Pozitív elmozdulás körvonalazódik a Magyar Orvosi Kamara és a Belügyminisztérium között immár három éve tartó feszült viszonyban.
Elképesztő robbanás a hazai nyugdíjszámláknál: rengeteg magyar lépett, nem semmi pénzt halmoztak fel
Rekordütemben nőtt a nyugdíj-előtakarékossági számlák (NYESZ) száma 2025 utolsó negyedévében, miközben a tartós befektetési számlák (TBSZ) népszerűsége is töretlen maradt. A két adókedvezményt biztosító megtakarítási forma vagyona jelentősen gyarapodott az év végére - írja elemzésében a Portfolio.
Öt év után ismét átlépte a 100 ezres lélektani határt a nyugdíj-előtakarékossági számlák száma. A NYESZ-ek iránti érdeklődés különösen az év végén erősödött meg, amikor a Magyar Nemzeti Bank statisztikáinak létezése óta a legnagyobb ütemben, 3032 darabbal nőtt a számlák száma. Ezzel megközelítették a 103 ezres számot, ami hat éve nem látott piacméretet jelentene.
A decemberi számlanyitási hullám mögött racionális magyarázat áll: a NYESZ esetében a naptári évi tevékenységet veszik figyelembe az állami támogatás meghatározásakor. Aki decemberben nyit számlát és akkor helyezi el rajta az egész éves megtakarítását, ugyanúgy jogosult a következő évi SZJA-visszatérítésre, mint aki folyamatosan gyűjtötte a pénzt.
A 2025-ös év egészében 6693 új NYESZ-számla nyílt, ami 18%-kal haladja meg az előző évi 5664 darabos növekedést. A 2024-es év egyébként trendfordulót jelentett, mivel előtte hosszú éveken át csökkent a NYESZ népszerűsége.
A nyugdíj-előtakarékossági számlákon kezelt vagyon is új csúcsra emelkedett: az év végén 638 milliárd forintot tartottak NYESZ-en a magyarok, ami negyedéves alapon 4,3%-os, éves összevetésben 10,9%-os növekedést jelent. Az utolsó negyedév 26,4 milliárd forinttal járult hozzá a vagyongyarapodáshoz.
Egy NYESZ-számlán átlagosan 6,19 millió forintot tartanak a befektetők az MNB legfrissebb adatai szerint, ami új rekordot jelent, bár csak minimálisan haladja meg az előző negyedév 6,12 milliós átlagát. Az átlagos egyenleg növekedése nem különösebben gyors, egy év alatt kevesebb mint 4%-kal emelkedett.
A tartós befektetési számlák is jól teljesítettek 2025 utolsó negyedévében: számuk 510 ezerről 519 ezerre nőtt. Az év egészében 132 ezerrel bővült a TBSZ-ek száma, ami jelentős növekedés a 2024-es 87 ezres és a 2023-as 42 ezres bővüléshez képest.
A TBSZ-eken kezelt vagyon rekordmagasságba, 7893 milliárd forintra emelkedett, ami a szeptember végi értékhez képest 519 milliárd forintos (7%-os) növekedést jelent. Éves alapon 28%-kal nőtt a TBSZ-eken tartott vagyontömeg.
Az egy TBSZ-re jutó átlagos vagyon az előző negyedévhez képest 5%-kal, 14,5 millió forintról 15,2 millió forintra emelkedett, de éves alapon 5% körüli csökkenést mutat, amit elsősorban a sok újonnan megnyitott számla magyarázhat.
