Az idős nőnek pénzügyi gondjai vannak. Pénzszámlálás, havi nyugdíj, nincs elég pénze a számlák kifizetésére.
Nyugdíj

Erről sokan nem tudnak a Nők40 nyugdíj kapcsán: rengetegen bukhatják el juttatásukat egy buktató miatt

Pénzcentrum
2026. február 17. 13:27

2026-ban is változatlan feltételekkel marad elérhető a nők kedvezményes nyugdíja, a Nők40, ám sok érintett még mindig félreérti a jogosultsági szabályokat. Farkas András nyugdíjszakértő szerint nem elég a 32 év munkaviszony: a kedvezményes nyugdíjhoz továbbra is legalább 40 év jogosultsági idő szükséges.

2026-ban is változatlan feltételekkel lesz igényelhető a nők kedvezményes nyugdíja, közismert nevén a Nők40 – hívja fel a figyelmet Farkas András nyugdíjszakértő legfrissebb hírlevelében. A szabályozás lényege továbbra is az, hogy az érintett hölgyeknek legalább 40 év jogosultsági időt kell megszerezniük ahhoz, hogy életkortól függetlenül nyugdíjba vonulhassanak.

A 40 év jogosultsági idő főszabály szerint két részből áll: legalább 32 évet munkával, keresőtevékenységgel járó biztosítási jogviszonyban kell megszerezni, míg legfeljebb 8 év számítható be gyermekneveléssel összefüggő ellátások folyósításának idejéből. A szakértő hangsúlyozza: ez a két feltétel együtt érvényes, önmagában a 32 év munkaviszony nem jogosít a kedvezményes nyugdíjra, ha nincs meg mellette a teljes 40 év jogosultsági idő.

Gyakori tévhit az is, hogy minden megszületett gyermek után automatikusan jár egy év szolgálati idő. Ez csak az 1968. január 1. előtt született gyermekek esetében volt igaz, amikor még nem létezett a gyes rendszere. Azóta kizárólag a gyermekneveléshez kapcsolódó ellátások – például a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás vagy a gyermeknevelési támogatás – folyósításának ideje vehető figyelembe, főszabály szerint legfeljebb 8 év időtartamban.

Vannak azonban kivételek. Azoknál a nőknél, akik gyermekek otthongondozási díjában vagy súlyosan fogyatékos gyermek után ápolási díjban részesültek – illetve az ezekkel egy tekintet alá eső, 1998 előtti időszakban szerzett jogosultságok esetén –, a beszámítható gyermeknevelési idő elérheti a 10 évet is. Emellett az öt vagy annál több gyermeket nevelő édesanyák esetében csökkenhet a munkával megszerzendő 32 év: öt gyermeknél egy évvel, minden további gyermeknél újabb egy-egy évvel, legfeljebb összesen hét évvel.

A jogosultsági idő számításánál nemcsak a vér szerinti gyermekek után járó ellátások vehetők figyelembe. A szabályok az örökbefogadott, a nevelt gyermekek, sőt bizonyos esetekben az unokák gondozásához kapcsolódó ellátások időtartamát is elismerik, ha azok megfelelnek a nyugdíjtörvény előírásainak.

Fontos szempont az is, hogy az adott ellátás után – ha azt a jogszabály előírta – megfizették-e a nyugdíjjárulékot. 1998. január 1-je előtt több gyermekneveléssel összefüggő időszak automatikusan szolgálati időnek minősült, míg az ezt követő években már gyakran feltétel a járulékfizetés.

Farkas András szerint a Nők40 továbbra is az egyik legkedvezőbb nyugdíjba vonulási lehetőség Magyarországon, ugyanakkor a részletszabályok összetettsége miatt érdemes időben ellenőrizni a szolgálati és jogosultsági időket, hogy ne érje meglepetés az érintetteket a nyugdíjigény benyújtásakor.
Címlapkép: Getty Images
#nyugdij #nyugdíjrendszer #nyugdíjjárulék #nők40 #gyermeknevelés #társadalombiztosítás #anyák #farkas andrás

