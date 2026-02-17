Farkas András nyugdíjszakértő összefoglalta, milyen uniós szabályok alapján, milyen elvek szerint állapítják meg és folyósítják a résznyugdíjakat.
Erről sokan nem tudnak a Nők40 nyugdíj kapcsán: rengetegen bukhatják el juttatásukat egy buktató miatt
2026-ban is változatlan feltételekkel marad elérhető a nők kedvezményes nyugdíja, a Nők40, ám sok érintett még mindig félreérti a jogosultsági szabályokat. Farkas András nyugdíjszakértő szerint nem elég a 32 év munkaviszony: a kedvezményes nyugdíjhoz továbbra is legalább 40 év jogosultsági idő szükséges.
2026-ban is változatlan feltételekkel lesz igényelhető a nők kedvezményes nyugdíja, közismert nevén a Nők40 – hívja fel a figyelmet Farkas András nyugdíjszakértő legfrissebb hírlevelében. A szabályozás lényege továbbra is az, hogy az érintett hölgyeknek legalább 40 év jogosultsági időt kell megszerezniük ahhoz, hogy életkortól függetlenül nyugdíjba vonulhassanak.
A 40 év jogosultsági idő főszabály szerint két részből áll: legalább 32 évet munkával, keresőtevékenységgel járó biztosítási jogviszonyban kell megszerezni, míg legfeljebb 8 év számítható be gyermekneveléssel összefüggő ellátások folyósításának idejéből. A szakértő hangsúlyozza: ez a két feltétel együtt érvényes, önmagában a 32 év munkaviszony nem jogosít a kedvezményes nyugdíjra, ha nincs meg mellette a teljes 40 év jogosultsági idő.
Gyakori tévhit az is, hogy minden megszületett gyermek után automatikusan jár egy év szolgálati idő. Ez csak az 1968. január 1. előtt született gyermekek esetében volt igaz, amikor még nem létezett a gyes rendszere. Azóta kizárólag a gyermekneveléshez kapcsolódó ellátások – például a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás vagy a gyermeknevelési támogatás – folyósításának ideje vehető figyelembe, főszabály szerint legfeljebb 8 év időtartamban.
Vannak azonban kivételek. Azoknál a nőknél, akik gyermekek otthongondozási díjában vagy súlyosan fogyatékos gyermek után ápolási díjban részesültek – illetve az ezekkel egy tekintet alá eső, 1998 előtti időszakban szerzett jogosultságok esetén –, a beszámítható gyermeknevelési idő elérheti a 10 évet is. Emellett az öt vagy annál több gyermeket nevelő édesanyák esetében csökkenhet a munkával megszerzendő 32 év: öt gyermeknél egy évvel, minden további gyermeknél újabb egy-egy évvel, legfeljebb összesen hét évvel.
A jogosultsági idő számításánál nemcsak a vér szerinti gyermekek után járó ellátások vehetők figyelembe. A szabályok az örökbefogadott, a nevelt gyermekek, sőt bizonyos esetekben az unokák gondozásához kapcsolódó ellátások időtartamát is elismerik, ha azok megfelelnek a nyugdíjtörvény előírásainak.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Fontos szempont az is, hogy az adott ellátás után – ha azt a jogszabály előírta – megfizették-e a nyugdíjjárulékot. 1998. január 1-je előtt több gyermekneveléssel összefüggő időszak automatikusan szolgálati időnek minősült, míg az ezt követő években már gyakran feltétel a járulékfizetés.
Farkas András szerint a Nők40 továbbra is az egyik legkedvezőbb nyugdíjba vonulási lehetőség Magyarországon, ugyanakkor a részletszabályok összetettsége miatt érdemes időben ellenőrizni a szolgálati és jogosultsági időket, hogy ne érje meglepetés az érintetteket a nyugdíjigény benyújtásakor.
Ezen a napon érkezik a 13. havi nyugdíj 2026-ban, és a 14. havi nyugdíj első részlete - Lesz, akinek semmi sem jár?
A nyugdíj utalás 2026 február hónapban is 12-én érkezik, a 13. és 14. havi nyugdíjakat viszont szokatlan módon pénteken utalják. A postai kézbesítés napja szintén...
Ezt rengeteg magyar nem tudja a végrendeletéről: súlyos pénzeket bukhatnak rajta a családtagok, ha elfelejtik
A magyar férfiak átlagosan négy évvel korábban halnak meg, mint a nők. Életkilátásaik más uniós országok férfilakosaihoz képest is átlagosan négy évvel rosszabbak.
Az özvegyi nyugdíjjal kapcsolatos szabályozás számos buktatót rejt, különösen az élettársi kapcsolatban élők számára.
Rengeteg magyarnak kophat fel az álla idős korában, ha ezt elrontják nyugdíjazás előtt: nem árt időben felkészülni
A nyugdíjba vonulást megelőzően nagy kérdés, hogy a jellemzően csökkenő jövedelem mellett hogyan tartható fenn ugyanaz az életszínvonal.
Elképesztő robbanás a hazai nyugdíjszámláknál: rengeteg magyar lépett, nem semmi pénzt halmoztak fel
Egy NYESZ-számlán átlagosan 6,19 millió forintot tartanak a befektetők az MNB legfrissebb adatai szerint.
Ez fordított helyzetet jelent a megszokotthoz képest, hiszen általában a postai kifizetések zajlanak később.
Ezzel az álhírrel már több mint 40 éve tévesztik meg az olvasókat.
A Holdról is látszik, egyre mélyül a nyugdíjkrízis Magyarországon: folyamatos lecsúszás vár az idősekre?
A legfrissebb adatok szerint a bérek és a nyugdíjak közötti különbség történelmi léptékben magas, és az elmúlt években látványosan kitágult az olló
A minimálbér emelésével nőtt a nyugdíj előtti segély is, de nem minden érintett kap automatikusan több pénzt.
Ezek a témák mozgatták meg leginkább az olvasókat az elmúlt napokban a Pénzcentrumon.
Itt kiskirályként élhetnek a nyugdíjasok 2026-ban: nem kell tartaniuk az elszegényedéstől, az inflációtól, rezsitől
Kevés olyan ország van, ami megfizethető a magyar árszínvonalhoz mérten, és lehetőség szerint nem rosszabb, hanem jobb az idősek helyzete.
Ez már a nyugdíjkrízis előszobája: minden negyedik 65 év feletti magyar szegénységben él, a nőknél drámaibb a helyzet
A jelenlegi nyugdíjrendszer nem biztosít elégséges jövedelmet az alapvető szükségletek fedezésére, ami miatt sok idős embernek döntenie kell az étel, gyógyszer vagy fűtés között.
Az elmúlt napokban félrevezető információk jelentek meg különboző magyar nyelvű felületeken arról, hogy 2026-tól a személyi jövedelemadó 2 százalékát a szülőknek is fel lehet ajánlani.
Járjunk utána, hogyan igényelhető özvegyi nyugdíj 2026-ban, illetve mik az özvegyi nyugdíj feltételei és mi mindent érdemes tudnunk az özvegyi nyugdíj kapcsán!
Az önkéntes nyugdíjpénztári portfóliók kiemelkedő teljesítményt nyújtottak 2025-ben, a legjobb befektetések két számjegyű hozamot értek el.
Nyugdíj utalás 2026 február: itt a kalkulátor, ennyi pénzt kapnak a 13. havi és 14. havi nyugdíjjal együtt az idősek
A Pénzcentrum kalkulátora megmutatja, hogy pontosan mekkora összegű lesz 2026-ban a februári nyugdíj, illetve mekkora lesz a 13. havi és 14. havi nyugdíj összege.
Üzent a nyugdíjasoknak a Magyar Posta: ezt kell tudniuk a 13. havi és 14. havi nyugdíjak kézbesítéséről
Megtudtuk, érinti-e a nyugdíjak postai kézbesítését a bejelentés, hogy a banki utalás a februráro nyugdíj és a 13. havi, valamint 14. havi nyugdíj első részlete...
Kimondták az igazságot, Magyarország nem biztosítja az idősek megfelelő életszínvonalhoz való jogát: már itt van a nyugdíjösszeomlás?
A Human Rights Watch szerdán közzétett jelentésében súlyos kritikát fogalmazott meg a magyar nyugdíjrendszerrel kapcsolatban.
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén