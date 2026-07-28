2026. július 28. kedd Szabolcs
27 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Makró fotó magyar bankjegyekről, Nikon D5000
Gazdaság

Gyengülésbe fordult a forint kedd reggelre: így áll az euróval, dollárral szemben az árfolyam

Pénzcentrum
2026. július 28. 08:14

Gyengült a forint jegyzése kedd reggel a főbb devizákkal szemben hétfő estéhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az eurót 360,10 forinton jegyezték reggel hét órakor, magasabban a hétfő esti 359,97 forint után. A dollár jegyzése 316,45 forintról 316,77 forintra erősödött, a svájci franké pedig 386,53 forintról 386,61 forintra emelkedett.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az euró árfolyama 1,1375 dollárról 1,1368 dollárra süllyedt kedd reggel.
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #gazdaság #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:20
09:13
09:08
08:54
08:46
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. július 27. 16:50
Hőkupola előtt állunk - Miért jósolnak más időt az előrejelző modellek?  
Media1
2026. július 16. 18:28
Új médiatörvény, új korszak? Interjú Sükösd Miklós médiaprofesszorral (Media1)  
MEDIA1  |  2026. július 27. 21:03
Visszahívták a közmédiánál felmentett dolgozók egy részét, 3 milliárdnyi műsort állítanak le
A július elején munkavégzés alól mentesített több mint negyven közmédiás dolgozó egyötöde az audit l...
Kasza Elliott-tal  |  2026. július 27. 19:33
Macys Inc - kereskedés
Ez itt a januári posztom a Macy's-ról, elég optimista voltam akkor. A napos chartot nézve már örülte...
Bankmonitor  |  2026. július 27. 13:33
Három változás a személyi kölcsönöknél, ami mellett nem lehet elmenni szó nélkül
Két bank csökkentette a személyi hiteleinek a kamatát. Egy harmadik pedig megemelte a maximális futa...
Holdblog  |  2026. július 27. 08:00
Erős gazdaság, mégis menekülnek a befektetők - Ezért mérgező a populizmus
A gazdaság közel megduplázódott másfél évtized alatt, a tőzsde dollárban mérve mégis ugyanott áll, m...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 28.
Eljött a fordulópont az ingatlanpiacon: van olyan magyar város, ahol már olcsóbb megvenni a lakást, mint bérelni
2026. július 27.
Az augusztus 20-i tűzijáték lehet a Tisza-kormány nagy vizsgája: sikerül lebontani az előző elit monopóliumát?
2026. július 27.
Történelmi rekord dőlt meg itthon: felfoghatatlan vagyonon ül az 50 leggazdagabb magyar
2026. július 27.
Neked is ilyen autód van? Tűzveszélyes hibát találtak, több tízezer járművet hívnak vissza a szervizbe
2026. július 27.
Ezeket a vízpartokat messzire kerüld el 2026-ban: sokan nem is sejtik, de hemzsegnek itt a baktériumok
NAPTÁR
Tovább
2026. július 28. kedd
Szabolcs
31. hét
Július 28.
A hepatitisz világnapja
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Meglépték! Vége a tízéves tiltásnak: olyan fordulat jön Magyarországon, ami alaposan letörheti az árakat
2
2 napja
Kiderült a keserű igazság a köztársasági elnökről: már rég nem az történik a háttérben, amit a választók hisznek
3
3 napja
Örülhetnek a gázzal fűtő magyarok: hamarosan feleződhet a gáz ára, de előbb még jön a feketeleves
4
6 napja
Véget érhet a nyugalom: búcsút inthetünk a 360 forintos eurónak?
5
1 hete
Fordulat az új köztársasági elnök ügyében? Magyar Péter már nem mondta ki Polgár Judit nevét: erről beszélt a Parlamentben a miniszterelnök
PÉNZÜGYI KISOKOS
Daytrade
Azonos értékpapírokra vonatkozóan napon belüli pozíció vételét és eladását jelentő ügylet.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 28. 07:50
Soha nem volt még ilyen alacsony a Duna Budapestnél: egyre súlyosabb a vízhiány
Pénzcentrum  |  2026. július 28. 07:15
Kiadták a vörös riasztást, jön a kemény kánikula: ezekben a megyékben már szerdától brutál meleg lesz
Agrárszektor  |  2026. július 28. 08:14
Egyre több termelő mond le erről a zöldségről: csökkentik a területet