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Budapest, 2026. május 26.Kátai-Németh Vilmos szociális- és családügyi miniszter interpellációra válaszol az Országgyûlés plenáris ülésén 2026. május 26-án.MTI/Hegedüs Róbert
Oktatás

Sokan bukhatják a 100 ezres iskolakezdési támogatást? Figyelmeztet Kátai-Németh Vilmos: ezt mindenképp el kell intézni

Pénzcentrum
2026. július 20. 10:28

A kormány 100 ezer forintos, automatikusan folyósított iskolakezdési támogatást vezet be a rászoruló és az egyszülős családok számára. Bár a juttatást elvileg igénylés nélkül utalják, az egyedülálló szülőknek feltétlenül ellenőrizniük kell a státuszukat a Magyar Államkincstárnál, mivel a hivatalos nyilvántartás egy válás vagy különköltözés után nem frissül automatikusan.

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Az Országgyűlés elé terjesztett javaslat alapján a jogosultak két részletben kapják meg a kizárólag iskoláztatási kiadásokra fordítható támogatást. Az első, 50 ezer forintos részt a Magyar Államkincstár legkésőbb 2026. augusztus 24-ig utalja el, míg a második részlet novemberben érkezik kártya vagy utalvány formájában.

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A juttatást az állami nyilvántartások adatai alapján utalják ki az érintetteknek, köztük a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultaknak, a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos vagy sajátos nevelési igényű gyermeket nevelőknek, a gyermekvédelmi szakellátásban élőknek, az árvaellátásban részesülőknek, valamint az egyedülálló szülőknek.

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Dr. Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter ugyanakkor felhívta a figyelmet egy fontos adminisztrációs részletre. A Kincstár rendszere ugyanis kizárólag azokat ismeri el hivatalosan egyedülálló szülőként, akik ezt korábban már bejelentették, és emiatt emelt összegű családi pótlékban részesülnek. Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a családi állapot megváltozása nem vezethető át automatikusan a hivatalos rendszereken, így a frissítés elmaradása miatt az érintettek eleshetnek a támogatástól.

Azok a szülők, akik egyedül nevelik gyermeküket, de ezt még nem jelezték a hatóságok felé, az Ügyfélkapun keresztül online, vagy bármelyik kormányablakban személyesen is pótolhatják ezt az elmaradást. A változásbejelentéshez a kérelem benyújtása mellett igazolni kell az egyedülálló státuszt is. Ehhez az élethelyzettől függően a házasságot felbontó jogerős bírósági ítéletre, halotti anyakönyvi kivonatra, vagy – ha a szülők külön élnek és az igénylőnek nincs élettársa – büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozatra van szükség.

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Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
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