A Pénzcentrum 2026. július 28.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Gyengülésbe fordult a forint kedd reggelre: így áll az euróval, dollárral szemben az árfolyam
Gyengült a forint jegyzése kedd reggel a főbb devizákkal szemben hétfő estéhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót 360,10 forinton jegyezték reggel hét órakor, magasabban a hétfő esti 359,97 forint után. A dollár jegyzése 316,45 forintról 316,77 forintra erősödött, a svájci franké pedig 386,53 forintról 386,61 forintra emelkedett.
Az euró árfolyama 1,1375 dollárról 1,1368 dollárra süllyedt kedd reggel.
Új szabályok jöhetnek a megfélemlítő perek ellen, emellett megszűnhet a bírósági tárgyalások online nyilvánossága.
A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) friss jelentése szerint a következő években felgyorsulhat a magyar gazdaság növekedése.
Az augusztus 20-i tűzijáték lehet a Tisza-kormány nagy vizsgája: sikerül lebontani az előző elit monopóliumát?
A rendezvénypiac évekig úgy működött Magyarországon, hogy a nagy állami megbízások jelentős része egy szűk, politikailag kiválasztott körhöz került.
A nyugdíjkatasztrófa előtt kellene megszorítani: időzített bomba a magyar családtámogatási rendszer?
Az OECD 2026-os országjelentése alapján Magyarország európai szinten is a leginkább veszélyeztetett államok közé tartozik
Felfoghatatlan eurómilliárdok zúdulhatnak Magyarországra: a gazdasági növekedést is égbe lökheti a Tisza terve?
A tízmilliárd eurós uniós helyreállítási alap hatalmas lehetőséget és egyúttal komoly adminisztratív kihívást jelent Magyarország számára.
Vegyesen fogadta a piac az Európai Bizottság újonnan bemutatott reformcsomagját, amely az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (EU ETS) átalakítását és egy új villamosítási cselekvési tervet is...
Kiderült a keserű igazság a köztársasági elnökről: már rég nem az történik a háttérben, amit a választók hisznek
Bár a köztársasági elnök alkotmányos feladata a nemzet egységének megtestesítése, megválasztása mára a mindenkori parlamenti többség egyszerű személyzeti döntésévé silányult
A jövő héten a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a bruttó hazai termékről (GDP), a turisztikai szálláshelyek forgalmáról, a külkereskedelemről, a lakásépítésekről és az ipari termelői...
Meglépték! Vége a tízéves tiltásnak: olyan fordulat jön Magyarországon, ami alaposan letörheti az árakat
Az új kormány jelentős fordulatot hajtott végre a hazai energiapolitikában azzal, hogy 2030-ig 4000 megawattnyi új szélerőmű-kapacitás kiépítését teszi lehetővé.
A Tisza Párt dr. Sonnevend Pált, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanárát, korábbi dékánját jelöli alkotmánybírónak.
Hatalmas, 76 milliárd forintos fejlesztés kezdődik a Suzuki esztergomi gyárában
Figyelmeztet a Levéltár igazgatója: súlyos lelki teher vár sok magyar családra, ha nyilvánosak lesznek az ügynökakták
A kormány által benyújtott új törvényjavaslat értelmében egy hatvan-hetvenezer nevet tartalmazó, bárki számára online kutatható adatbázis készül az állambiztonsági iratokból.
Bár a februárban kirobbant amerikai–iráni konfliktus és az európai gáztárolók alacsony töltöttsége miatt a gázárak az elmúlt időszakban meredeken emelkedtek, fizikai hiánytól idén sem kell...
Csődvédelmet kért a pénzügyi nehézségekkel küzdő Varta.
Erősödött pénteken a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
Az Európai Központi Bank (EKB) júliusi sajtótájékoztatóján Christine Lagarde elnök egyértelművé tette, hogy az intézmény üdvözli az euró bevezetésére irányuló szándékokat,
Az ország legnagyobb kriptobrókersége a következő hónapokban újraindítja szolgáltatásait.
A Pénzcentrumnak Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője és Sasvári Marcell, a Portfolio elemzője értékelte, kik lehetnek az új uniós költségvetés nyertesei és vesztesei.