Itt a lista: ezeket felejti el sok szülő sulikezdés előtt, később foghatják a fejüket

Vannak, akik már nyár közepén letudtak minden teendőt, bevásárlást, a tankönyveket is becsomagolták és hátradőlve várják a sulikezdést. Más szülők viszont lazábban veszik és az utolsó napokig nem foglalkoznak a készülődéssel. Akármelyik csoporthoz is tartozik az ember, nyár végén érdemes végigszaladni az iskolakezdés előtti teendőkön, nem maradt-e el valami. A Pénzcentrum ellenőrzőlistája segít, hogy zökkentőmentes legyen a sulikezdés.

A rutinos szülők tudják: a zökkenőmentes sulikezdés csak egy álom, olyan nincs, hogy mindent be lehet időben szerezni, minden ruha passzol, minden időben el van intézve. Törekedi viszont lehet rá, hogy minél kevesebb baki csússzon be 2025 szeptemberében. Ebben segít, ha az utolsó napokban tartunk egy nagyobb ellenőrzést és pótoljuk, ami elmaradt. Összegyűjtöttük azokat a dolgokat, amelyek rendszerint elfelejtődnek, de még orvosolni lehet a helyzetet a becsengetés előtt.

Ellenőrzőlista iskolakezdéshez

A szülőket tömörítő iskolai közösségi média csoportokban már most nagy a zsizsgés: az egyik leggyakoribb kérdés, ami felmerül szeptember 1-je közeledtével, az az ebédrendelés. Hol lehet, hogyan lehet megrendelni a gyereknek az ebédet? Erről az iskolák különféle módokon értesítik a szülőket: üzenetet vagy e-mailt küldenek, papíron küldik haza a gyerekkel még nyár végén a tudnivalókat, vagy esetleg az iskola honlapján, közösségi média felületén teszik közzé. Akárhogy is, tájékoztatás már biztosan történt, szóval érdemes előtúrni az e-mailt, posztot, papírfecnit és intézni a kaját, vagy nehezen fog indulni az első hét.

Ami szintén fontos és általában elmarad: elfelejtjük a gyerekkel felpróbáltatni az ünneplőt, amit nyáron kinőtt, ami gyakori oka az évnyitó előtti idegösszeomlásnak. Ezt elkerülendő, adjuk még rá időben a gyerekre a ruhákat és a cipőt is, amit az évnyitón viselnie kéne, hogyha nem jó rá valami, még legyen időnk orvosolni a helyzetet.

Ha eddig halogattuk, vagy elfelejtettük, most már nem szabad tovább tolni: bele kell nézni a táskába, tornazsákba. Nem egyszer megtörténik ugyanis, hogy a drága gyermek a nyári szünet első napján levágja a táskát egy sarokba, ami ott is marad augusztus végéig. Ha szerencsénk van, akkor semmi sem rohadt bele, ha nincs, akkor ez az utolsó utáni alkalom, hogy kicsalogassuk a pubertás korba ért almákat, megzöldült szendvicseket, cseppfolyóssá vált banánokat. A rutinos - vagy már korábbi évben traumatizált - szülők ezt megteszik júniusban, viszont a többséggel legalább egyszer előfordul, hogy ez elmarad. Ha még most betesszük a táskát 200 fokos mosásba (vagy amennyit bír), talán szagtalanul kezdheti idén is az évet.

A tornazsákot pedig rengetegen elfelejtik csekkolni, kezdve azzal, hogy egyáltalán megvan-e. Mert előfordul, hogy egy egész nyarat bent árválkodik az iskolában az ott felejtett zsák. Ha megvan, jó eséllyel nem lett kipakolva: szerencsés esetben kajamaradék nem volt benne, csak összeizzadt tornacucc. Ha még ki is lett pakolva nyár elején, akkor viszont bepakolás előtt fel kell próbálni, jók-e még a tavalyi cuccok, kiváltképpen a cipő.

A teljes tanszerlistát általában képtelenség kipipálni szeptemberig, hiszen még sulikezdés után is kiderülhetnek újdonságok. Arról viszont érdemes gondoskodni, hogy legalább az alapvető dolgok ott legyenek a gyereknél első héten (füzet, ceruza, toll). Ha a gyerek nem tudja, vagy nem lehet megbízni benne, hogy megjegyzi, mire van szükség, érdemes lehet a többi szülőnél, SZMK-soknál érdeklődni, kell-e idénre valamilyen újdonság.

Nyári feladatok

Sok iskolában egyáltalán nem adnak nyárra feladatot a gyerekeknek, míg máshol komoly teendőik vannak a diákoknak a szünet alatt is, amit művészet pár nap alatt összerántani. Jellemzően az iskolakezdés előtt pár nappal szokott kiderülni, hogy mi is volt feladva a nyárra, amikor a gyerekek és szülők is egymást kérdezgetik, megcsinálta-e valaki a feladatot (vagy egyáltalán mi volt az).

A mázlistább szülők gyerekeinek valamilyen írásos vagy rajzolásos feladat volt feladva. Ez jellemzően nyári élmények lerajzolását, naplózását takarja, esetleg egy nyári olvasmányból készített olvasónaplót. Ha összeül a család és mindenki nekiáll írni és rajzolni - kinek mi fekszik - egy délutánt rászánva előbbit még be is lehet pótolni. Az olvasónapló már kihívás lehet. Hogyha megadott olvasmánylistából kellett választani, vagy adott volt az olvasmány, akkor nehéz lesz megoldani a dolgot nagyobb csalás nélkül. Az egy dolog, hogy megkérjük a ChatGPT-t, hogy segítsen, de egyrészt az is összehord hetet-havat, másrészt hihetőnek is kell lennie, hogy a gyerek olvasta azt a könyvet. Az olvasónaplót össze lehet kukázni a netről, de érdemes azért belelapozni a kérdéses műbe is, esetleg megnézni a filmet belőle, ha van, vagy a legjobb megoldás, a hangoskönyvet meghallgatni. Közben lehet rajzolni is, meg ruhát próbálni...

Hogyha esetleg szabadon válaszható volt az olvasmány, akkor még mindig abszolválhatjuk a feladatot csalás nélkül, mert szerencsére vannak nagyon rövid könyvek. Ilyenek például kicsiknek A téli tücsök meséi, egy rövidebb Pinokkió-történet, Lázár Ervin meséi, a Geronimo Stilton-könyvek, vagy a Pettsonnal és Findusz történetek. 12 éven felülieknek pedig már jó lehet A kis herceg, Tolkien rövidebb történetei mint A ​sonkádi Egyed gazda, Janikovszky Éva-könyvek, Jacqueline Wilson-könyvek, középiskolásoknak az Állatfarm, vagy H. G. Wells-től Az időgép, egy rövidebb Agatha Christie- vagy Rejtő-könyv, egy rövidebb mű Szerb Antaltól, esetleg a Virágot Algernonnak. De biztosan találunk a polcon is valamit, ami rövid és még gyorsan neki lehet állni.

Ha a gyerek nagyon nem akar olvasni, hangoskönyvben is rengeteg jó regény van kicsiknek-nagyoknak, amiket maximum 8 óra alatt végig lehet hallgatni. Ha elosztjuk 4 napra, az maximum napi 2-2 óra, de ha több napunk van még a számonkérésig, akkor fejezetekre is fel lehet osztani. Esetleg a szülő is felolvashatja neki a könyvet, ha az segítség, vagy beszéljenek össze a barátokkal és olvassák fel egymásnak.

A kötelező olvasmányokat is érdemes lecsekkolni, megvan-e otthon. Gyakran kiderül, hogy csak úgy hittük, hogy megvan a könyv, pedig már rég elveszett, kölcsön lett adva. Egyébként se akkor kelljen keresgélni, mikor már jövő hétre vinni kell.

Ami már nem fog sikerülni

Gyakran adnak fel olyan feladatokat a nyárra, hogy gyűjtsön a gyerek vécépapírgurigát, jégkrémes pálcikát, madártollat, préseljen levelet, csíráztasson babot, vagy más olyan feladatot, amit nem lehet már egy délután alatt beszerezni. Vannak persze kiskapuk: be lehet írni a szülők csoportjába, hogy csíráztatott-e esetleg valaki több babot, amiből el lehet kunyizni egyet, vagy barbár módon kiásni a nagyi zöldbabját a kertből és betenni egy cserépbe... lehet gurigákért kilincseltetni a gyereket a szomszédoknál, vagy lejmolni azt is a szorgalmas gyerekektől. Madártollat kreatív boltokban lehet kapni, jégkrémpálcikát pedig tartanak jobb kínai boltokban, ha még találunk (vagy nincs mese, sulikezdésig napi 3 jégkrémet meg kell enni a családban mindenkinek).

Sajnos levelet préselni házi körülmények között nehezen tudunk már ennyi idő alatt, de meg lehet próbálni. Ha szerencsénk van, nem a legelső hétre fog kelleni rögtön a levél. Ha kavicsot kellett gyűjteni, azt még meg lehet oldani.

Nem fog már sikerülni az a feladat sem, amiről nem is tudtuk, hogy létezik. Még van idő rákérdezni másoknál is, mi volt feladva a nyárra, hátha kibukik, hogy valamiről elfelejtett szólni a gyerek. Viszont úgy is lehet dönteni, hogy most már engedjük el, ha eddig nem derült ki, majd kiderül szeptemberben.

A legfontosabb feladat

A legfontosabb feladatot többnyire nem adják fel direktben, így könnyű is megfeledkezni róla: ez a pihenés, feltöltődés. A szünidő arra (is) való, hogy a gyerekek fellélegezzenek az örökös stresszből, legyen idejük játszani, kialudják végre magukat, jókat unatkozzanak, új élményeket gyűjtsenek. Az évközben agyonterhelt gyerekeknek azonban sokszor a nyaruk sem pihentető, az augusztust rendszerint elrontja, hogy már az iskolára kell készülődni, megcsinálni a nyári feladatokat, elkezdeni az olvasmányokat, és így tovább.

A szülőnek kell tehát itt az utolsó napokban mérlegre tenni, hogy szeretné-e feladatokkal stresszelni a gyermekét, vagy inkább békén hagyja. Hiszen a szülő ismeri a gyereket a legjobban, milyen típus és mi szolgálja leginkább a mentális egészségét. Ha jobb a gyereknek, hogy mindenre felkészülve kezdi a sulit, mert úgy nem fog szorongani, akkor szaladjunk végig vele a feladatokon. Ha jobb neki, hogy békén van hagyva még pár napig, akkor jobb is hagyni. Mert végülis mi múlik egy el nem készült olvasónaplón, kinőtt tornacipőn, hiányzó mesefüzeten?