Elképesztő, milyen állatokat tartanak otthonaikban a magyarok: ezek több millió forintba kerülnek

A háziállattartás világszerte népszerű hobbi, ám hogy milyen állat számít „megszokottnak” egy-egy háztartásban, az nagyban függ a kultúrától és a földrajzi elhelyezkedéstől. A legtöbben a házi kedvencek említésekor rögtön kutyára vagy macskára gondolnak, pedig az egzotikus állatok tartása is egyre nagyobb teret hódít. De vajon mennyire számít luxusnak egy különleges állatfaj befogadása és gondozása? És egyáltalán: bármilyen állatot tarthatunk otthon? Cikkünkben ennek járunk utána, magyar állatkertek és a Nébih szakértőinek segítségével.

Míg háziállatok kapcsán a legtöbben kutyára, macskára, papagájra, esetleg lóra, vagy különböző haszonállatokra asszociálnak, valójában egyre többen döntenek a Magyarországon egzotikusnak számító fajok mellett is. Az ilyen állatok tartása azonban jóval nagyobb felelősséggel jár, mint egy hagyományos házi kedvencé, hiszen sok esetben komoly biztonsági kockázatokat is jelenthet. Éppen ezért szigorú jogszabályok és engedélyeztetési eljárások szabályozzák, hogy milyen fajokat lehet otthon tartani, és milyen feltételeknek kell ehhez megfelelni.

Az sem elhanyagolható szempont, hogy az állatok jólétének biztosítása alapvető követelmény: megfelelő élettér, táplálék, orvosi ellátás és foglalkozás nélkül egyetlen házi kedvenc sem érezheti jól magát – különösen igaz ez az egzotikus fajokra, amelyeknek speciális igényeik vannak. És ha minden adott, még mindig ott a kérdés, hogy mennyire terheli meg a családi kasszát egy ilyen különleges állat gondozása. Egy egzotikus házi kedvenc tartása tehát nemcsak elhatározás kérdése, hanem komoly előkészületeket, utánajárást és folyamatos elköteleződést is igényel.

Az egzotikus állattartás annyira divatossá vált az utóbbi években, hogy ennek nemcsak a legális, hanem az árnyoldala is egyre nagyobb problémát jelent. Magyarországon például komoly gondot okoz a védett állatok csempészete, amelynek visszaszorítása folyamatos kihívást jelent a hatóságok számára. De természetesen van törvényes módja is annak, ha valaki különleges házi kedvencet szeretne. A HelloVidék egy korábbi cikkében például egy szombathelyi férfival készített interjút, aki több kengurut is tart a kertjében, teljesen legálisan és az előírásoknak megfelelően kialakított környezetben.

Az egzotikus állatok mellett a prémium kategóriás házi kedvencek is egyre nagyobb figyelmet kapnak: a Pénzcentrum tavaly ősszel foglalkozott a luxus kutyák tartásával, illetve annak költségeivel, kihívásaival. Látható tehát, hogy az állattartás világa egyre színesebb, de ezzel együtt a felelősség is növekszik.

Hogyan változott az egzotikus kategóriájú állatok tartása az utóbbi években itthon?

"A látogatókkal való beszélgetésekből egyértelműen kiderül, hogy vannak abszolút közönségkedvenc állatfajok, amelyeket előszeretettel be is szereznének hobbiállatnak." – mondta el kérdésünkre Kovács Ágnes, a Jászberényi Állatkert gyűjteményvezető helyettese.

A népszerű fajok közül leginkább kimagasló a kapibarák iránti rajongás, amelyet bizonyára az interneten tapasztalható trend generált. Mielőtt kirobban volna a kapibara imádat, a baglyoké volt az első hely.

– mondta el a szakember.

Hányan tartanak ma ilyen típusú állatokat Magyarországon?

A Nyíregyházi Állatpark kérdésünkre elmondta: Magyarországon jelenleg nincs semmilyen országos nyilvántartás az egzotikus állatok tartásáról. A kormányhivatalok a saját területükön nyilvántartják az engedélyhez között egzotikus állatok számát, de a nem engedélyhez között állatokról semmit nem tudunk.

Becslésük szerint azonban

Több millió hüllő és kétéltű élhet magánházaknál.

Pontosan milyen egzotikus állatok fordulnak elő Magyarországon?

A Nyíregyházi Állatpark szerint több ezer papagájt tartanak tenyésztők, továbbá több százezer kanári, hullámospapagáj és zebrapinty élhet hobbiállatként.

Lassan egy évtizede nagyon nagy divat hazánkban az alpaka és a láma tartás, de nagy valószínűséggel több tízre tehető a magántartóknál tartott tevék száma is. Ugyanígy már hobbiállatnak számít és engedély nélkül tarthatóak bennett- kenguruk. Úgy gondolom, hogy 100 db minimum van magánkézben.

– mondta el kérdésünkre Gajdos László, a Magyar Állatkertek és Akváriumok Szövetségének elnöke, valamint a Nyíregyházi Állatpark igazgatója.

Meg kell említenünk a gazdasági haszonállatként tartott emu és strucc farmokat kisebb mértekben a nandut, ezekből az állatokból is több száz példány él tenyészetekben.

Néhány éve nagy divat lett elsősorban lovardák között a zebrák tartása. Mivel magyarországi állatkertekben is jelentős a közönséges alföldi zebra szaporulat, illetve egy időben cirkuszok is tartották, tenyészették, viszonylag egyszerűen hozzá lehetett jutni ezekhez az állatokhoz.

Természetesen nincsenek konkrét adataim, de 10-15 zebra biztos, hogy él lovastanyákon.

Marhatartással foglalkozó nagy legelő tulajdonosok szívesen tartanak amerikai bölényt, skót marhát, vagy gyapjas jakot , ezek száma is 50-100 körül valószínű.

Évtizedekkel ezelőtt divat volt medvét és oroszlánt, tigrist tartani magánháznál, mára a szigorú jogszabályok miatt ez gyakorlatilag lehetetlen.

A legtöbben majmokat szeretnének tartani, de ezeket gyakorlatilag lehetetlen beszerezni magánszemélynek és engedélyt sem kapnak tartásukra.

– sorolta a szakértő a további, Magyarországon előforduló állatok igen színes palettáját.

Mennyibe kerül az ilyen állatok fenntartása?

Alapvetően a szokványos házikedvencek tartása sem olcsó, amennyiben odaadással és kellő figyelemmel gondozzuk őket – hívta fel rá a figyelmet Kovács Ágnes.

Ez egy egzotikus, esetleg a tartás-gondozás-orvoslás oldaláról még kevésbé ismert faj esetében méginkább költséges lehet, arról nem is beszélve, hogy kellő tapasztalat/szakirodalom hiányában a nem feltétlenül szándékos emberi mulasztás is okozhat nem kívánatos eseményeket, amelyek helyreállítása/kezelése szintén komoly költségekkel járhat.

– figyelmeztetett a Jászberényi Állatkert munkatársa.

Egyes fajok abszolút a luxus kategóriába tartoznak, és a legtöbbek számára megfizethetetlenek

Gajdos László elmondta, hogy bár az árakkal kapcsolatban lehetetlenség általánosságba beszélni, hiszen valójában minden annyit ér, amennyit adnak érte. Azt ugyanakkor elmondta, hogy tartanak Magyarországon több millió forintért vásárolt jácint arát, éppúgy, mint százezer forintos értéket képviselő kígyókat. Egy teve vagy egy zebra egy minőségi ló ára, egy bölény néhány százezer forint, akárcsak egy alpaka.

Összességében úgy gondolom, hogy vannak Magyarországon komoly magán ménesek, ahol 100 milliós értékben tartanak lovakat és előfordulhat elsősorban papagájtartók körében is egy-két ilyen értékű gyűjtemény.

– mondta el a a Nyíregyházi Állatpark igazgatója.

Milyen engedélyek szükségesek az egzotikus állatok tartásához?

Abban az esetben, ha valaki olyan állatfaj egyedét kívánja tartani, ami a veszélyes állatfajokról és egyedeik tartásának szabályairól szóló 85/2015. (XII. 17.) FM rendeletben van felsorolva, tartási engedélyt szükséges beszereznie a természetvédelmi hatóságtól.

A jogszabály 1. számú mellékletében azon fajok találhatók, melyeket a jogalkotó különösen veszélyes állatfajok kategóriába sorolt, így azok kizárólag állatkertben, valamint cirkuszi menazsériában tarhatók.

A 2. számú mellékletben található fajokat magánszemély tarthatja, amennyiben:

cselekvőképes, megfelelő képesítéssel vagy szakmai tapasztalattal rendelkezik,

a rendelet 7.§-a szerinti képesítéssel vagy szakmai tapasztalattal rendelkezik,

a méreggel nem rendelkező veszélyes állat esetén a tervezett tartási hellyel közvetlenül szomszédos lakóingatlanok, vagy méreggel rendelkező veszélyes állat esetén a közvetlenül szomszédos lakóingatlanokat is magába foglalóan a tartási hely szerinti lakóépület valamennyi lakóingatlana kétharmadának tulajdonosaitól vagy – amennyiben a tulajdonosnak nem az érintett lakóingatlan a lakóhelye – az ott életvitelszerűen tartózkodóktól beszerzett hozzájáruló nyilatkozattal rendelkezik. A veszélyes állatfajnak minősülő halfajok tartásához nem kell hozzájáruló nyilatkozatot beszerezni.

Komoly bírságra számíthat, aki kiskapukat keres

Kérdésünkre a Nébih elmondta: az ország őshonos növény-, illetve állatvilágára ökológiai szempontból veszélyes, külön jogszabályban meghatározott állatok kedvtelésből való tartása, szaporítása és forgalomba hozatala tilos.

A tilalom megszegésével tartott állatot az állatvédelmi hatóság elkobozza, majd gondoskodik az állat tulajdonjogának átruházásáról, ha ezt jogszabály kizárja vagy az eredménytelen, az állat végleges elhelyezéséről.

Ha az állat végleges elhelyezése csak rendszeres költségráfordítással biztosítható, a korábbi tulajdonos a jogsértés súlyától, ismétlődésétől függően legfeljebb 12 hónapra jutó költség fizetésére kötelezhető.

Az elhelyezés eredménytelensége esetén az állat életét megengedett módon ki lehet oltani. Veszélyeztetett fajok illegális tartása esetén természetkárosítás miatt szükséges felelnie az állattartónak. Ezen felül, jogszabálysértéstől és annak súlyától függően leggyakrabban természetvédelmi szankció kiszabására kerül sor, mely lehet kötelezés és/vagy pénzbírság.

Ha legálisan is tartja valaki, akkor is számíthat ellenőrzésekre

A Nébih elárulta azt is, hogy a Washingtoni Egyezmény hatálya alatt álló, különösen veszélyeztetett, valamint a veszélyes állatok tartóinál a természetvédelmi hatóság rendszeresen végez ellenőrzéseket.

A Nébih-hez évente 10-15 db olyan bejelentés érkezik, amiben egzotikus állatok is érintettek és ezek inkább díszállatkereskedésekre vonatkoznak. Az alacsony szám vélhetően annak is köszönhető, hogy a Nébih 2022. második felében több vármegyében is szigorú ellenőrzést tartott, melyet időről időre megismétel.