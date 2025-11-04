Az elöregedő társadalomra többnyire mint kihívásra tekintünk, miközben rengeteg gazdasági és társadalmi lehetőség is rejlik az időskorosztályban. Az ezüstgazdaság növekedése várható.
Orbán Viktor bejelentése: januártól jön a 14. havi nyugdíj
Január elsejétől több lépésben vezetik be a 14. havi nyugdíjat - mondta Orbán Viktor.
„Január elsejétől be fogjuk vezetni, több lépésben ugyan, de bevezetjük a 14. havi nyugdíjat” - közölte Orbán Viktor a Facebook-videójában.
A kormányfő további részleteket nem árult el.
Címlapkép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán, MTI/MTVA
Az Országos Nyugdíjas Parlament támogatását fejezte ki a díjtalan készpénzfelvétel feltételeinek enyhítésére irányuló javaslattal kapcsolatban,
A magyar nyugdíjrendszer fenntarthatósága és a nyugdíjasok elszegényedése komoly kihívást jelent, miközben szakértői viták zajlanak a szükséges reformokról - írja a szakértő.
10 ijesztő tény 2025-ben, amivel hamarosan minden magyar nyugdíjas szembesül - Erre még sehol sem találtak megoldást
Az elöregedő társadalmak folyamatosan sodródnak egy olyan társadalmi-gazdasági krízis felé, amelyre időszerű lenne megoldásokat találni.
Orbán Viktor bejelentette, hogy a kormány döntött a 14. havi nyugdíj bevezetéséről, jelenleg a részletek kidolgozása zajlik.
Rengeteg részletkérdés még nem tisztázott, minthogy kinek jár a 14. havi nyugdíj, mekkora lesz a 14. havi nyugdíj összege, hogy már 2026-tól bevezetik-e azt.
Levezette a Nyugdíjguru, mit jelent a degresszió: tényleg meg lehetne adóztatni a nyugdíjakat Magyarországon?
Farkas András: a degresszió nem adó, hanem egy 1998 óta létező technikai elem a nyugdíjszámításban, amely a magas keresetek nyugdíjalapba számítását korlátozza.
Így vezethetik be a 14. havi nyugdíjat Magyarországon: megszólalt az államtitkár, erről minden idősnek tudnia kell
A kormány dolgozik a 14. havi nyugdíj bevezetésén, amit 2-4 év alatt lehetne megtenni - mondta Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár.
A NYUSZET véleménye szerint minél hamarabb progresszív nyugdíjrendszert kellene bevezetni, amit Simonovits András pontosan meg is fogalmazott.
A nyugdíjkassza továbbra is az államháztartás egyik legjelentősebb kiadási tétele.
Minden 65 év feletti magyarnak ingyen jár ez az eszköz: 950 ezren már meg is kapták - Akár életet is menthet
Az eszközzel eddig már 76 ezer életet mentettek meg és azon keresztül 725 ezer esetben nyújtottak hétköznapi ügyekben segítséget
Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2025 novemberben is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.
Óriási csapdát rejt a 14. havi nyugdíj: kiderült, sok nyugdíjas és a magyar gazdaság is rosszul járna vele
A kormány a 14. havi nyugdíj bevezetését fontolgatja, ami jelentős költségvetési kiadásnövekedést eredményezne.
Az EU jelenleg súlyos problémákkal néz szembe: magas államadósság, elöregedő népesség és csökkenő születési ráták együttesen veszélyeztetik a felosztó-kirovó nyugdíjrendszereket.
14. havi nyugdíj: adóemelés, hiánynövelés vagy komoly költségvetési átcsoportosítás lehet az ára a juttatásnak
A GKI szerint a 14. havi nyugdíj kifizetése komoly kihívást jelentene a költségvetésnek: finanszírozása kiadások átcsoportosítását, adóemelést vagy a hiány növelését igényelné.
Most érkezett! Fontos dolgot közölt a nyugdíjas utalványokról a Magyar Posta: minden időst érint, erről jobb tudni
A magyar kormány megbízásából a Magyar Posta a tervezett határidőre, azaz október 15-re kézbesítette a nyugdíjas élelmiszer-utalványokat a több mint 2,3 millió jogosult részére.
Németországban új adókedvezményt vezetnek be a nyugdíj mellett dolgozóknak, akik havi 2000 euróig adómentesen kereshetnek a következő év elejétől.
Korai örülni: a 14. havi nyugdíj miatt újra magasabb fokozatra kapcsolhat a drágulás, főleg az élelmiszerek ára lőne ki
Virovácz Péter: ha egyből a teljes összegű 14. havi nyugdíjat fizetnék ki, az újabb inflációs sokkot generálhat Magyarországon.
Zsigó Róbert elmondta, több mint 2,3 millió nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő kapja meg az utalványt.