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Egy kiszáradt talaj részletes és elvont ábrázolása, amely kiemeli a kopárság, a hőség és a környezeti problémák fogalmát.
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Újabb magyar tó tűnt el: idén már nyoma sincs a víznek a Balaton közelében + Videó

HelloVidék
2026. július 28. 11:15

A tavalyi állapothoz képest is tovább romlott a helyzet a Balatonalmádi és Káptalanfüred határában fekvő Köcsi-tónál: míg egy évvel ezelőtt még maradt némi víz a mederben, idén már teljesen kiszáradt. A sekély tó medrében a közelmúltbeli csapadék után sem jelent meg újra a víz.

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A veol.hu munkatársa egy év elteltével ismét felkereste a tavat, és a felvételek tanúsága szerint a látvány még lehangolóbb, mint tavaly. A Balatonalmádi és Káptalanfüred határában fekvő Köcsi-tó medre mára teljes egészében száraz, a korábban megszokott vízfelületnek nyoma sincs, a nádas pedig jóval alacsonyabb, mint egy évvel korábban. A zöld növényzet ugyan arra utal, hogy a talaj mélyebb rétegeiben még lehet némi nedvesség, ez azonban nem volt elegendő ahhoz, hogy újra víz borítsa a medret.

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A Köcsi-tó sekély, időszakos vízfelület, amely elsősorban a csapadékból és a környező területek vízmozgásából táplálkozik. Emiatt különösen érzékenyen reagál a tartós csapadékhiányra és az aszályos időszakokra.

@veol.hu

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A tó már tavaly is csaknem teljesen kiszáradt: akkor még egy kisebb sáros folt jelezte, hogy korábban víz borította a medret. Idén azonban már ez is eltűnt, így a tómeder teljes egészében száraz lábbal bejárható.

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Nem csak a Köcsi-tó tűnik el: országszerte kritikus a helyzet a természetes vizeknél

Szinte nincs olyan nap, hogy ne érkezne hír arról, milyen kritikus helyzetbe kerültek a hazai vizek: a Köcsi-tó teljes kiszáradása is jól mutatja, milyen súlyosan érinti a tartós aszály és a hőhullám a kisebb természetes tavakat. Az elmúlt hetek csapadékszegény időjárása és az erős párolgás miatt országszerte apadnak a sekély, jellemzően csapadékból táplálkozó víztestek.

A Velencei-tó vízszintje július 26-án az agárdi vízmércénél már mindössze 32 centiméter volt, két hét alatt mintegy 9–11 centimétert csökkent, miközben a tó vízkészletéből körülbelül 22 millió köbméter hiányzik. A tatai Öreg-tónál 23 éve nem látott alacsony vízállást mértek: a szint 170 centiméterre csökkent, a környéken pedig az elmúlt közel egy hónapban mindössze 3,7 milliméter csapadék hullott. Eközben több folyónál is rendkívül alacsony vízállásokat mérnek, a szakemberek szerint pedig jelentős és tartós csapadék nélkül a következő hetekben tovább romolhat a helyzet.
Címlapkép: Getty Images
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