatlan képzés, 774 mesterképzés, 255 alapképzés és 89 felsőoktatási szakképzés. Ez azt mutatja, hogy főként a kisebb létszámú, speciális képzések maradtak el.

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A legnagyobb arányban a pedagógusképzések érintettek: a 2173 nem induló képzésből 1442 valamilyen tanárképzés. Ezek között számos ritkább nyelvi vagy speciális szakpár szerepel, például latin, holland, olasz, orosz vagy francia nyelvtanári képzések különböző tantárgyakkal kombinálva.

Mindez annak ellenére történt, hogy az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium szerint tovább nőtt a pedagógusképzés népszerűsége. A tárca közlése alapján idén 16 199 hallgatót vettek fel pedagógusképzésre, közülük 2039-en tanító, 2617-en pedig osztatlan tanárképzésen kezdhetik meg tanulmányaikat. A két adat ugyanakkor nem mond ellent egymásnak, hiszen a széles képzési kínálat miatt számos szak csak megfelelő számú jelentkező esetén indul el.

Az intézmények közül az ELTE Tanárképző Központjában marad el a legtöbb képzés, összesen 319. Ezt követi a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 176, a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Kara 143, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 116, valamint a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara 95 nem induló szakkal.

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Nemcsak magyar nyelvű képzések érintettek: 154 angol nyelvű szakra sem hirdettek ponthatárt. Ezek között gazdasági, műszaki, agrár-, informatikai és természettudományos képzések egyaránt megtalálhatók.

Az, hogy egy képzés idén nem indul el, nem jelenti azt, hogy végleg megszűnik. Ezek a szakok a következő felvételi eljárásban ismét megjelenhetnek, és elegendő jelentkező esetén már el is indulhatnak.
Címlapkép: Getty Images
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