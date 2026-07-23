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Budapest, 2026. május 26.Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter felszólal az Országgyûlés plenáris ülésén az Országházban 2026. május 26-án.MTI/Hegedüs Róbert
Oktatás

Rendkívüli! Most jelentették be a Klebelsberg Központ új vezetőjét: erre készüljenek a magyar tanárok és diákok

Pénzcentrum
2026. július 23. 13:57

Sinka Editet nevezte ki a Klebelsberg Központ élére Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A döntést a tárcavezető a Facebook-oldalán jelentette be, hangsúlyozva, hogy nem egyszerű vezetőváltásról, hanem szemléletváltásról van szó.

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A miniszter szerint az új vezetés célja, hogy a Klebelsberg Központ működésében a szakmaiság, az együttműködés és a gyermekek érdeke kerüljön a középpontba. Lannert Judit azt írta, Sinka Edit feladata lesz olyan partneri kapcsolat kialakítása az iskolákkal és a pedagógusokkal, amelyet szakmai párbeszéd, a szabad véleménynyilvánítás és a kölcsönös bizalom határoz meg.

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A tárcavezető bemutatta az új elnök szakmai pályafutását is. Kiemelte, hogy Sinka Edit tanári végzettséggel rendelkezik, több mint húsz éve foglalkozik az oktatási rendszer eredményességével, számos kutatást vezetett az iskolafenntartás témájában, emellett uniós forrásból megvalósuló fejlesztéseket irányított, valamint programértékelési tapasztalattal is rendelkezik.

Lannert Judit közölte, hogy Sinka Edit az elmúlt hetekben az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban koordinálta a Klebelsberg Központ és a tankerületi központok működésének átvilágítását. A vizsgálat eredményeit a kormány hamarosan nyilvánosságra hozza.

A miniszter azt várja az új vezetőtől, hogy a Klebelsberg Központ háttérintézményként támogassa a gyerekközpontú, valamint adatalapú működés megvalósítását a magyar köznevelési rendszerben. A Klebelsberg Központot 2018 augusztusa óta Hajnal Gabriella vezette. Május végén jelentette be, hogy nyugdíjba vonul, megbízatása július közepén ért véget.

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A Tisza-kormány korábban már jelezte, hogy felülvizsgálja a Klebelsberg Központ működését. Ennek részeként felmérik a köznevelési intézmények gazdasági és személyi adatait, valamint azt is célul tűzték ki, hogy a jövőben az iskolaigazgatók nagyobb szerepet kapjanak a tankerületi döntések előkészítésében.

Címlapkép: MTI 
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