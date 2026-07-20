A Tisza-kormány új adócsomagja alapvetően átírja a bizalmi vagyonkezelés szabályait, így 2026. augusztus végétől megszűnik az eddigi ötéves adómentesség
Sokan bukhatják a 100 ezres iskolakezdési támogatást? Figyelmeztet Kátai-Németh Vilmos: ezt mindenképp el kell intézni
A kormány 100 ezer forintos, automatikusan folyósított iskolakezdési támogatást vezet be a rászoruló és az egyszülős családok számára. Bár a juttatást elvileg igénylés nélkül utalják, az egyedülálló szülőknek feltétlenül ellenőrizniük kell a státuszukat a Magyar Államkincstárnál, mivel a hivatalos nyilvántartás egy válás vagy különköltözés után nem frissül automatikusan.
Az Országgyűlés elé terjesztett javaslat alapján a jogosultak két részletben kapják meg a kizárólag iskoláztatási kiadásokra fordítható támogatást. Az első, 50 ezer forintos részt a Magyar Államkincstár legkésőbb 2026. augusztus 24-ig utalja el, míg a második részlet novemberben érkezik kártya vagy utalvány formájában.
A juttatást az állami nyilvántartások adatai alapján utalják ki az érintetteknek, köztük a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultaknak, a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos vagy sajátos nevelési igényű gyermeket nevelőknek, a gyermekvédelmi szakellátásban élőknek, az árvaellátásban részesülőknek, valamint az egyedülálló szülőknek.
Dr. Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter ugyanakkor felhívta a figyelmet egy fontos adminisztrációs részletre. A Kincstár rendszere ugyanis kizárólag azokat ismeri el hivatalosan egyedülálló szülőként, akik ezt korábban már bejelentették, és emiatt emelt összegű családi pótlékban részesülnek. Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a családi állapot megváltozása nem vezethető át automatikusan a hivatalos rendszereken, így a frissítés elmaradása miatt az érintettek eleshetnek a támogatástól.
Azok a szülők, akik egyedül nevelik gyermeküket, de ezt még nem jelezték a hatóságok felé, az Ügyfélkapun keresztül online, vagy bármelyik kormányablakban személyesen is pótolhatják ezt az elmaradást. A változásbejelentéshez a kérelem benyújtása mellett igazolni kell az egyedülálló státuszt is. Ehhez az élethelyzettől függően a házasságot felbontó jogerős bírósági ítéletre, halotti anyakönyvi kivonatra, vagy – ha a szülők külön élnek és az igénylőnek nincs élettársa – büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozatra van szükség.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
A hétvégi informatikai karbantartás miatt július 17-én délutántól július 19-ig időszakosan szünetelhet a bejelentkezés az Oktatási Hivatal azonosításhoz kötött rendszereibe.
A Tisza-kormány benyújtotta az Országgyűlésnek a gyermekenként százezer forintos iskolakezdési támogatás bevezetéséről szóló törvényjavaslatot.
Kevesen tudnak erről az iskolakezdési támogatásról: nem csak az állami 100 ezer járhat a családoknak
Az önkormányzati beiskolázási támogatás összege és feltételei településenként eltérnek, érdemes időben tájékozódni.
Komoly változás az új, 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásnál: ezt rengeteg jogosult szülőnek el kell intéznie
A családok többféle beiskolázási támogatást is igénybe vehetnek 2026-ban, köztük a Tisza-kormány új, 100 ezer forintos, rászorultsági alapú juttatását.
Az elmúlt tanévben több mint háromszáz esetben kellett intézkedniük az iskolaőröknek, miközben tucatnyi alkalommal magukat az őröket érte atrocitás.
Beiskolázási támogatás 2026: kinek járhat iskolakezdési támogatás, mik a feltételei, és hogyan lehet igényelni?
Több támogatástípus is segíthet azoknak a családoknak, akiknek az iskolakezdés nagy anyagi terhet jelent. Mutatjuk, mik a beiskolázási támogatás 2026-os lehetőségei.
Július 9-ig lehet sorrendet módosítani és hiányzó dokumentumokat feltölteni az E-felvételi rendszerében.
Az őszi tanévkezdésre jelentős átalakításokat készít elő az oktatási rendszerben a Tisza-kormány.
Itt van feketén-fehéren, milyen keveset költöttek erre a fontos területre: már szinte mindenki leelőzött minket a régióban
A magyar mutató a 2010-es évek elején még 5,5 százalék körül mozgott, az utóbbi években azonban stabilan az öt százalék alatti, 4,3 és 4,9 százalék...
Felfüggesztette a parlament a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, amely az idei tanévben már nem lesz alkalmazandó.
A szülőknek megoldás a nyári felügyeletre, a gyerekeknek élménydús program, a szervezőknek viszont rengeteg betartandó szabály. Mutatjuk, mik a táboroztatás feltételei 2026-ban!
Megmutatjuk, mire lehet elég a 100 ezer forintos támogatás alsóban, és miért fogyhat el pillanatok alatt egy középiskolásnál.
Most közölte a friss infót a Tisza-kormány az iskolakezdési támogatásról: módosítják a jogszabályokat
Úgy módosítják a jogszabályokat, hogy a százezer forintos iskolakezdési támogatás adómentes legyen, és ne lehessen végrehajtás alá vonni.
Kiderült, melyik diploma éri a legtöbbet: több tízmillió forinttal is többet kereshetsz életed során, ha ezt a szakot választod
Nem minden diploma éri meg pénzügyileg: egy friss kutatás szerint a végzettek negyede összességében rosszabbul járhat.
Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter: százezer forintos támogatást kapnak a magyar családok - itt vannak a részletek
A kormány százezer forintos iskolakezdési támogatást vezet be a rászoruló diákok számára
100 ezer forintos iskolakezdési támogatásról döntött a Tisza-kormány – jelentette be közösségi oldalán Magyar Péter.
Nem várt döntést hozott a magyar miniszter a pokoli hőség miatt: rengeteg diákot és tanárt érint a változás
A szombattól életbe lépett harmadfokú hőségriadó miatt az oktatási intézmények és a nyári táborok is rendkívüli intézkedéseket vezettek be.