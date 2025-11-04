Orbán Viktor bejelentése: januártól jön a 14. havi nyugdíj ×

Január elsejétől több lépésben vezetik be a 14. havi nyugdíjat - mondta Orbán Viktor.

„Január elsejétől be fogjuk vezetni, több lépésben ugyan, de bevezetjük a 14. havi nyugdíjat” - közölte Orbán Viktor a Facebook-videójában.

A kormányfő további részleteket nem árult el.

