5 munka, amivel magyar nyugdíjasok is degeszre kereshetik magukat: tárt karokkal várják őket

A KSH adatai szerint 2024-ben már közel 158 ezer öregségi nyugdíjas dolgozott, ami a teljes nyugdíjas népesség 8%-át teszi ki, és a számuk folyamatosan növekszik. Különösen a nyugdíjas nők aktívak a munkaerőpiacon, részben a férfiaknál alacsonyabb nyugdíjaik miatt. Számos jól fizető munkalehetőség áll rendelkezésükre, mint például az egészségügyi szakápolás, biztonsági őri vagy buszvezetői állások.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2024-ben mintegy 157,7 ezer öregségi nyugdíjas dolgozott az országban, ami az 1,9 millió öregségi nyugdíjas közel 8%-át jelenti. A dolgozó nyugdíjasok között a nők aránya közel 60%, 91,9 ezer nő és 65,8 ezer férfi vállalt munkát nyugdíj mellett. ​

Az elmúlt években jelentős növekedés figyelhető meg a nyugdíj mellett dolgozók számában. 2015-ben körülbelül 35 ezer 65-74 év közötti foglalkoztatottat tartottak számon, míg 2022-ben ez a szám már közel 110 ezerre emelkedett, ami több mint háromszoros növekedést jelent. ​A nyugdíjas nők magasabb arányú foglalkoztatottságának hátterében több ok is áll. A nyugdíjas nők eleve félmillióval többen vannak, mint a nyugdíjas férfiak. Továbbá az is tény, hogy a nők átlagosan 14,3 százalékkal kevesebb nyugdíjat kapnak, mint a férfiak, ezért a nőknek még nagyobb szükségük lehet a nyugdíjuk kiegészítésére.



Ez a tendencia azt mutatja, hogy egyre több nyugdíjas dönt a munkavállalás mellett, akár anyagi megfontolásból, akár az aktív életmód fenntartása érdekében. Hazánkban számos munkalehetőség áll rendelkezésre nyugdíjasok számára, amelyekkel kiemelkedő jövedelemre tehetnek szert. Az alábbiakban öt ilyen munkakört mutatunk be, a legmagasabb kereseti lehetőségtől kezdve.​

Először egy táblában összegyűjtöttük az általunk lentebb részletesebben kifejtett pozíciókat. A következő táblázatban kiszámoltuk, hogy bruttó és nettó heti 5 nap 8 órás állásban mennyit lehet keresni ezekben a pozíciókban, de természetesen ezek csak tájékoztatás jellegű adatok, mivel sok nyugdíjas nem is megy vissza teljes állásban dolgozni, illetve a fizetések is számos meghirdetett állás bérkínálatának átlagából született, így csak becslésnek szolgálnak.

1. Szakápoló

Szakképzett nyugdíjas ápolók számára Tatán egy mozgásszervi centrumban kínálnak munkalehetőséget. Az órabér nappali műszakban nettó 2 550 Ft, éjszakai műszakban nettó 2 700 Ft. Ez havi szinten jelentős jövedelmet biztosíthat a ledolgozott órák számától függően. ​Ha valaki heti 4 nap 6 órát vállal (ami erősen részmunkaidőnek minősülő beosztás), akkor

havonta nappali műszakban nettó 244 800, éjszakaiban 259 200 forintot jelent.

A munkakör betöltéséhez ortopédiai szakirányú végzettség szükséges, valamint öregségi nyugdíjas státusz. Előnyt jelent a műtős szakasszisztensi, ortopédiai vagy aneszteziológiai tapasztalat. A munkavégzés rugalmas munkaidő-beosztással történik, órabér alapú elszámolással.​

2. Biztonsági őr

Budapesten és környékén üzlethelyiségek őrzésére keresnek nyugdíjas biztonsági őröket. Az órabér bruttó 2 000 Ft, a szolgálatok hossza 12-14 óra. ​ A pozíció betöltéséhez szükséges a '32 861 01', a bérezés pedig havonta (heti 5 nappal számolva)

480 000 forint bruttó, ami nettó 319 200 forint körül mozog.

OKJ számú szakképesítés, büntetlen előélet, jó kommunikációs készség és megbízhatóság. Alapvető számítógépes ismeretek előnyt jelentenek. A munkavégzés helyszínei Budapest III., IV., XIII. kerületei, valamint Tura és Aszód településeken lévő üzletek.​

3. Buszvezető

Budapesten munkatársak szállítására keresnek buszsofőröket, akár nyugdíjasokat is. A pozíció teljes vagy részmunkaidőben is betölthető. A feladat a többműszakos munkarendben dolgozó munkatársak szállítása a vállalat telephelyei között. A pozícióhoz szükséges érvényes buszvezetői engedély és vezetési tapasztalat. A munkavégzés rugalmas munkaidő-beosztással történik, alkalmazotti jogviszonyban.​ A részletes bérekről és bértáblákról egy külön cikkben számoltunk be:

EZ IS ÉRDEKELHET Permanens toborzás a BKK-nál: kevés a buszsofőr, 730 ezer forint a fizetés, végzettség nem kell A BKK folyamatosan várja az autóbusz- és trolibuszvezetői munkára jelentkezőket, ami arra utal, hogy jelenleg nincs elegendő járművezető az állományban.

De összességében ezek alapján elmondható, hogy az autóbuszvezetők alapbére bruttó 2 965 forint óránként, amely a Kollektív Szerződés szerinti bérpótlékokkal együtt eléri a bruttó 3 675 forintos órabért is.

Így egy heti 40 órás munka esetén a bruttó fizetés 147 ezer forint körül alakul, ami havonta hozzávetőlegesen bruttó 640 ezer forintot jelent.

A nettó kereset természetesen az egyéni adózási helyzettől függ, de nagyjából 430 és 460 ezer forint között mozoghat.

4. Faipari gépkezelő

Kecskeméten faipari gépkezelő pozícióba keresnek megbízható, tapasztalt nyugdíjasokat. Az órabér 2 000 Ft.

Ha ezzel számolunk, akkor a bérezés pedig havonta (heti 5 nappal számolva) 480 000 forint bruttó, ami nettó 319 200 forint körül mozog.

A feladatok közé tartozik a faipari gépek kezelése és felügyelete, alapanyagok előkészítése és feldolgozása, valamint a minőségellenőrzés. Elvárás a műszaki beállítottság, precizitás és a jó fizikai állapot. A munkavégzés rész- vagy teljes munkaidőben is lehetséges, a cég rugalmasan kezeli a munkaidő-beosztást.​

5. Pénztáros

Nagykanizsán áruházi munkára várják nyugdíjasok jelentkezését pénztárosi munkakörbe, rugalmas időbeosztással. Az órabér bruttó 1 943 Ft. ​

Ezzl számolva pedig a bérezés havonta (heti 5 nappal számolva) 310 880 forint bruttó, ami nettó 206 735 forint körül mozog.

A feladatok közé tartozik a kasszázás és a bolti kisegítés. Elvárások közé tartozik az érvényes egészségügyi kiskönyv és tüdőszűrő eredmény, valamint az öregségi nyugdíj megléte. A munkavégzés rugalmas munkaidő-beosztással történik, alkalmazotti jogviszonyban.​ Ezek a munkalehetőségek kiváló lehetőséget biztosítanak a nyugdíjasok számára, hogy aktívan részt vegyenek a munkaerőpiacon és jelentős jövedelemre tegyenek szert.

Miért dolgoznak a nyugdíjasok?

A nyugdíjasok foglalkoztatásának előnyei is vannak. Ha a nyugdíjas szereti a munkáját, akkor az elfoglaltságot biztosít számára és aktívan tarthatja. A munkáltatók is szeretnek nyugdíjasokat alkalmazni lojalitásuk és az utánuk járó adókedvezmény miatt. A nyugdíjas munkavállalók után nem kell megfizetni a 13 százalékos szociális hozzájárulási adót, de a nyugdíjas is jól jár, mert az ő fizetéséből már nem vonják le a 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulékot.

Az igazsághoz viszont hozzátartozik, hogy vannak olyan nyugdíjasok, akiket nem feltétlenül csak a munka iránti szeretet motivál, inkább azért kényszerülnek dolgozni, mert kevés az állami nyugdíjuk. A nyugdíjasok fele 200 ezer forint alatti összegből élt tavaly. A medián nyugdíj a KSH 2025. januári adatai alapján 214 215 forint, ami azt jelenti, hogy a nyugdíjasok fele kap ennél több vagy kevesebb összeget.

Azonban nem mindenkinek kevés a nyugdíja, de 400 ezer feletti nyugdíjban mindössze alig 160 ezer személy részesül. A nyugdíj helyettesítési ráta, azaz az utolsó havi bér és az első havi nyugdíj közötti arány jelenleg 60 százalékra tehető. Ez azt jelenti, hogy amikor megérkezik az első nyugdíj, akkor a nyugdíjas a korábbi fizetésének csak a 60 százalékát kapja kézhez, ami jelentős életszínvonalbeli esést okozhat.