Hiába jelentette be Orbán Viktor a nyugdíjemelést? Kiderült az igazság, van egy csavar a rendeletben

A kormány 1,6 százalékos nyugdíjkorrekcióról döntött, amely 2025 novemberétől, visszamenőleges hatállyal érinti a nyugellátásban részesülőket. A rendelet tisztázza, hogy ez nem rendkívüli juttatás, hanem törvényi kötelezettség.

Megjelent a friss Magyar Közlönyben a nyugellátások és egyes más ellátások 2025. november havi kiegészítő emeléséről szóló rendelet, amelyet Orbán Viktor írt alá. A dokumentum szerint a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján 2025. november 1-jétől – 2025. január 1-jei visszamenőleges hatállyal – 1,6 százalékkal kell emelni a nyugdíjakat és egyéb érintett ellátásokat.

A miniszterelnök szerdán az idősek világnapján közösségi oldalán jelentette be a nyugdíjemelést, amelyet úgy kommunikált, mint a kormány által teljesített juttatást.

A rendelet azonban egyértelművé teszi, hogy ez valójában törvényi kötelezettség, amely akkor lép életbe, ha a fogyasztói árak növekedésének várható mértéke legalább 1 százalékponttal meghaladja a januári nyugdíjemelés mértékét.

A novemberi kifizetés során az érintettek az emelt összegű ellátás mellett megkapják a januárig visszamenőleg járó különbözetet is az első tíz hónapra és a tizenharmadik havi nyugdíjra vonatkozóan. Ez azért szükséges, mert a nyugdíjasok gyakorlatilag hiteleznek az államnak, amikor a kormány inflációs becslése nem pontos.

A korrekció összesen 28 féle juttatást érint, többek között az öregségi nyugdíjat, özvegyi nyugdíjat, árvaellátást, rokkantsági ellátást és számos egyéb szociális támogatást. A döntés mintegy 2,387 millió embert érint, és a kormány számításai szerint átlagosan 51 ezer forintot jelent személyenként.

A kiegészítés mindenkinek a nyugdíjának megfelelő összeg alapján jár, ami azt jelenti, hogy a magasabb nyugdíjjal rendelkezők arányosan nagyobb összegű korrekcióban részesülnek. Ezt a módszert többen vitatják, de a kormány kitart az inflációkövető rendszer mellett.

