Közelkép egy nő kezéről, amint okostelefonjával fizet egy kávézóban, beolvassa és kifizeti a számlát egy kártyás automatán, így gyorsan és egyszerűen érintés nélküli fizetést végez. NFC technológia, tap and go koncepció
Gazdaság

Inflációs sokk: ezek a termékek drágultak a legdurvábban a KSH adatai szerint

Pénzcentrum
2025. szeptember 9. 08:30

2025. augusztusban a fogyasztói árak átlagosan 4,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbi szintet, míg a júliushoz viszonyított havi változás elhanyagolható volt. Az élelmiszerek, a háztartási energia és a szolgáltatások ára emelkedett, a járműüzemanyagok ára viszont mérséklődött. Az áremelkedések legnagyobb mértékben a tojás, a friss déligyümölcs, a margarin, valamint a dohányáruk esetében jelentkeztek, közölte a KSH.

2025. augusztusban a fogyasztói árak átlagosan 4,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Júliushoz viszonyítva átlagosan nem változtak az árak.

12 hónap alatt, 2024. augusztushoz viszonyítva

Az élelmiszerek ára 5,9%-kal nőtt (a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 4,7%-kal), ezen belül a tojásé 19,9, a kávéé 18,5, a csokoládé, kakaóé 18,3, az idényáras élelmiszereké (burgonya, friss zöldség, valamint friss hazai és déligyümölcs) 17,1 (ezen belül a friss hazai és déligyümölcsöké 28,9), az édesipari lisztesárué 13,6, a gyümölcslé, zöldségléé 13,6, a büféáruké 9,3, az étolajé 8,8, valamint az alkoholmentes üdítőitaloké 8,6%-kal. A termékcsoporton belül a margarin ára 29,5, a liszté 11,6, a cukoré 10,0, a párizsi, kolbászé 6,6, a tejtermékeké 6,2, a sertéshúsé 4,9%-kal mérséklődött.

A háztartási energiáért 11,0%-kal többet kellett fizetni átlagosan, ezen belül a vezetékes gáz 23,2, a palackos gáz 2,6%-kal drágult.

A szeszes italok, dohányáruk ára 7,3%-kal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 8,5%-kal.

A szolgáltatások 5,4%-kal drágultak, ezen belül a lakbér 10,2, a sport, múzeumi belépők 10,0, a lakásjavítás és -karbantartás 9,9, a járműjavítás és -karbantartás 9,8, a testápolási szolgáltatások 9,6, az egészségügyi szolgáltatások 8,5%-kal.

A tartós fogyasztási cikkek ára 2,4%-kal emelkedett, ezen belül az ékszerek 22,2, a konyha- és egyéb bútorok 6,3, a szobabútorok 5,2, az új személygépkocsik 2,0%-kal többe kerültek. A járműüzemanyagok ára 4,3%-kal mérséklődött, a gyógyszer, gyógyáruk 4,5%-kal drágultak.

1 hónap alatt, 2025. júliushoz viszonyítva

A fogyasztói árak átlagosan nem változtak. Az élelmiszerek ára sem változott (a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 0,1%-kal mérséklődött). A szalámi, szárazkolbász, sonka 1,2, a margarin 1,1, a vaj, vajkrém 1,0, a kávé 0,8, a baromfihús, valamint a sajt 0,7-0,7, a tej 0,5, az alkoholmentes üdítőitalok 0,4%-kal többe kerültek. A termékcsoporton belül az idényáras élelmiszerek (burgonya, friss zöldség, valamint friss hazai és déligyümölcs) ára 2,1, az étolajé 1,3, a liszté 0,9, a sertéshús, valamint a tojás ára 0,4-0,4, a száraztésztáé 0,3, a kenyéré 0,2%-kal mérséklődött.

A legnagyobb mértékben a szeszes italok, dohányáruk drágultak, 0,6%-kal, ezen belül a dohányáruk 0,7%-kal.

A szolgáltatások ára átlagosan 0,5%-kal emelkedett, ezen belül az üdülési szolgáltatások 2,5, a lakbér 1,6, a sport, múzeumi belépők 0,5%-kal drágultak.

A háztartási energia ára nem változott, ezen belül az elektromos energiáért 0,2%-kal többet, a palackos gázért 1,4%-kal kevesebbet kellett fizetni (Tájékoztató). A járműüzemanyagok ára 0,8, a gyógyszer, gyógyáruké 0,3%-kal mérséklődött.
Címlapkép: Getty Images
