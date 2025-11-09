2025. november 9. vasárnap Tivadar
A Sydney Ferries az ausztráliai Sydney városában (Új-Dél-Wales) közlekedő közforgalmú komphálózat. A járatok Sydney kikötőjén és a csatlakozó Parramatta folyón közlekednek.
Oktatás

Most ingyen elutazhatsz Ausztráliába vagy Új-Zélandra is: indul a pályázat, mindent fizetnek

Pénzcentrum
2025. november 9. 14:05

Hétfőtől lehet jelentkezni a Kőrösi Csoma Sándor program új felhívására - jelentette be a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára vasárnap a Facebook-oldalán.

Nacsa Lőrinc a videós bejegyzésben azt mondta: azok jelentkezését várják, akik elmúltak 18 évesek, és szívesen eltöltenének 9 hónapot Ausztrália, Új-Zéland, Dél-Afrika vagy Latin-Amerika valamelyik magyar közösségénél, segítenék őket magyar identitásuk erősítésében.

Azokat várják, akiknek fontos a magyarság ügye, jártasak a közösségszervezésben, van átadható tudásuk az egyházi, cserkész-, oktató-nevelői munka vagy a hagyományőrzés területén. A pályázat részletes leírása a Kőrösi Csoma Sándor program honlapján érhető el. November 10-től november 30-ig várják a pályázókat nemcsak Magyarországról, hanem a határon túlról is.
