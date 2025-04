Hol van ehhez képest Ausztria és Svájc? Ez az ország lehet a menekülő magyarok új Paradicsoma

Új-Zéland évről évre egyre vonzóbb célpont a külföldi – köztük magyar – munkavállalók számára, köszönhetően a magas életminőségnek és a versenyképes béreknek. Az országban a bruttó éves átlagkereset 2022-ben 84 297 új-zélandi dollár (kb. 17,5 millió forint), 2023-ban pedig 89 227 dollár (kb. 18,5 millió forint) volt. 2024 végére ez az érték ugyan némileg csökkent, de még így is elérte a 73 332 dollárt (kb. 15,2 millió forint). Ezek az összegek vásárlóerő-paritáson számolva úgy viszonyulnak a magyar fizetésekhez, mintha itthon valaki évi 7–8,5 millió forintos bruttó bért keresne – vagyis kényelmes, stabil megélhetést biztosíthatnak a kint dolgozók számára.

Új-Zéland nemcsak gyönyörű tájaival, de nyugodt életmódjával és stabil gazdaságával is vonzza a világ minden tájáról azokat, akik új életet szeretnének kezdeni. Bár a magyar közösség nem tartozik a legnagyobbak közé az országban, a statisztikák szerint néhány ezren – a becslések szerint körülbelül 2-4 ezer fő – élnek és dolgoznak jelenleg Új-Zélandon. Közülük sokan Wellington, Auckland vagy Christchurch városában telepedtek le, míg mások kisebb, vidéki közösségekben találták meg számításaikat.

A magyarok elsősorban munkavállalási vízummal, illetve working holiday vízummal érkeznek Új-Zélandra. A working holiday program 18 és 35 év közötti fiataloknak nyújt lehetőséget arra, hogy egy évig utazzanak, dolgozzanak és tapasztalatot szerezzenek az országban. A jelentkezés évente, korlátozott helyekre történik, így fontos a gyorsaság és a precíz előkészület. Azok számára, akik hosszabb távra terveznek, a munkáltatói szponzorálással járó munkavállalói vízum vagy a pontalapú bevándorlási rendszer jelenthet megoldást.

A Working Holiday program

Egy kiváló lehetőség a 18 és 35 év közötti magyar fiatalok számára, hogy Új-Zélandon akár 12 hónapig éljenek, dolgozzanak és utazzanak. A 2025-ös évre vonatkozóan a magyar jelentkezők számára 100 hely áll rendelkezésre, és a jelentkezés 2025. április 23-án nyílik meg.

Jelentkezési folyamat és követelmények:

Életkor: 18 és 35 év közöttiek jelentkezhetnek.

Útlevél érvényessége: A jelentkezéshez érvényes magyar útlevél szükséges, amely a tervezett tartózkodás teljes időtartama alatt érvényes.

Pénzügyi fedezet: A jelentkezőknek igazolniuk kell, hogy rendelkeznek legalább 4 200 új-zélandi dollárnak megfelelő összeggel a megélhetésük biztosítására. Ez átszámolva (1 UZD = kb. 207 forint) 869 820 forint, ami ha a vásárlóerőparitással is átszámoljuk, akkor 401 455 forintnak felel meg (tehát ebbe beleszámoltuk azt is, hogy a kinti árak magasabbak, mint az itthoniak).

Egészségügyi és erkölcsi bizonyítvány: Bizonyos esetekben egészségügyi vizsgálat és erkölcsi bizonyítvány benyújtása is szükséges lehet.

Fontos dátumok és lépések:

Jelentkezés megnyitása: április 23-án nyílik meg a jelentkezési lehetőség a magyar állampolgárok számára.

Jelentkezés benyújtása: A jelentkezést online kell benyújtani az Új-Zélandi Bevándorlási Hivatal hivatalos weboldalán.

Vízumdíj befizetése: A jelentkezés során a vízumdíjat is meg kell fizetni.

Elbírálás: A jelentkezések elbírálása általában néhány hétig tart.

Vízum kiadása: Sikeres jelentkezés esetén a vízumot elektronikus formában állítják ki.

Fontos megjegyzés ezek mellett:

Helyek száma: Mivel a helyek száma korlátozott (100 fő), érdemes a jelentkezést minél előbb benyújtani a megnyitás után.

Munkavállalás: A vízum birtokában bármilyen munkát vállalhat, de egyes foglalkozásokhoz külön engedélyek szükségesek.

Tanulmányok: Legfeljebb 6 hónapig tartó tanulmányokat folytathat a vízum érvényessége alatt.

Egészségügyi biztosítás: Ajánlott teljes körű egészségügyi biztosítást kötni a tartózkodás idejére.

A jelentkezés előtt célszerű alaposan tájékozódni az aktuális követelményekről és feltételekről az Új-Zélandi Bevándorlási Hivatal hivatalos weboldalán.

Fontos, hogy országonként külön-külön van meghatározva, hogy milyen feltételekkel és hány főt fogad be az ország ebbe a programba és mennyi időre. Magyarországról évente 100 embert választanak be ebbe a programba 12 hónapra.

Természetesen más mód is van a kiköltözésre, ezen felül még ilyen módok állnak rendelkezésre:

Partner vízum (Partnership visa)

Ha valaki kapcsolatban él (akár házas, akár élettársi kapcsolatban) egy új-zélandi állampolgárral vagy ottani rezidenssel, akkor kérvényezheti a partner vízumot.

Lehetőség munkavállalásra és hosszabb távú tartózkodásra is.

Nem kell házasnak lenni, de igazolni kell a kapcsolat valódiságát (együttélés, közös bankszámla, fotók, levelek stb.).

Skilled Migrant Category (Szakmai letelepedési vízum)

Ha valaki képzett szakember, és olyan területen dolgozik, ahol hiány van munkaerőből (pl. egészségügy, IT, mérnöki pályák, oktatás), akkor pontozásos rendszer alapján kérhet letelepedési vízumot.

Előny, ha van már munkaajánlat Új-Zélandról.

Fontos a nyelvtudás, végzettség és szakmai tapasztalat.

Ez a leggyakoribb mód a hosszabb távú kivándorlásra munka miatt.

Lakhatási vízum / Letelepedési vízum (Resident visa)

Ezt azok kapják, akik már más típusú vízummal élnek és dolgoznak Új-Zélandon, és szeretnének hosszú távra ott maradni.

Ez általában egy következő lépés, pl. a munkavállalói vagy partner vízum után.

A lakhatási vízummal már lehet házat venni, hosszú távra berendezkedni.

Családi újraegyesítés

Ha van kint élő közeli hozzátartozó (pl. gyermek, szülő), akkor bizonyos esetekben lehet kérvényezni a letelepedést családegyesítés címén.

Szóval: igen, ha valaki "csak úgy" kiköltözne, az sem lehetetlen, csak a céljától és helyzetétől függ, hogy melyik vízum illik rá.

Hova lehet elhelyezkedni?

Új-Zéland gazdasága leginkább a mezőgazdaságra, turizmusra, egészségügyre és az IT-szektorra épül, ezért ezekben a területekben van a legnagyobb munkaerő-kereslet. Sok magyar érkezik vendéglátós, szakács, pincér, barista munkákra, mások pedig építőipari segédmunkásként vagy technikai szakképesítéssel dolgoznak. Az egészségügyben is vannak lehetőségek – ápolók, gyógytornászok, idősgondozók mindig keresettek, különösen, ha a jelentkező beszéli az angolt és elismertetni tudja végzettségét.

Az interneten rengeteg hirdetés található, ahol új-zélandi cégek keresnek külföldi munkavállalókat. Az olyan oldalak, mint a Seek.co.nz, Trademe Jobs vagy a New Kiwis, naponta frissülő állásajánlatokat kínálnak. Egyes közvetítő cégek kifejezetten európai munkavállalókra szakosodtak, és segítenek a vízumügyintézésben is. Emellett érdemes figyelemmel kísérni a Facebookon működő "Magyarok Új-Zélandon" csoportokat, ahol sokan megosztják tapasztalataikat és friss álláshirdetéseket is.

Az életminőség Új-Zélandon általában magas – a levegő tiszta, az élelmiszer jó minőségű, a közbiztonság pedig kiváló. A helyiek barátságosak, a munka-magánélet egyensúlyára pedig nagy hangsúlyt fektetnek. A fizetések – különösen a szakképzett munkaerő esetében – általában elégségesek ahhoz, hogy valaki kényelmesen megéljen, bár az utóbbi években az ingatlanárak és albérletdíjak Auckland környékén jelentősen emelkedtek. Az elmúlt három évben Új-Zélandon az átlagos bruttó bérek az alábbiak szerint alakultak:

2022: Az átlagos éves bruttó bér 84 297 új-zélandi dollár volt, ami körülbelül 50 836 eurónak felel meg, tehát megközelítőleg 17 457 908,7 forint, ami vásárlóerőpíritással átszámolva olyan, mintha itthon a bruttó átlagos éves bér 8 057 496 forint lenne.

2023: Az átlagos éves bruttó bér 89 227 új-zélandi dollárra emelkedett, ami hozzávetőlegesen 50 634 eurónak felel meg, tehát megközelítőleg 18 478 911,7 forint, ami vásárlóerőpíritással átszámolva olyan, mintha itthon a bruttó átlagos éves bér 8 528 728 forint lenne.

2024: A Trade Me Jobs jelentése szerint az átlagos éves fizetés az év végére elérte a 73 332 új-zélandi dollárt, tehát megközelítőleg 15 187 057,2 forint, ami vásárlóerőpíritással átszámolva olyan, mintha itthon a bruttó átlagos éves bér 7 009 411 forint lenne.

Fontos megjegyezni, hogy ezek az adatok különböző forrásokból származnak, és az eltérések oka lehet az adatok gyűjtésének módszertana, az időszakok közötti különbségek, valamint az árfolyam-ingadozások. Akik hosszabb távon szeretnének Új-Zélandon élni, azoknak érdemes olyan végzettséget szerezniük, amely szerepel az ország „hiányszakmák” listáján (skills shortage list). Ezek közé tartozik például az informatikus, villanyszerelő, mérnök, kamionsofőr, egészségügyi dolgozó, tanár vagy egyes mezőgazdasági szakmák. Az ilyen végzettséggel rendelkezők könnyebben kapnak vízumot, sőt egyes esetekben akár a letelepedés is reális lehetőség.

Aki Új-Zélandon szeretne dolgozni, annak fontos felkészülnie az angol nyelvi kihívásokra is. Bár a nyelvtudás szintje változó lehet a különböző munkakörökben, a legtöbb esetben elvárás a magabiztos kommunikáció. Emellett a kulturális különbségekhez való alkalmazkodás is fontos: a kiwi mentalitás közvetlen, de tisztelettudó, és különösen nagy hangsúlyt fektetnek az egyenlőségre és a csapatmunkára.

Új vízumfeltételek lehetővé teszik a távmunkát külföldi munkáltató vagy ügyfél számára

Az új vízumfeltételek mostantól lehetővé teszik a látogatók számára, hogy távolról dolgozzanak egy külföldi munkáltató vagy ügyfél számára. A változás minden látogatóra – beleértve a turistákat, családlátogatás céljából érkezőket, valamint hosszabb távú látogatói vízummal rendelkező partnereket és gondviselőket – vonatkozik, akik 2025. január 27-től nyújtják be jelentkezésüket.

Ezek az új feltételek azt jelentik, hogy a turisták digitális nomádként maradhatnak Új-Zélandon, és kapcsolatban maradhatnak az otthoni munkájukkal anélkül, hogy megsértenék vízumuk feltételeit. Mind a látogatói vízummal rendelkezők, mind az NZeTA-val (New Zealand Electronic Travel Authority – Új-zélandi Elektronikus Utazási Engedély) beutazók megkapják ezeket az új feltételeket.

A látogatói vízummal rendelkezőknek nem szabad:

új-zélandi munkáltatónál dolgozniuk,

árukat vagy szolgáltatásokat nyújtaniuk új-zélandi személyeknek vagy vállalkozásoknak,

olyan munkát végezniük, amelyhez fizikailag jelen kell lenniük egy új-zélandi munkahelyen.

Adózási információk

Az Új-Zélandon tartózkodó digitális nomád jövedelmének adózása – ha külföldi munkáltatónak dolgozik – az adott személy egyéni körülményeitől függ, és az egyén felelőssége, hogy megismerje az adott esetére vonatkozó adószabályokat.

Általánosságban elmondható, hogy ha a személy jövedelmét máshol adóztatják, akkor Új-Zéland mentesíti azt az adó alól, amennyiben a személy nem tölt 12 hónap alatt 92 napnál többet Új-Zélandon. Ezeknek a napoknak nem kell egymást követniük.

Ha az illető olyan ország adóügyi illetőségűje, amellyel Új-Zéland kettős adóztatást elkerülő egyezményt kötött (ilyen például Ausztrália, a legtöbb európai ország, az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok és számos ázsiai ország), akkor ez az időszak gyakran 183 napra is meghosszabbítható. További információk az Inland Revenue (adóhatóság) honlapján érhetők el.

Ha a személy a mentességre vonatkozó időkorlátnál hosszabb ideig tartózkodik Új-Zélandon, akkor az ország adóztatni fogja a szolgáltatásnyújtásból származó jövedelmét. Ez az adózás az Új-Zélandon való tartózkodás első napjától kezdve érvényes, és ugyanazokat az adókulcsokat alkalmazzák, mint a helyi lakosok esetében.

Sokan a szabadság, a természet közelsége és az új kihívások miatt döntenek Új-Zéland mellett. Az ország kiváló lehetőséget kínál a karrierépítésre és családalapításra is. A gyerekek jó iskolákba járhatnak, a munkavállalók pedig általában heti 40 órát dolgoznak, rugalmas munkaidő-beosztással.

Tehát, ha valaki szeretne Új-Zélandon dolgozni, érdemes előre tájékozódni a vízumokról, a keresett szakmákról, és ha lehet, kapcsolati hálót is építeni. Magyar szemmel nézve sok minden más – de éppen ez adja a kihívást és az élmény értékét. Aki pedig hajlandó tanulni, alkalmazkodni és fejlődni, annak ez a távoli ország valóban új otthonná válhat.