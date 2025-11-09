A közösségi médiában terjedő tipp szerint az utasok azzal szerezhetnek jobb ülőhelyet, ha a legutolsó pillanatban szállnak fel a repülőgépre
Most ingyen elutazhatsz Ausztráliába vagy Új-Zélandra is: indul a pályázat, mindent fizetnek
Hétfőtől lehet jelentkezni a Kőrösi Csoma Sándor program új felhívására - jelentette be a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára vasárnap a Facebook-oldalán.
Nacsa Lőrinc a videós bejegyzésben azt mondta: azok jelentkezését várják, akik elmúltak 18 évesek, és szívesen eltöltenének 9 hónapot Ausztrália, Új-Zéland, Dél-Afrika vagy Latin-Amerika valamelyik magyar közösségénél, segítenék őket magyar identitásuk erősítésében.
Azokat várják, akiknek fontos a magyarság ügye, jártasak a közösségszervezésben, van átadható tudásuk az egyházi, cserkész-, oktató-nevelői munka vagy a hagyományőrzés területén. A pályázat részletes leírása a Kőrösi Csoma Sándor program honlapján érhető el. November 10-től november 30-ig várják a pályázókat nemcsak Magyarországról, hanem a határon túlról is.
Fokozódik a menza-botrány: megszólalat a közétkeztető, itt az igazság a megbetegedések pontos okáról
Megszólalt végre a szolgáltatást végző cég is: "a történtek minket is megviseltek" - jelezték és együttműködnek a hatóságokkal.
Érettségi utáni szakképzés: így lehetséges a szakmatanulás, továbbtanulás érettségi után főiskolán kívül
Továbbtanulás érettségi után: milyen érettségi utáni szakképzések vannak, elérhetők-e ingyenes képzések érettségi után? Mi a technikum, miért szűnt meg a régi OKJ?
Bruno van Pottelsberghe, a Budapesti Corvinus Egyetem belga rektora egy év után értékelte munkáját és az intézmény jövőképét.
A gazdasági erőviszonyok átrendeződése és a kínai befektetések térnyerése miatt ma már nemcsak különlegesnek, hanem kifejezetten előnyösnek számít, ha valaki kínaiul beszél.
Az Oktatási Hivatal (OH) hétfői közleménye szerint a kompetenciamérés tesztjeit idén 3049 intézmény több mint 584 ezer tanulója töltötte ki.
A tehetség mint nemzeti erőforrás, amelyet nem csupán mérni, hanem gondozni és közösségbe ágyazni kell.
Tudd meg, hogy működik a passzív félév és mi a passziválás lényege! Jár passzív félév diákigazolvány ilyenkor? Milyen passzív félév tb jogviszony igazolás szükséges a...
A mesterséges intelligencia az oktatás egyik legnagyobb kihívása és lehetősége egyszerre – a magyar oktatáspolitika azonban egyelőre láthatóan nem tud mit kezdeni vele.
A HVG ebben az évben is – immár tizenharmadik alkalommal – elkészítette a legjobb magyarországi gimnáziumok rangsorát.
Továbbra is a legjobb egyetemek között, Magyarországról egyedüliként szerepel a Corvinus Egyetem egy jelentős oktatási listán.
Az OTP Junior Piacralépők című vállalkozói versenyt és műsort a fiatal vállalkozókat segítette abban, hogy ötleteikből valódi vállalkozást építhessenek.
Magyarország még mindig le van maradva diplomás fiatalokban. De vajon miért, és mit jelent ez hosszú távon? A CHART by Pénzcentrum most megmutatja!
A kormány megemeli a gyermekotthonokban élők ellátására fordítandó támogatásokat november 1-jétől.
Az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium neve egyet jelent a kiemelkedő oktatással és a diákok iránti elhivatottsággal. Az igazgató most a Pénzcentrumnak adott interjút.
Az Erasmus+ mobilitási programok már több évtizede nyújtanak kivételes lehetőségeket a hallgatók, oktatók és fiatal szakemberek számára, hogy külföldön tapasztalatokat szerezzenek.
A menza már nem csak egy sima étkező, hanem konfliktuszóna: egyre több iskolás gyerek utasítja vissza az ebédet, mert ehetetlennek tartja.
Október közepétől egy hónapon át, november 15-ig lehet leadni a felsőoktatási jelentkezéseket a keresztféléves képzésekre.
Ezek az iskolák ontják magukból a milliárdosokat: Magyarországon is szép számmal akadnak – nincs mese, ide kell járni tanulni
Az amerikai egyetemek, mint a Harvard és a Stanford vezetik a milliárdosok kinevelésének ranglistáját.