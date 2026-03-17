Nemcsak Magyarországon romlanak az eredmények: a szakértők szerint globális jelenség a diákok koncentrációjának csökkenése.
Diákok, szülők, figyelem! Sztrájk jöhet a közoktatásban hamarosan, csak így lehet már elkerülni
A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) sztrájktárgyalásokat kezdeményezett a kormánnyal a közoktatásban dolgozó, nem pedagógus beosztású alkalmazottak béremelése érdekében. Megegyezés hiányában még az áprilisi parlamenti választások előtt kétórás figyelmeztető sztrájkot tarthatnak, amelyet az érintettek elsöprő többsége támogat - jelentette a 24.hu.
A nevelést-oktatást közvetlenül segítő munkatársak (NOKS), valamint a technikai dolgozók, például az iskolatitkárok, rendszergazdák, dajkák és takarítók bér- és munkakörülményei rendszerszintű problémát jelentenek. Ezek rendezése egyedi, intézményi döntésekkel nem lehetséges. Országosan egységes, kiszámítható és jogszabályban rögzített bérszabályozásra van szükség. Ennek érdekében a PDSZ kedden délben kezdi meg az egyeztetéseket Maruzsa Zoltán államtitkárral.
A szakszervezet fő követelése, hogy a felsőfokú végzettségű NOKS-dolgozók fizetése érje el legalább a Pedagógus I. fokozat alsó bérhatárát, azaz a bruttó 718 ezer forintot. A felsőfokú végzettséggel nem rendelkezők számára pedig 40 százalékos béremelést szorgalmaznak.
A köznevelésben jelenleg több mint 63 ezer ember dolgozik ilyen pozíciókban. A PDSZ számításai szerint a bérrendezéshez mindössze 0,3 százalékkal kellene megnövelni az oktatásra szánt költségvetési forrásokat.
Nagy Erzsébet, a PDSZ választmányi elnöke hangsúlyozta, hogy a béremelés pusztán politikai akarat kérdése. A szakszervezet szándékosan még a választások előtt lépett az ügyben. Tartanak ugyanis attól, hogy a kormányalakítást követően a nem pedagógus iskolai dolgozók helyzete azonnal lekerülne a napirendről. Ha a tárgyalások rövid időn belül nem vezetnek eredményre, a szakszervezet él a törvény adta lehetőséggel, és figyelmeztető sztrájkot hirdet.
A munkabeszüntetés komoly támogatottságot élvez. A PDSZ több mint 3600 fő részvételével készült felmérése alapján az érintettek 94 százaléka jelezte, hogy hajlandó részt venni az akcióban.
