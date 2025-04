Te tudod mennyit keres a polgármester a településeden? Végzettség nem kell, szép a fizu

A magyar önkormányzati vezetők keresete jelentős eltéréseket mutat attól függően, hogy választott vagy kinevezett pozíciót töltenek be. A választott tisztségviselők – például polgármesterek és önkormányzati képviselők – fizetése a település méretétől és a helyi döntésektől függ, 2023-ban bruttó 774 317 és 943 000 forint között mozgott. Ezzel szemben a kinevezett vezetők, mint a jegyzők és osztályvezetők, gyakran ennél is magasabb javadalmazásban részesülnek, mivel szigorúbb végzettségi és szakmai követelményeknek kell megfelelniük. A KSH adatai szerint az önkormányzati vezetők fizetése a nemzetgazdasági átlagkereset 1,35–1,75-szerese, ami jól mutatja a közigazgatásban dolgozók javadalmazási különbségeit.

A magyarországi önkormányzati képviselők feladatai és hatáskörei a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (Mötv.) vannak meghatározva. A törvény értelmében a helyi önkormányzatok ellátják a törvényben meghatározott kötelező és az általuk önként vállalt feladat- és hatásköröket. A képviselő-testület tagjaként a képviselők részt vesznek a helyi közügyek intézésében, döntéseket hoznak a település fejlesztéséről, a költségvetésről, valamint egyéb önkormányzati rendeletekről.​

Az önkormányzati képviselői tisztség betöltéséhez nincs előírt végzettségi követelmény. A választójoggal rendelkező állampolgárok közül bárki jelöltetheti magát, függetlenül iskolai végzettségétől. Ezért nincs szükség speciális felsőoktatási képzésre vagy ponthatárok figyelembevételére a pozíció elnyeréséhez.​

Az önkormányzati képviselők munkájukat elsősorban a helyi önkormányzatok hivatalaiban, azaz a polgármesteri hivatalokban végzik. Itt vesznek részt a képviselő-testületi üléseken, bizottsági megbeszéléseken, és itt végzik az adminisztratív teendőiket is. Ezen kívül a helyi közösséggel való kapcsolattartás érdekében gyakran jelen vannak különböző települési eseményeken és fórumokon.​

Ezen a ponton fontos tisztázni, hogy a helyi önkormányzatok vezetői két fő csoportra oszthatók: választott vezetők és kinevezett vezetők.

1. Választott vezetők

Ezeket a tisztségviselőket a helyi lakosság közvetlen vagy közvetett választás útján juttatja pozícióba. Ide tartoznak:

Polgármester – a település első embere, akit a helyi lakosság közvetlenül választ meg az önkormányzati választások során.

Képviselő-testület tagjai (önkormányzati képviselők) – szintén közvetlen választás útján kerülnek be a testületbe, és a helyi ügyekről döntenek.

Megyei közgyűlés elnöke és tagjai – a megyei önkormányzat vezető testülete, amelyet a választópolgárok szavazataival állítanak össze.

2. Kinevezett vezetők

Őket nem a választók, hanem az önkormányzat vagy a kormányzat nevezi ki. Ide tartoznak:

Jegyző – a helyi önkormányzat legfontosabb szakmai vezetője, akit a polgármester nevez ki pályázati úton. A jegyző felel az önkormányzati döntések törvényességéért és az önkormányzati hivatal működéséért.

Aljegyző – a jegyző helyettese, akit szintén pályázati úton neveznek ki.

Önkormányzati hivatal vezetői, osztályvezetők – szakmai irányítók, akik az önkormányzat apparátusában dolgoznak.

Képviselők és bérek

A képviselők javadalmazása a település méretétől és a betöltött pozíciótól függ. A polgármesterek illetménye például a település lakosságszámától függően változik. A megyei jogú városok polgármestereinek alapilletménye 2024-ben körülbelül bruttó 1,3 millió forint volt. Az alpolgármesterek és képviselők illetménye ennél alacsonyabb, és szintén a település méretétől, valamint a helyi önkormányzat döntéseitől függ.​

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2023-ban az önkormányzati választott helyi vezetők és képviselők havi bruttó átlagkeresete 774 317 és 943 000 forint között mozgott. Ugyanezen időszakban a nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkereset 571 182 forint volt. Ez azt jelenti, hogy

az önkormányzati vezetők és képviselők bruttó bére körülbelül 1,35–1,65-szerese volt az országos átlagnak.

Az ilyen kiemelkedő fizetések miatt a bruttó átlagbér nem mindig nyújt pontos képet a jövedelmi viszonyokról, mivel a magas keresetűek felfelé torzíthatják az átlagot. Ezért sokszor a medián bér tekinthető reálisabb mutatónak. A KSH adatai szerint 2025 januárjában a bruttó mediánkereset 539 500 forint volt, ami azt jelenti, hogy az önkormányzati vezetők és képviselők bruttó bére körülbelül 1,43–1,75-szerese a medián bérnek.

Miért keresnek többet a kinevezett vezetők?

Ahogy a fenti ábrán is jól látszik van egy nagyobb fizetésben igen látványos ugrás a két típus között. Ennek több oka is van. Elsősorban a szakértelmi követelmények, ugyanis a kinevezett vezetői pozíciók betöltéséhez jellemzően felsőfokú végzettség, szakirányú diploma (pl. jogi, közigazgatási, közgazdasági) és szakmai tapasztalat szükséges. Ezen felül a választott vezetők mandátuma a választásoktól függ (általában 5 év), addig a kinevezett vezetők akár hosszabb távon is pozícióban maradhatnak, és folyamatos felelősséget viselnek az önkormányzat szakmai működéséért.

A jegyzők és egyéb kinevezett vezetők bérének megállapításánál gyakran figyelembe veszik a versenyszférában elérhető béreket, hogy a közigazgatás vonzó maradjon a magasan képzett szakemberek számára. De azt is fontos hangsúlyozni, hogy a választott vezetők illetménye az önkormányzati törvény és helyi rendeletek alapján kerül meghatározásra, míg a kinevezett vezetőké gyakran a köztisztviselői bértáblák szerint alakul, amelyek időnként emelkednek.

Összességében tehát a kinevezett vezetők fizetése jellemzően magasabb, mert magasabb végzettségi és szakmai követelményeknek kell megfelelniük, és hosszabb távon viselik az önkormányzati ügyintézés szakmai felelősségét.