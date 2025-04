Elfagytak a gyümölcsfáid? Íme a hazai sztárkertész aranyat érő tippje: ezt muszáj most meglépni

Honnan tudhatja biztosra egy hobbikertész, hogy elfagyott-e a gyümölcsfája? Milyen csalhatatlan jelei vannak ennek, mit érdemes figyelni például a virágokon? És ha már megtörtént a baj: mit tehetünk ilyenkor? Erről is kérdeztük Kósa Dániel gyümölcs szakirányú kertészmérnököt.

Az elmúlt napokban az ország gyümölcsöseinek jelentős részét súlyos fagykár érte: egyes területeken a károk mértéke elérheti a 80 százalékot is. A hétvégi hidegbetörést követően több helyen -7 és -8 Celsius-fokos hőmérsékletet is mértek, különösen a Duna mentén, Bács-Kiskun és Tolna megyében, valamint az Alföldön. A virágzás előrehaladott állapota miatt a hideg különösen nagy pusztítást végzett, nemcsak a barack-, hanem a körte- és almafákban is. Egyes gazdák 60–80 százalékos terméskiesésről számoltak be.

Az előzetes országos adatok szerint a gyümölcsösök 90 százalékát valamilyen mértékben érintette a fagy. A visszajelzések alapján egyedül a Balaton környéki ültetvények úszták meg a fagyos időjárást komolyabb károk nélkül. Ezért is voltunk kíváncsiak arra, milyen biztos, csalhatatlan jelei vannak annak, ha elfagyott a gyümölcsfánk, mit érdemes figyelni például a virágokon? És ha már megtörtént a baj: mit tehetünk ilyenkor, mi hobbikertészek?

Így ellenőrizheted, elfagyott-e a gyümölcsfád

Ahogy Kósa Dániel fogalmazott, a tavaszi fagyok legnagyobb veszélye a gyümölcsfák virágzásakor jelentkezik. Amikor a hőmérséklet hirtelen csökken, a virágok és a fiatal hajtások megsérülhetnek, ami a termés mennyiségének és minőségének csökkenéséhez vezet. A fagykár különösen súlyosan érinti az olyan gyümölcsöket, mint az alma, körte, cseresznye és barack. A károk mértéke függ a fagy intenzitásától, a gyümölcsfák fejlettségétől és az adott terület mikroklímájától.

A fagy okozta károsodás azonban nem mindig látható első pillantásra. Ha a gyümölcsfa virágának színe barna lesz, még egyáltalán nem biztos, hogy megfagyott, hiszen a virág lehullása előtt a szirmok egyébként is megbarnulnak, ezért is érdemes az alábbi módszerrel megbizonyosodni:

Szedj le egy teljesen kinyílt virágot a fáról.

Vágd ketté hosszában egy éles késsel.

Vizsgáld meg a bibét (a virág központi részét): ha zöld, a virág nem fagyott meg, lesz belőle termés. Ha viszont sötétbarna vagy fekete, a virág megfagyott, és nem fog gyümölcs fejlődni belőle.

Kósa Dániel szerint ez az egyszerű módszer segít eldönteni, történt-e károsodás, és szükség van-e további lépésekre a fa regenerálása érdekében.

A fagykár megelőzésének lehetőségei

A tavaszi gyümölcs fagykár megelőzése komplex feladat, amely számos tényezőtöl függ – közölte a szakember. A megfelelő fajtaválasztás, a mikroklíma kialakítása, a talajkezelés, a fagykár elhárító technikák alkalmazása, az időjárás figyelése mind hozzájárulhatnak a fák védelméhez és a sikeres termeléshez. A szakmai ismeretek és a helyi tapasztalatok együttesen segítik a gazdákat abban, hogy felkészüljenek a tavaszi fagyokkal szemben, így a gyümölcsfák egészségesen fejlődhetnek, és bőséges termést hozhatnak. Kósa Dániel szerint a fagykárok csökkentéséhez több tényezőt is érdemes figyelembe venni.

Megfelelő fajtaválasztás: Az első lépés a fagykár megelőzésében a megfelelő gyümölcsfajta kiválasztása. Vannak olyan fajták, amelyek jobban ellenállnak a tavaszi fagyoknak. A gazdáknak érdemes tájékozódniuk a helyi viszonyoknak legjobban megfelelő fajtákról.

Az első lépés a fagykár megelőzésében a megfelelő gyümölcsfajta kiválasztása. Vannak olyan fajták, amelyek jobban ellenállnak a tavaszi fagyoknak. A gazdáknak érdemes tájékozódniuk a helyi viszonyoknak legjobban megfelelő fajtákról. Mikroklíma kialakítása: A gyümölcsfák elhelyezésekor fontos figyelembe venni a terület mikroklímáját. A domboldalak, az árnyékos helyek és a szélvédett területek segíthetnek megóvni a fák virágait a fagyoktól. A vízgyűjtők és tavak közelében is kedvezőbb hőmérsékleti viszonyok állhatnak fenn.

A gyümölcsfák elhelyezésekor fontos figyelembe venni a terület mikroklímáját. A domboldalak, az árnyékos helyek és a szélvédett területek segíthetnek megóvni a fák virágait a fagyoktól. A vízgyűjtők és tavak közelében is kedvezőbb hőmérsékleti viszonyok állhatnak fenn. Talajkezelés: A talaj minősége és kezelése is befolyásolja a fák fagytűrő képességét. A megfelelő tápanyagellátás, a talaj vízgazdálkodása és a mulcsozás mind hozzájárulhat a gyümölcsfák erősebbé válásához.

A talaj minősége és kezelése is befolyásolja a fák fagytűrő képességét. A megfelelő tápanyagellátás, a talaj vízgazdálkodása és a mulcsozás mind hozzájárulhat a gyümölcsfák erősebbé válásához. Fagykár elhárító technikák: Számos technika létezik a fagyok elleni védekezésre. Az egyik legismertebb módszer a fák körüli vízpermetezés, amely a levegő páratartalmának növelésével segít megakadályozni a fagy kialakulását. Emellett a fák takarása, például szalmával vagy fóliával, szintén hatékony lehet.

Számos technika létezik a fagyok elleni védekezésre. Az egyik legismertebb módszer a fák körüli vízpermetezés, amely a levegő páratartalmának növelésével segít megakadályozni a fagy kialakulását. Emellett a fák takarása, például szalmával vagy fóliával, szintén hatékony lehet. Hőforrások alkalmazása: A hőforrások használata, mint például a füstölés, szintén segíthet a hőmérséklet emelésében a fák körül. A füst megakadályozza a hő gyors eltávozását, így védve a virágokat a fagyhatásoktól.

Mit tegyünk, ha már megtörtént a baj?

Ha a fagy elérte és károsította a gyümölcsfákat, a legfontosabb teendő – Kósa Dániel szerint – a fa regenerációjának támogatása. Ilyenkor nem az azonnali beavatkozás a célravezető, hanem a fokozatosság és a megfigyelés.

„Első lépésként ne kapkodjunk a metszéssel. Érdemes néhány napot, akár egy-két hetet is várni, amíg egyértelművé válik, mely ágak és hajtások pusztultak el. Csak ezután célszerű eltávolítani a károsodott részeket, így elkerülhető, hogy véletlenül egészséges, életképes ágakat is levágjunk” – tanácsolta a szakember.

A regeneráció elősegítése érdekében ajánlott biostimulátorokat és mikroelemes lombtrágyákat alkalmazni. Ezek ugyan nem pótolják az elveszett termést, de hozzájárulnak a fa erősödéséhez, serkentik az új hajtások növekedését, és támogatják a növény természetes védekezőképességét, hogy minél gyorsabban felépüljön a stressz után.

Kósa Dániel még kiemelte: a megfelelő vízellátás biztosítása ilyenkor különösen fontos. A fagyot követően – főleg, ha szeles, száraz időjárás köszönt be – a fák vízigénye jelentősen megnő. A rendszeres öntözés segít megelőzni a további stresszhatásokat, és támogatja a lomb- és gyökérnövekedést is.

Megfelelő gondoskodással és odafigyeléssel a fák többsége képes regenerálódni, és ha nem is az idei évben, a következő szezonban ismét egészséges termést hozhat.

Megfelelő fajtaválasztás viszont kiemelten fontos

A tavaszi fagykárok megelőzésének egyik leghatékonyabb módja, ezt külön is érdemes kihangsúlyozni, a megfelelő fajta kiválasztása már az ültetéskor. A különböző gyümölcsfajták eltérő fagytűrő képességgel rendelkeznek, ezért érdemes olyan fajtákat telepíteni, amelyek bizonyítottan jobban bírják a korai hideghullámokat. A később virágzó fajták például kisebb eséllyel kerülnek veszélybe a tavaszi fagyok idején, mivel a virágzásuk későbbre tolódik, amikor már általában enyhébb az időjárás.

Emellett léteznek nemesített, kifejezetten fagytűrő fajták is, amelyek jobban viselik a hirtelen hőmérséklet-változásokat. A helyi tapasztalatok és a termőhely sajátosságainak figyelembevétele szintén kulcsfontosságú: ami az egyik régióban beválik, az egy másikban lehet, hogy kevésbé ellenálló. Ezért fontos Kósa Dániel szerint is, hogy a telepítés előtt szakember véleményét is kikérjük, és hosszú távon gondolkodjunk a gyümölcsös kialakításánál.