Megérkezett a Street Kitchen Guide 2026/2027 újabb rangsora: ezúttal a fagyizók, az édes street food helyek és a street food kategória legjobbjait választották ki. A...
Újabb magyar tó tűnt el: idén már nyoma sincs a víznek a Balaton közelében + Videó
A tavalyi állapothoz képest is tovább romlott a helyzet a Balatonalmádi és Káptalanfüred határában fekvő Köcsi-tónál: míg egy évvel ezelőtt még maradt némi víz a mederben, idén már teljesen kiszáradt. A sekély tó medrében a közelmúltbeli csapadék után sem jelent meg újra a víz.
A veol.hu munkatársa egy év elteltével ismét felkereste a tavat, és a felvételek tanúsága szerint a látvány még lehangolóbb, mint tavaly. A Balatonalmádi és Káptalanfüred határában fekvő Köcsi-tó medre mára teljes egészében száraz, a korábban megszokott vízfelületnek nyoma sincs, a nádas pedig jóval alacsonyabb, mint egy évvel korábban. A zöld növényzet ugyan arra utal, hogy a talaj mélyebb rétegeiben még lehet némi nedvesség, ez azonban nem volt elegendő ahhoz, hogy újra víz borítsa a medret.
A Köcsi-tó sekély, időszakos vízfelület, amely elsősorban a csapadékból és a környező területek vízmozgásából táplálkozik. Emiatt különösen érzékenyen reagál a tartós csapadékhiányra és az aszályos időszakokra.
@veol.hu ♬ eredeti hang - VEOL - VEOL
A tó már tavaly is csaknem teljesen kiszáradt: akkor még egy kisebb sáros folt jelezte, hogy korábban víz borította a medret. Idén azonban már ez is eltűnt, így a tómeder teljes egészében száraz lábbal bejárható.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Nem csak a Köcsi-tó tűnik el: országszerte kritikus a helyzet a természetes vizeknél
Szinte nincs olyan nap, hogy ne érkezne hír arról, milyen kritikus helyzetbe kerültek a hazai vizek: a Köcsi-tó teljes kiszáradása is jól mutatja, milyen súlyosan érinti a tartós aszály és a hőhullám a kisebb természetes tavakat. Az elmúlt hetek csapadékszegény időjárása és az erős párolgás miatt országszerte apadnak a sekély, jellemzően csapadékból táplálkozó víztestek.
A Velencei-tó vízszintje július 26-án az agárdi vízmércénél már mindössze 32 centiméter volt, két hét alatt mintegy 9–11 centimétert csökkent, miközben a tó vízkészletéből körülbelül 22 millió köbméter hiányzik. A tatai Öreg-tónál 23 éve nem látott alacsony vízállást mértek: a szint 170 centiméterre csökkent, a környéken pedig az elmúlt közel egy hónapban mindössze 3,7 milliméter csapadék hullott. Eközben több folyónál is rendkívül alacsony vízállásokat mérnek, a szakemberek szerint pedig jelentős és tartós csapadék nélkül a következő hetekben tovább romolhat a helyzet.
Ellepték a hangyák a lakást? Nem biztos, hogy azonnal rovarirtóhoz kell nyúlni: az ecet, a fahéj, az illóolajok és más házi praktikák is segíthetnek –...
Retro hétvégét tart a MÁV a Balatonnnál, Kaposváron és annak környékén, valamint az újranyíló Komló-Dombóvár vonalon augusztus első hétvégéjén.
Kegyetlen időszak várhat a magyar kertesház-tulajokra: ha ezt az egy dolgot nem léped meg, ellepnek a vérszívók
A hatóság hangsúlyozza, hogy a vérszívók visszaszorításában a lakosságnak is kulcsszerepe van
Igazán különleges vaddisznómalacokat rögzített egy vadkamera Zalában: az állatok fehér alapon fekete foltos bundája első pillantásra valóban szokatlan látványt nyújt.
Czika Balázs fotós a tó azon oldalát mutatta meg, amelyet a legtöbben soha nem látnak: a nádason túl a víz visszahúzódása egészen más arcát tárja...
Rejtélyes fertőzés terjed a Balatonban: tömegével fognak ilyen halakat a horgászok, de hazavinni már nem merik
A hazai kutatók szerint a háttérben a Balaton sajátos környezeti adottságai és a klímaváltozás miatt bekövetkező ökológiai változások is állhatnak.
Mutatjuk a tíz legjobb dunai szabadstrandot, de hozunk egy interaktív térképet is, amelyen az összes dunai szabadstrandot megtalálod.
Végveszélyben a Velencei-tó, drasztikus lépésre szánta el magát a kormány: itt a Tisza terve a megmentésére
A Tisza-kormány rövid távon mederkotrással, hosszú távon pedig a téli és tavaszi csapadék megtartásával, valamint egy új, tizenkét pontos intézkedési tervvel mentené meg a végveszélybe...
Íme a magyar ökofalu, ahol gyakorlatilag nullázták a rezsit: így spórolnak milliókat a mindennapokon
Megnéztük, hogyan élnek Krisna-völgyben. Meglepő, mennyi pénzt lehetne megspórolni ezekkel a trükkökkel.
Dédanyáink titkos lekvárja, amiben tényleg megáll a kanál: Nemtudom szilvából készül, és a legjobb a máléhoz is
Van az az igazi házi szilvalekvár, amiben tényleg megáll a kanál. Aztán van, ahol kenyérre kenik, majd még tejföllel is megpakolják. De hogyan készült Szatmárban?
A Tisza rendkívül alacsony vízállása miatt korábban rejtőző csontok kerültek felszínre a Közép-Tisza vidékén. A sötét színű, robusztus ősmaradványokat egy biológus és természetfotós fedezte fel.
Lángokban áll a magyar település határa: kora reggel ütött be a baj, óriási erőkkel küzdenek a lánglovagok
A kora reggeli órákban hatalmas tűz ütött ki Szentistván határában, ahol több ezer bála gyulladt ki.
Legszebb tengerszemek Magyarországon, amiket látni kell: türkizkék víz, sziklafalak és bakancslistás túrák
Ha valaki inkább kihagyná a tömeget, és a lángosozás helyett egy türkizkék vizű tó partján sétálna, van néhány kevésbé kézenfekvő ötletünk.
A légi felvételeken is drámaian rajzolódik ki a probléma: a kiszáradt, elpusztult fákkal és aljnövényzettel teli területek a jövő erdőtüzeinek potenciális gócpontjai lehetnek.
Újra lecsapott a láthatatlan veszély: bezárták a strandokat, kitiltották a fürdőzőket a népszerű magyar tóból
Újra fürdési tilalmat rendeltek el a Szelidi-tó strandjain, miután a legutóbbi laboratóriumi vizsgálat szerint a vízben az Enterococcus baktériumok mennyisége meghaladta az egészségügyi határértéket.
Most dőlhet el, mennyi dió marad őszre: megjelent a hazai kertek rettegett kártevője - így védekezz!
Aki diófát nevel, mostanában jobban teszi, ha gyakrabban néz fel a lombkoronába. Megkezdődött ugyanis a dióburok-fúrólégy rajzása, és most dőlhet el, mennyi dió marad őszre.
Egyelőre még semmi sem biztos, de ha minden a tervek szerint alakul, több, egyenként mintegy 7 megawattos szélturbina jelenhet meg Sorkifalud külterületén.
Rendkívüli! Önvezető autók jelennek meg a magyar utakon: most jelentették be, hol találkozhatunk velük
Zalaegerszeg kijelölt közútjain hamarosan két, önvezetési képességekkel rendelkező tesztjármű indul el, de nem emberi felügyelet nélkül közlekednek majd.