Brutális árrobbanás a különóráknál: leesik az állad, ennyit kérnek el egy angolóráért 2023-ban

Amelyik szülő csak megteheti, az biztosan elküldi a gyermekét valamelyen különórára: sportolni, korrepetációra, nyelvet tanulni, de újabban már a programozásban, a robotikában is kipróbálhatják magukat már akár 6 éves kortól. Ám mivel minden drágul, ez alól az óradíjak sem kivételek: ma már akár 12 ezer forintot is elkér egy népszerű magántanár, ha olyan tudás birtokában van, ami kelendő.

A magyar szülők jelentős része járatja valamilyen különórára a gyermekét, legyen az edzés, nyelvóra, korrepetálás, vagy programozóiskola – ez derül ki a Pénzcentrum augusztusban végzett Iskolakezdési felméréséből, melyet 5,5 ezer olvasónk töltött ki.

A válaszadók 60,5 százaléka nyilatkozta, hogy jár a gyermeke valahova iskola után, és minél magasabb iskolai végzettséggel rendelkezik valaki, annál valószínűbb: míg a legfeljebb általános iskolát befejezők esettében ez 22,1 százalékának, addig az egyetemet végzettek közel 80 százalékának. Gyermekek száma szerint nem volt nagy különbség, bár nyilván a nagycsaládosok kevésbé engedhetik meg maguknak, vármegyékre lebontva azonban ismét éles különbséget tapasztalhatunk. Míg a fővárosi szülők 74,8, a Pest vármegyeiek 65 százaléka járatja különórára a gyerekét, addig Heves vármegyében ez az arány 37,2 százalék, Békésben 37,3 százalék, Somogyban 41 százalék.

Ennek egyik legfőbb oka, hogy a különóráknak ára van: a csoportos edzések, a tömegsport minimum havonta 5 ezer forintos kiadást jelent a családnak, a nyelviskola, ahol csoportos foglalkozás van, óránként 1-2 ezer forint, ám aki a magánoktatást választja, annak borsosabb árat kell kipengetni:

Az óradíjak átlagosan 5-6000 forint körül vannak, ennek időtartama változó, 45-60 perces órákért kérnek ilyen összeget. Viszont azt érdemes hozzátenni, hogy talán idén először találkoztunk ilyen magas áremelkedéssel. Több tanárunk is van, akik akár 8,10 vagy 12 ezer forintos óradíjért tanítanak. Igaz itt általánosságban el lehet mondani, hogy ezek a tanárok egy magasabb szintű, egyetemi, fejlesztő vagy akár tantárgyak több nyelven való tanítása jellemzi

– mondta el a Pénzcentrumnak Akhinszky Norbert, a Tanárbázis.hu vezetője., majd hozzátette, 20-30 °% az átlagos emelkedés, de a 40-50 %-nyi emelés sem ritka. Általában azok emeltek nagyobb százalékot az áraikon, akik 2500-3000 forintos áron vállaltak eddig korrepetálást.

Légrádi Tamás, a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének elnöke is megerősítette, a nyelviskoláknál is volt emelés, de ott egyéb változások is végbementek az utóbbi a Covid óta eltelt időben:

Sokban megváltozott a nyelviskolák a helyzete, a pandémiát követően gyakorlatilag áttértek online tanításra. A másik változás, hogy a lakossági nyelvoktatás, amit mi így hívunk, tehát amikor csoportokba iratkoznak be a diákok, az jelentősen lecsökkent, szinte alig van. Ennek több oka van, a pandémia ráerősített a folyamatra, de már előtte is voltak arra utaló jelek, hogy az emberek egyre kisebb csoportokban, egyéniben szeretnének nyelvet tanulni. Ami még számottevő kihívást is jelentett a nyelviskolák számára, az hogy óriási nyelvtanárhiánnyal küzdenek, igaz, mostanra talán valamelyest javult a helyzet. Mindezekkel a folyamatokkal egy időben viszont megerősödött a vállalati nyelvoktatás, tehát adott esetben az, aki korábban magánúton finanszírozta a nyelvtanulását, az már „ingyen” jár, hiszen a cég, ahol dolgozik, állja ezt egyfajta plusz juttatásként. Viszont a vállalatoknak gyakran speciális tudásra volt szükségük, az adott szaknyelvet beszélő munkatársakra - úgyhogy ez is egy alakította valamelyest a nyelvtanulási piacot.

Az árakkal kapcsolatban Légrádi Tamás elmondta, hogy az elmúlt másfél évben drágultak a nyelviskolák, nagyjából átlagosan 15 százalékot egyrészt a kata megszüntetése, a megnövekedett munkaerőköltségek és a megélhetési költségek általános növekedései miatt. Ez nem kellemes, de mégis a legtöbb ügyfél elfogadta. Viszont meglátása szerint nagy különbség a főváros és vidéken elkért óradíjak között nincs, az árak nagyjából egységesek.

A fővárosi angol és matekórák a legdrágábbak

A Pénzcentrum kérdőívét kitöltő 5,5 ezer szülő legtöbbje 5 és 10 ezer forint közötti összeget szán különórára havonta gyermekenként, de persze ez is nagyon változó, 13 százalékuk például 30 ezer forintnál is többet. Ez persze nagyban függ attól, hogy összesen hány gyerekről kell gondoskodni a családban. A legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkezők közel 30 százaléka 30 ezer forintnál többet.

Egyértelműen továbbra is Budapest vezet, ami a legdrágább óradíjakat illeti. Ezen belül is az angol, matematika, és ezt követi a német, spanyol, magyar nyelv és irodalom, illetve az általános korrepetálás tárgyak – közölte lapunkkal az árakkal kapcsolatban Akhinszky Norbert

Lemorzsolódás

Mivel Magyarországon 10 hónapja folyamatosan csökkennek a reálbérek, a magas infláció miatt többet költünk alapvető élelmiszerre, ezért sokaknak nyilván kevesebb jut gyermekük oktatására, sportolására. A kitöltőink 15 százaléka válaszolta, hogy várhatóan idén már nem tudja járatni iskola utáni foglalkozásra a gyermekeit, 25 százalék pedig attól teszi függővé, hogy milyen mértékű emelést hajtanak végre. Az egyetemet végzettek fele írta, hogy ezen biztosan nem fog spórolni.

Új tudás a piacon

De ma már nem csak tömegsportra, matekra, nyelvórára, korrepetálásra járnak a gyerekek, egyre több alsós és felsős tanul programozni, sőt robotikát is: a Logiscool iskolahálózat világszerte több mint 185 ezer gyermeket tanított már egy magyar módszer alapján. Az egymásra épülő, kezdő és haladó programozó, mesterséges intelligencia és digitális írástudás kurzusokat, digitális és programozó nyári táborokat és kreatív workshopokat a 6-18 éves korosztálynak szánják, hiszen a digitális írástudás a jövő záloga.

Az iskolahálózat személyesen és online is szervez tanfolyamokat, kurzusokat, táborokat, magánórákat. Budapesten és Pest megyében több, mint 30 helyen folyik személyes oktatás, de országszerte 18 nagyvárosban tanulhatnak a diákok.

A jövő a gépé A gyerekek digitális eszközökkel a kezükben nőnek fel, már egész kis korukban tableteznek, mobiloznak. Annak érdekében, hogy ne csak passzív felhasználói legyenek a digitális technológiáknak, érdemes megtanítani őket gondolkodni, növeli kreativitásukat, koncentrációjukat és önbizalmukat, felvértezi őket a digitális világban történő eligazodáshoz szükséges készségekkel. A programozás fejleszti a logikus gondolkodást és a problémamegoldást, sőt a kritikus gondolkodáshoz is erőteljesen hozzájárul. Ez a digitális tudás különösen fontos szerepet játszik a mesterséges intelligencia által vezérelt rendszerek kezelésében is, hiszen szerepét egyre komolyabban kell vennünk. A következő évtizedek nyertesei azok lesznek, akik megtanulják, hogyan kell együtt élni és együttműködni vele.

Nincsenek egységes árak, minden iskola maga állítja be a díjakat, vidéken általában kicsit olcsóbbak a kurzusok, mint a fővárosban, havonta 15-20 ezer forinttal kell számolni átlagosan a programozósulikért. Áremelésre természetesen sor került, de ennek mértéke nem jelentős. Tapasztalataik szerint eddig áremelés miatt nincs visszaesés a jelentkezők számára, minden módon próbálják segíteni a szülőket különböző fizetési opciókkal és kedvezményekkel.