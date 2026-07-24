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Forsthoffer Ágnes kihirdette az első törvényt államfőként: rengeteg magyar család fog örülni neki
Forsthoffer Ágnes ideiglenes államfő kihirdette az iskolakezdési támogatásról szóló jogszabályt. Az Országgyűlés által egyhangúlag elfogadott rendelkezés alapján a támogatás első, ötvenezer forintos részletét még augusztusban kifizetik az érintetteknek.
A csütörtök este a Magyar Közlönyben közzétett jogszabályt a parlament kedden, a heves viták ellenére ellenszavazat és tartózkodás nélkül szavazta meg. Ez az első olyan törvény, amelyet Forsthoffer Ágnes a kézjegyével ellátott. Az Országgyűlés elnöke azután vette át az államfői feladat- és hatásköröket, hogy Sulyok Tamás a 17. Alaptörvény-módosítás nyomán idő előtt távozott a köztársasági elnöki posztról.
A törvény végrehajtási rendelete értelmében a jogosultak augusztus 24-ig kapják meg a támogatás első, 50 ezer forintos részletét. A fennmaradó összeget novemberben, utalvány formájában juttatják el a családokhoz. A jogszabály rögzíti, hogy ez a juttatás nem azonos a hagyományos iskolakezdési utalvánnyal, amelyre külön rendelkezések vonatkoznak.
A szabályozás értelmében a támogatást alapesetben egy gyermek után csak egy jogosult veheti igénybe, egyetlen jogcímen. Kivételt jelentenek a különélő szülők, akik közös szülői felügyeleti jogot gyakorolnak, és felváltva, azonos időtartamban gondoskodnak gyermekükről. Ilyen esetekben az iskolakezdési támogatásra fele-fele arányban mindkét szülő jogosulttá válik.
Címlapkép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA
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