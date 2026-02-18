Erősödik az összefogás: újabb csoport csatlakozott a korkedvezményes nyugdíj visszaállítását követelőkhez

A közösségi közlekedésben dolgozók szakszervezetei összefognak a korkedvezményes nyugdíj visszaállításáért. Az Egységes Közlekedési Szakszervezet a vasutasokkal közösen fordul Lázár János építési és közlekedési miniszterhez, mivel a járművezetők jelenlegi munkakörülményei és az emelt nyugdíjkorhatár mellett sokan nem érik meg a nyugdíjazásukat.

Az Egységes Közlekedési Szakszervezet (EKSZ) bejelentette, hogy támogatja a Vasutasok Szakszervezetének kezdeményezését, így közösen szorgalmazzák a korkedvezményes nyugdíj újbóli bevezetését a közösségi közlekedés dolgozói számára. A szakszervezet Lázár János tárcavezetőhöz intézett levelében hangsúlyozta: a járművezetők rendkívüli munkaterhelésnek vannak kitéve, mivel évente 13 és fél hónapnyi munkamennyiséget teljesítenek - közölte a Portfolio.

A szervezet álláspontja szerint a 2012-ben megszüntetett kedvezményes nyugdíjazási lehetőség, valamint az általános öregségi nyugdíjkorhatár emelése súlyosan érinti az ágazatban dolgozókat. A férfi járművezetők jelenleg 11 évvel, míg a női kollégáik – amennyiben nem élhetnek a "Nők 40" kedvezménnyel – 16 évvel később vonulhatnak nyugdíjba a korábbi szabályozáshoz képest.

Az EKSZ elnöke levelében kiemelte: "A mostani végtelenül kedvezőtlen foglalkoztatási és nyugdíjazási feltételek miatt ugyanis a városi közösségi közlekedési járművezetők közül sokan meg sem érik a nyugdíjas éveket."

A szakszervezet elsősorban a BKV munkavállalóit, de a Volánbusz és más helyi közlekedési vállalatok járművezetőit is képviseli. Bár a szervezet korábban is többször kezdeményezte már a kedvezményes nyugdíjrendszer visszaállítását, most a vasutasok hasonló törekvéséhez csatlakozva próbálnak nagyobb nyomatékot adni követelésüknek.

Naszályi Gábor, az EKSZ elnöke egy konkrét példával szemléltette a helyzet súlyosságát. Rámutatott: amennyiben valaki 20 éves korában kezd el járművezetőként dolgozni, a jelenlegi szabályok szerint 45 évet kell a szakmában eltöltenie ahhoz, hogy elérje a 65 éves nyugdíjkorhatárt.