Most érkezett: visszaállíthatják a korkedvezményes nyugdíjat?

A Vasutasok Szakszervezete a korkedvezményes nyugdíj visszaállítását szorgalmazza Lázár János építési és közlekedési miniszternél. Az érdekképviselet szerint a vasutas dolgozók, különösen az utazó személyzet egészségügyi helyzete kritikussá vált az elmúlt évtizedben.

A Vasutasok Szakszervezete hivatalos megkeresést intézett az építési és közlekedési tárcavezetőhöz a vasutasok és autóbusz-vezetők korkedvezményes nyugdíjrendszerének újbóli bevezetése érdekében. A szakszervezeti vezető az InfoRádiónak adott nyilatkozatában rámutatott: a probléma közel egy évtizede megoldatlan.

Meleg János, a szakszervezet elnöke felidézte, hogy a kormányzat annak idején radikális lépéssel szüntette meg a korkedvezményes nyugdíjrendszert. A vasutasokat azonban nemcsak a meghosszabbodott szolgálati idő érintette hátrányosan, hanem az a rendelkezés is, amely szerint a munkaközi szünetek nem számítanak bele a munkaidőbe.

Az elnök kiemelte: "olyan a vasutas munkavállalók egészségügyi állapota – főleg az utazó személyzet és az egyéb forgalmi tevékenységet végzők körében –, hogy változatlan juttatások mellett szeretnék visszavezetni a korkedvezményes nyugdíjat". A szakszervezet tárgyalásokat kezdeményez Lázár Jánossal. A miniszter egy korábbi fórumon maga vetette fel a változtatás lehetőségét, azzal a feltétellel, hogy a kezdeményezésnek a munkavállalói érdekképviseletektől kell érkeznie.

A korábbi rendszer felülvizsgálatának szükségességét hangsúlyozva Meleg János rávilágított a technológiai fejlődés ellentmondásos következményeire. Bár a modernizált vezetőállások kényelmesebbé váltak a régi gőzmozdonyokhoz képest, a munkaterhelés jelentősen megnőtt. Példaként említette: míg korábban egy gőzmozdony négy órát közlekedett egy irányban, addig ma egy motorvonattal akár négy-öt fordulót is teljesítenek a Budapest–Hatvan vonalon egyetlen műszak alatt.

A szakszervezeti vezető szerint a pályaválasztás egyik fő motivációját a korkedvezményes nyugdíj jelentette. A munkavállalók tudatosan vállalták a rendszertelen munkarendet és az egészségkárosító hatásokat az öt évvel korábbi nyugdíjazás reményében.

Meleg János aggasztó egészségügyi adatokra hivatkozott: "Ez az öt év, amivel meghosszabbítják a szolgálati időt, éppen arra elegendő, hogy nyugdíjba vonulás után egy-két évvel meghaljon a kolléga." A rendszertelen vezénylés miatt a szervezet alkalmazkodóképessége csökken. Az elnök szerint ez összefüggésben áll a vasutasok körében tapasztalt daganatos megbetegedések magas arányával.

A szakszervezet egy kompromisszumos javaslatot is megfogalmazott. Átmeneti megoldásként az érintett dolgozókat meghatározott időszakra más munkakörbe helyezhetnék, ezzel enyhítve a fokozott igénybevétel hatásait.

Címlapkép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA