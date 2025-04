Ausztria és Svájc sehol sincs ehhez képest: rengeteg magyar menekül ebbe az országba, kész Paradicsom

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Mozgalmas hét áll mögöttünk ezúttal is. A világot továbbra is a Donald Trump által meghirdetett "vámháború" tartja lázban, ám a héten is foglalkoztunk a nyugdíjhelyzettel, a munkaerőpiac nehézségeivel, az ingatlanpiaccal, de elemeztük például azt is, hogy milyen előnyei, illetve hátrányai vannak a hitelfelvételnek. Lássuk, mi minden történt a 15. héten.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK