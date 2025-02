Menekülnek külföldre már a magyar nyugdíjasok is? Ezekben az országokban él a legtöbb idős

Egyre több magyar próbál szerencsét, él egy ideig, vagy esetleg végleg le is telepszik külföldön. Nagyon sokan választották már a szomszédos Ausztriát, Szlovákiát vagy Romániát, de Hollandia, Svédország, Olaszország és Norvégia is vonzó célpont. Nem feltétlenül ugyanolyan vonzók azok az országok aktív korban munkavállalásra, mint nyugdíjas korban a letelepedésre. A Pénzcentrum megvizsgálta, hogy az EU-n belül mely országokba vándorolnak szívesen a magyarok, mely országokban él a legtöbb külföldi nyugdíjas és hogy a magyar nyugdíjasok számára milyen helyek a legvonzóbbak.

Ma már nem olyan meglepő, ha idős korára valaki országot vált, hiszen Magyarországra is számos német, holland, vagy szlovák nyugdíjas telepszik át. A magyarok előtt is nyitva áll a lehetőség, sokan aktív korukban már kitelepülnek, külföldön dolgoznak, így nyugdíjjogosultságot, vagy akár állampolgárságot is szereznek. Később, idős korukban pedig vagy visszatelepülnek a születési országukba, vagy maradnak. A szomszédos országok mindig vonzó célpontot jelentettek, azonban egyre több magyar merészkedik Svédországig, Norvégiáig, vagy akár Kanadáig és Ausztráliáig is.

Hogyha csak azt vizsgáljuk, hol él jelenleg a legtöbb magyarországi születésű ember az EU országaiban, akkor magasan vezet Ausztria az Eurostat adatai szerint. (Azt viszont hozzá kell tenni, hogy vannak országok, ahol bizonyára sok magyar él, de nem közlik ezt az adatot az európai statisztikai hivatallal, mint pl. Németország vagy az Egyesült Királyság.) A környező országok közül Szlovákia és Románia népszerű, ha pedig távolabb megyünk: Hollandia és Belgium, Svédország és Norvégia, valamint Olaszország.

Izgalmas lett volna megvizsgálni, hogy mely EU-tagállamokban él a legtöbb 65 év feletti magyar, ilyen részletekbe menő statisztikák azonban nem álltak rendelkezésre. Így kifejezetten az idősek számára vonzó országokat csak nagyobb látószögből lehet vizsgálni: hogy EU-n belül mi a vonzó célpont bármely országból származó külföldi nyugdíjas számára.

A legtöbb külföldi nyugdíjas korú - azok közül az országok közül, amelyek közölnek adatot az Eurostattal - Németországban, Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban, és Svájcban él. Népszerű még Hollandia, Lengyelország, Belgium, Svédország és Ausztria is és számszerűen nézve kevés a külföldi nyugdíjas Bulgáriában, Finnországban, Cipruson, Máltán, és Izlandon. Viszont azt nem szabad elfelejteni, hogy az országok mérete nagyban korlátozza, mennyien telepednek le az adott helyen, illetve hiába él sok 65 év feletti külföldi egy adott helyen, nem biztos, hogy nyugdíjasként mentek oda.

Mivel a számszerű adatok több szempontból félrevezetők lehetnek, megnéztük, hogy az utóbbi 5 évben, 2020 óta hol nőtt legnagyobb mértékben a 65 év feletti külföldiek száma. Az EU-átlag 28,9 százalékos növekedés 2020-ról 2025-re - ez egyrészt az elöregedésnek is betudható, másrészt az élénkülő belső vándorlásnak. Azon országok, amelyek az átlag felett vannak, valószínűleg vonzóbbak az idősek számára, hogy letelepedjenek ott. Csehországban 337,3 százalékos növekedést mutattak az adatok - mivel nem találtuk az anomália okát és jelentősen torzította volna a grafikont, Csehországot ez nem mutatja:

Látható, hogy Ciprus, Finnország és Izland áll az élen, amely országok a számszerű adatsorban az utolsók voltak. Vonzó hely még Spanyolország, Norvégia, Olaszország, Litvánia és Dánia. Ugyanakkor 2020 óta csökken a külföldi nyugdíjasok száma Lettország, Görögország, Lengyelország, Portugália és Románia területén.

Hol élnek a magyar nyugdíjasok külföldön?

A rendelkezésre álló legfrissebb adatok alapján lassan, de folyamatosan nő a külföldre folyósított ellátások - köztük a nyugdíjak - száma és aránya. Amíg 2014-ben közel 27 ezer öregségi nyugdíjat utaltak külföldre, 2024 januárjában már nagyjából 36 500-at. Ez nem tűnik soknak, de így is az 1 millió 998 ezer öregségi nyugdíjas az 1,83 százalékát teszik ki. Vagyis annyi nyugdíjas kapta külföldi címre a járandóságát, ahányan összesen a főváros 6. kerületében, a teljes Gárdonyi járásban, vagy Cegléd városában élnek.

A KSH adatai szerint az utalások több mint harmada Németországba, 12%-a Ukrajnába, 10%-a Ausztriába érkezett. 2000-nél is több ellátottnak utalnak Szlovákiába, Romániába, Svédországba és Kanadába is. Az USA-ban és Ausztráliában is 3 százaléknál magasabb az arány. A további országokat nem részletezte a Magyar Államkincstár (MÁK) adatain alapuló helyzetkép:

Cikkünkhöz előzetesen megkerestük a Magyar Államkincstárt: adatot kértünk a friss, 2025. januári állapotról, illetve külön az öregségi nyugdíj utalások számát országonként is, mivel ezt nem közli a KSH. Azonban, ahogy már sok más esetben is előfordult, a MÁK nem teljesítette az adatkérésünket. Kérdésünkre, van-e akadálya, hogy közöljék a lapunkkal az adatokat, azóta sem küldtek választ.

Itt a legjobb nyugdíjasnak lenni

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Natixis 2024-es globális nyugdíjindexe (GRI) szerint, továbbra is Svájcban, Norvégiában és Izlandon a legjobb nyugdíjasnak lenni. A lista legalján India, Kolumbia és Törökország áll, Magyarország is csak a 32. a 44-ből. A GRI alapján van rengeteg ország, ahol egy magyar idős helyzete jobb lehet, ha az áttelepülés mellett dönt, mint Magyarországon.

Mindent összevetve - hogy hol él a legtöbb magyar külföldön, mely országokba folyósítják a magyar nyugdíjak zömét, illetve hogy általában mely EU-országokban növekszik a külföldi nyugdíjasok száma, és a globális nyugdíjindex szerint hol a legjobb a nyugdíjasok dolga - jelenleg Svájcot, Svédországot, Norvégiát, Hollandiát, Ausztriát, Kanadát és Belgiumot érdemes a magyaroknak megcéloznia.

Egy ilyen országváltáshoz azonban nem elég a magyar átlagnyugdíj, annál többre van szükség. Főként, hogy a forint ennyire gyenge és ingadozó. Aki országot szeretne váltani a nyugdíjas éveire, annak érdemes ezt már az aktív évei során terveznie, és dolgozni érte, hogy békésen és nyugodtan teljenek a nyugdíjas évei.

Hogyan kaphat valaki külföldön magyar nyugdíjat?

A Magyar Államkincstár honlapján található tájékoztatás szerint a magyar nyugellátásokat és egyéb nyugdíjszerű ellátásokat a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága. A magyar ellátás a külföldön élő személy részére az alábbi lehetőségek szerint folyósítható:

magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára,

az ellátásban részesülő személy magyarországi meghatalmazottja részére postai kézbesítés útján, vagy a magyarországi meghatalmazott pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájára,

az EGT-államban élők esetében valamely EGT-államban, az Egyesült Királyságban, vagy Svájcban vezetett fizetési számlára,

egyezményes állam területén (pl. Albánia, USA, Ausztrália, Japán, Szerbia, Oroszország, stb.) élők esetében az egyezményt kötött államban pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára.

Nem EGT-államban és nem egyezményes országban élő személy esetében magyarországi bankszámlára, vagy az ellátásban részesülő személy magyarországi meghatalmazottja részére kerülhet sor a magyar ellátás folyósítására.

Milyen devizanemben folyósíthatják a magyar ellátást külföldre?

Az Európai Unióban, az Egyesült Királyságban, Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában, Svájcban, az Albán Köztársaságban, az Amerikai Egyesült Államokban, Ausztráliában, az Indiai Köztársaságban, Japánban, Kanadában, a Koreai Köztársaságban, a Koszovói Köztársaságban, a Moldovai Köztársaságban, Mongóliában, a Török Köztársaságban, illetve az Oroszországi Föderációban vezetett pénzintézeti számlára történő utalás esetén az ellátás kifizetését forintban vagy a Magyar Nemzeti Bank által forgalmazott devizanemekben lehet kérni - írták a honlapon.

A Magyar Nemzeti Bank által forgalmazott devizanemek a következők: amerikai dollár (USD), angol font (GBP), ausztrál dollár (AUD), cseh korona (CZK), dán korona (DKK), euró (EUR), japán jen (JPY), kanadai dollár (CAD), magyar forint (HUF), lengyel zloty (PLN), norvég korona (NOK), svájci frank (CHF), svéd korona (SEK).

Az ellátásra jogosult személynek lehetősége van arra, hogy megjelölje a kifizetés devizanemét, az utalás teljesítésére azonban csak akkor van lehetőség, ha a külföldi pénzintézetnél vezetett fizetési számla a megjelölt devizanemben történő utalást képes fogadni. (Bosznia és Hercegovinában, a Macedón Köztársaságban, Montenegróban és a Szerb Köztársaságban vezetett pénzintézeti számlára történő utalás esetén euróban kell a magyar ellátást folyósítani.)

Vannak-e költségei a külföldre utalásnak?

Ha a magyar ellátást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság közvetlenül valamely EGT-államban, az Egyesült Királyságban vagy Svájcban vezetett fizetési számlára folyósítja, az utalás költségmentes - írták. Ha a magyar ellátás utalása magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett bankszámlára történik, az ellátás külföldre történő továbbutalásának költségei a nyugdíjast terhelik az adott pénzintézet üzletszabályzatában meghatározottak szerint.

Az egyezményes államba történő közvetlen utalás költségét az ellátásra jogosultnak kell viselnie. Az utalási költség összege 2022. január 1-jétől 6500 forint utalásonként. Az utalási költség aktuális összege a Magyar Nemzeti Bank honlapján elhelyezett hirdetményben található.