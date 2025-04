Hiába a piaci bumm, ezeket a lakásokat borzasztó nehéz eladni 2025-ben: milliós alku sem kizárt?

Szánthó Péter Link a vágólapra másolva

A lakáspiacon a hagyományos lokáció mellett egyre nagyobb szerepet kapnak az ingatlan kényelmét és funkcionalitását növelő extrák, melyek a vásárlói preferenciákban is tükröződnek. A vevők egyre inkább a modern, energiatakarékos és már felújított ingatlanokat részesítik előnyben, miközben kevesen akarnak bajlódni a felújítással - mondta a Pénzcentrumnak Máté Ferenc, a Duna House vezérigazgató-helyettese. Emellett a földszinti lakások iránti kereslet továbbra is megosztó, hiszen bár családosok és idősek számára előnyös lehet például a kertkapcsolat, a fővárosban ezek az ingatlanok kevésbé vonzóak. Ugyanakkor az Otthon Centrum szerint a zárószinten elhelyezkedő lakásokat sokan kerülik, különösen a régebbi építésű társasházak, panelházak esetében, ami jelentős árkülönbséget eredményez - ahogyan például a lift megléte, hiánya is komoly befolyásoló tényező. Összességében elmondható, hogy az ingatlanárakat egyre inkább az olyan részletek, mint a belső elrendezés, a benapozottság és az emeleti elhelyezkedés határozzák meg.

