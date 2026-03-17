2026. március 17. kedd Gertrúd
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Iskola üres osztályterem
Oktatás

Diákok, szülők, figyelem! Sztrájk jöhet a közoktatásban hamarosan, csak így lehet már elkerülni

24.hu
2026. március 17. 09:27

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) sztrájktárgyalásokat kezdeményezett a kormánnyal a közoktatásban dolgozó, nem pedagógus beosztású alkalmazottak béremelése érdekében. Megegyezés hiányában még az áprilisi parlamenti választások előtt kétórás figyelmeztető sztrájkot tarthatnak, amelyet az érintettek elsöprő többsége támogat - jelentette a 24.hu.

A nevelést-oktatást közvetlenül segítő munkatársak (NOKS), valamint a technikai dolgozók, például az iskolatitkárok, rendszergazdák, dajkák és takarítók bér- és munkakörülményei rendszerszintű problémát jelentenek. Ezek rendezése egyedi, intézményi döntésekkel nem lehetséges. Országosan egységes, kiszámítható és jogszabályban rögzített bérszabályozásra van szükség. Ennek érdekében a PDSZ kedden délben kezdi meg az egyeztetéseket Maruzsa Zoltán államtitkárral.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szakszervezet fő követelése, hogy a felsőfokú végzettségű NOKS-dolgozók fizetése érje el legalább a Pedagógus I. fokozat alsó bérhatárát, azaz a bruttó 718 ezer forintot. A felsőfokú végzettséggel nem rendelkezők számára pedig 40 százalékos béremelést szorgalmaznak.

A köznevelésben jelenleg több mint 63 ezer ember dolgozik ilyen pozíciókban. A PDSZ számításai szerint a bérrendezéshez mindössze 0,3 százalékkal kellene megnövelni az oktatásra szánt költségvetési forrásokat.

Nagy Erzsébet, a PDSZ választmányi elnöke hangsúlyozta, hogy a béremelés pusztán politikai akarat kérdése. A szakszervezet szándékosan még a választások előtt lépett az ügyben. Tartanak ugyanis attól, hogy a kormányalakítást követően a nem pedagógus iskolai dolgozók helyzete azonnal lekerülne a napirendről. Ha a tárgyalások rövid időn belül nem vezetnek eredményre, a szakszervezet él a törvény adta lehetőséggel, és figyelmeztető sztrájkot hirdet.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A munkabeszüntetés komoly támogatottságot élvez. A PDSZ több mint 3600 fő részvételével készült felmérése alapján az érintettek 94 százaléka jelezte, hogy hajlandó részt venni az akcióban.
Címlapkép: Getty Images
Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
10:35
10:26
10:21
10:15
10:10
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 17. kedd
Gertrúd
12. hét
Oktatás legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Rezidens
Azokat a természetes személyeket jelenti, akik egy évnél hosszabb ideig Magyarországon tartózkodnak, kivéve a Magyarországon működő külföldi diplomáciai testületek külföldi tagjait és családtagjaikat, de ideértve a külföldön működő magyar diplomáciai testületek magyar alkalmazottait és családtagjaikat. A jogi személyiséggel bíró, illetve azzal nem rendelkező Magyarországon bejegyzett társas és egyéni vállalkozások, társadalmi testületek, non profit intézmények és kormányzati szervek. Magyar rezidensnek minősülnek a Magyarországon bejegyzett vámszabadterületi és a bármilyen devizakülföldi jogosítvánnyal rendelkező vállalkozások is.

