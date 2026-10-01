Nagyon fontos hírt kaptak a magyar nyugdíjasok: több mint 700 ezer embert érinthet a hatalmas változás

Október 1-je, az idősek világnapja alkalmából tette közzé Facebook-posztját Kármán András pénzügyminiszter, amelyben részletesen bemutatta nyugdíjemelési programját. A bejegyzés szerint 2027. január 1-jétől 120 ezer forintra emelnék a nyugdíjminimumot, sávosan növelnék az alacsony nyugdíjakat, emellett az árvaellátási minimum, a megváltozott munkaképességűek ellátása és az időskorúak járadéka is emelkedne. A tervezett intézkedéscsomag a poszt szerint több mint 700 ezer magyar embert érintene, és 123 milliárd forintos költségvetési kiadással járna.

Október elseje az idősek világnapja, ennek apropóján ismertette Kármán András nyugdíjemelési terveket Facebook-oldalán. Bejegyzésében úgy fogalmazott: köszönetét és háláját szeretné kifejezni mindazért, amit az idősebb honfitársak a családjukért és az országért tettek.

Kármán szerint eljött az ideje annak, hogy az idősek is megkapják azt a megbecsülést, amelyet megérdemelnek. A posztban részletesen felsorolta, hogyan alakítanák át az alacsony nyugdíjakat és a kapcsolódó ellátásokat.

A bejegyzés egyik legfontosabb eleme, hogy a 2008 óta változatlan, 28 500 forintos nyugdíjminimumot 2027. január 1-jétől 120 ezer forintra emelnék. Ez több mint négyszeres növelést jelentene a jelenlegi összeghez képest.

A terv szerint nemcsak a nyugdíjminimum változna, hanem sávosan emelkednének azok a nyugdíjak is, amelyek ugyan meghaladják a mostani minimumot, de továbbra is nagyon alacsonynak számítanak. A poszt alapján:

akinek a nyugdíja a januári emelés után sem érné el a 108 ezer forintot, annak 120 ezer forintra emelnék az ellátását;

108 és 125 ezer forint közötti nyugdíjaknál 12 ezer forintos emelés jönne;

jönne; 125 és 130 ezer forint között 10 ezer forinttal nőne az ellátás;

130 és 135 ezer forint között 8 ezer forintos emelést adnának;

nőne az ellátás; 130 és 135 ezer forint között adnának; 135 és 140 ezer forint között 6 ezer forint lenne az emelés ;

; 140 és 146 ezer forint között pedig minden érintett nyugdíját 146 ezer forintra emelnék.

Kármán András bejegyzése szerint az árvaellátási minimum is emelkedne: a jelenlegi 50 ezer forintról 60 ezer forintra növelnék az összeget.

A megváltozott munkaképességű emberek ellátásainál szintén változtatást ígér. A rokkantsági és rehabilitációs ellátások januárban 10 százalékkal emelkednének. Azoknál a 65 év felettieknél pedig, akik ilyen ellátásban részesülnek, a havi összeg nem lehetne alacsonyabb a megemelt nyugdíjminimumnál, vagyis 120 ezer forintnál.

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A poszt szerint a nyugdíjemelés az időskorúak járadékát is érintené. Ez azoknak jelenthet segítséget, akiknek nincs meg a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idejük, illetve akik 15 és 19 év közötti szolgálati idő után öregségi résznyugdíjat vagy méltányosságból megállapított kivételes nyugdíjat kapnak.

Kármán azt írta, hogy ebben a körben kétszeresükre emelkednének az ellátási összeghatárok. Példaként említette, hogy:

a 75 év feletti egyedülállóknál az összeghatár 58 990 forintról 118 ezer forintra nőne;

a házastársával vagy élettársával együtt élőknél 37 165 forintról 75 ezer forintra emelkedne;

a 75 éven aluli egyedülállóknál pedig 43 700 forintról 88 ezer forintra változna.

A bejegyzés szerint az intézkedéscsomag összesen több mint 700 ezer magyar embert érintene. Ebből 455 ezren részesülnének a nyugellátások és kapcsolódó juttatások emeléséből, 238 ezer emberre vonatkozna a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak növelése, további 8500 ember pedig az időskorúak járadékának emelésében lenne érintett.

Kármán András azt is közölte, hogy a nyugdíjemelési terv 123 milliárd forintos kiadást jelentene a következő évi költségvetésben. Mint írta, ez jelentős összeg, de szerinte a fedezete biztosított.