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Budapest, 2026. július 21.Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök napirend elõtt szólal fel az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. július 21-én. Mögötte Hallerné Nagy Anikó, az Országgyûlés Tisza párti al
Oktatás

Forsthoffer Ágnes kihirdette az első törvényt államfőként: rengeteg magyar család fog örülni neki

Pénzcentrum
2026. július 24. 08:44

Forsthoffer Ágnes ideiglenes államfő kihirdette az iskolakezdési támogatásról szóló jogszabályt. Az Országgyűlés által egyhangúlag elfogadott rendelkezés alapján a támogatás első, ötvenezer forintos részletét még augusztusban kifizetik az érintetteknek.

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A csütörtök este a Magyar Közlönyben közzétett jogszabályt a parlament kedden, a heves viták ellenére ellenszavazat és tartózkodás nélkül szavazta meg. Ez az első olyan törvény, amelyet Forsthoffer Ágnes a kézjegyével ellátott. Az Országgyűlés elnöke azután vette át az államfői feladat- és hatásköröket, hogy Sulyok Tamás a 17. Alaptörvény-módosítás nyomán idő előtt távozott a köztársasági elnöki posztról.

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A törvény végrehajtási rendelete értelmében a jogosultak augusztus 24-ig kapják meg a támogatás első, 50 ezer forintos részletét. A fennmaradó összeget novemberben, utalvány formájában juttatják el a családokhoz. A jogszabály rögzíti, hogy ez a juttatás nem azonos a hagyományos iskolakezdési utalvánnyal, amelyre külön rendelkezések vonatkoznak.

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A szabályozás értelmében a támogatást alapesetben egy gyermek után csak egy jogosult veheti igénybe, egyetlen jogcímen. Kivételt jelentenek a különélő szülők, akik közös szülői felügyeleti jogot gyakorolnak, és felváltva, azonos időtartamban gondoskodnak gyermekükről. Ilyen esetekben az iskolakezdési támogatásra fele-fele arányban mindkét szülő jogosulttá válik.

Címlapkép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA
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