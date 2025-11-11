2025. november 11. kedd Márton
Egy nyugdíjas pár boldogtalannak és elégedetlenkedőnek érzi magát. Idős pár vitatkozik és komoly és kemény szavakat váltanak egymással, miközben az unokával sétálnak a városi parkban.
Nyugdíj

Nyugdíjasok, figyelem! Pénz áll a házhoz: erről mindenkinek tudnia kell

Pénzcentrum
2025. november 11. 17:04

Annak ellenre, hogy a választások előtti őszön a szokásos módon beindult a nyugdíjasoknak folyósított rengeteg plusz juttatás, még mindig az utolsók között kullogunk egy mérőszámban - erről ír Farkas András nyugdíjszakértő.

A nyugdíjasok majdnem havonta számíthatnak valamilyen plusz pénzre a jövő áprilisi országgyűlési választásokig: október 15-éig már megkapták az élelmiszer-utalványt (összesen cca. 80 milliárd forint pluszt jelentett a nyugdíjasoknak), most novemberben a nyugdíjjal együtt érkezik az 1,6%-os visszamenőleges nyugdíjemelési korrekció.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A novemberi nyugdíj már 1,6%-kal emelt összegben jön (az emelés összesen cca. 105 milliárd forint pluszt jelent a nyugdíjasoknak). Emellett a decemberi nyugdíj is 1,6%-kal emelt összegben jön majd újabb emelés várhatóan 3,6%-os mértékben 2026. januárban (ez várhatóan összesen cca. 250 milliárd forint plusz).

Ezután 2026. februárban jön a lényeg: a jövő évi 13. havi nyugdíj (amelynek összege megegyezik a februári nyugdíj összegével, összessen cca. 600 milliárd forint plusz), és 2026. márciusban érkezhet az újdonság, a 14. havi nyugdíj vagy annak egy még nem meghatározott részlete (például egy vagy kétheti nyugdíj, a juttatás összköltsége cca. 600 milliárd forint, egyheti kifizetés esetén 150 milliárd forint)

A választásokig így összesen nagyjából 1185-1635 milliárd forint plusz juttatást kapnak a nyugdíjasok - hogy miből van minderre fedezet, és később hogyan fizeti meg az egész társadalom a választások előtti plusz juttatások és kedvezmények árát az már a választások után felálló kormányzat gondja lesz - teszi hozzá a Nyugdíjguru. A küszöbön álló juttatások pedig a következőek:

2025. november, pótlólagos nyugdíjemelési korrekció

A magyar nyugdíjasok jövő évi választások előtti életében nem múlhat el hónap örömhír nélkül, ezért holnaptól (november 12-étől) érkezik a visszamenőleges nyugdíjemelési korrekció, amelynek mértéke1,6% lesz, mert 4,8%-ra várják az éves inflációt, vagyis a 2025. januári 3,2%-os emelést 1,6%-kal kell kiegészíteni.

Mire számíthatnak ennek alapján a nyugdíjasok? Először is kapnak egy jelentősebb összeget, ami a 2025. január - október hónapokra (10 naptári hónap), valamint a 2025. februárban kézhez kapott 13. havi nyugdíjra, azaz összesen 11 havi nyugíjra eső visszamenőleges emelési korrekció összege. Emellett a novemberi nyugdíj már az 1,6%-kal emelt összegben érkezik (és természetesen a decemberi nyugdíj is).

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

2026. január, éves inflációs emelés

Az 1,6%-os korrekciós emeléssel növelt összegű 2025. decemberi nyugdíjat 2026. januárban a 2026-ra szóló költségvetési törvényben jelzett 3,6%-os inflációnak megfelelően 3,6%-kal kell emelni.

2026. február 13. havi nyugdíj

Aki 2025. december 31-én már nyugdíjas lesz és 2026. februárjában is folyósítják majd a részére a nyugdíját, az 2026. februárjában a nyugdíja mellé az azzal azonos összegű 13. havi nyugdíjra is jogosult.

Orbán Viktor bejelentése: januártól jön a 14. havi nyugdíj
EZ IS ÉRDEKELHET
Orbán Viktor bejelentése: januártól jön a 14. havi nyugdíj
Január elsejétől több lépésben vezetik be a 14. havi nyugdíjat - mondta Orbán Viktor.

Költségvetési adóbevételek

A fentiekben felvillantott juttatások közel fele persze azonnal visszaáramlik a költségvetésbe, hiszen a nyugdíjasok többsége kénytelen elkölteni a nyugdíját - nem is beszélve az utalványáról - élelmiszerre, gyógyszerre, energiára, szolgáltatásokra, amelyeket terhel az áfa és adott esetben egy sor egyéb adónem.  A nyugdíjasok javára biztosított juttatások révén gyakorlatilag késleltetés nélkül növelhető a kereslet, vagyis a fogyasztás-vezérelte gazdasági növekedés a nyugdíjas fogyasztás révén fokozható.

Farkas András leszögezi: bár a több mint ezermilliárdos kiadás alapján máshogy tűnhet, de a helyzet így is az, hogy az összes plusz juttatás ellenére az Európai Unióban Magyarország költi a legkevesebbet a nyugdíjasaira (a GDP 7,45%-át az uniós 10,9%-os átlaggal szemben).
