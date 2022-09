Ketyeg a nyugdíjbomba: rengeteg magyar már elkésett, így védheted ki az időskori elszegényedést

A COVID járvány kezdetén nagyon sokan elvesztették a munkahelyüket, vagy csökkent a jövedelmük. Szerencsére a legtöbb embert csak átmenetileg érintette ez a változás. Gondoljunk bele, hogy idős korunkra a jövedelemcsökkenés már nem időszakos lesz. Ha rosszul érintett a 2020. tavaszán tapasztalt bevétel kiesés, akkor érdemes megtakarítanunk idős éveinkre: ha nem teszünk így, akkor könnyen hasonló anyagi helyzetben találhatjuk magunkat, mint a járvány kezdetén – számolt be a Bankmonitor.

2020. tavaszán, a COVID járvány kezdetekor számos olyan intézkedést vezettek be, amik gyökeresen megváltoztatták a mindennapi életünket és ezzel az anyagi helyzetünket is. Sokan emiatt átmeneti nehézségekkel szembesültünk: egyes ágazatok dolgozói (mint az idegenforgalom, vendéglátás – több hónapon keresztól nem tudtak dolgozni, míg mások bár nem vesztették el a munkájukat, de a fizetésüket akár 25-30 százalékkal is csökkentették. Márpedig egy 3-4 hónapon keresztül tartó jövedelemkiesés komoly problémákat okozhat bárki életében.

A 30-59 év közöttieknek mintegy harmadának mindössze annyi megtakarítása van, hogy ha elvesztené a munkáját, akkor mindössze 1 hónapig tudna megélni a pénzéből. Bár a felmérések szerint a legtöbb esetben a fizetéselvesztés, vagy csökkenés csak átmeneti volt van azonban olyan élethelyzet is, amikor ez tartósnak bizonyulhat.

Ha pedig nem készülünk fel rá kellőképpen, akkor a kieső jövedelem akár évtizedekig is gondot okozhat nekünk.

Amikor pedig nyugdíjba megyünk hasonló helyzettel találkozunk, mint két évvel ezelőtt, amikor töredékére csökkent a keresetünk. A jövedelmünk ugyanis hasonló mértékben esik vissza a nyugdíj esetében is.Egy átlagember pedig 7 hónapnyi tartalékkal rendelkezik, vagyis a nyugdíj miatti jövedelemkiesést nagyságrendileg 3 éven keresztül tudná kipótolni meglévő befektetéseikből.

Utólag persze nehéz mit tenni. A nyugdíjemelés ugyanis hazánkban az inflációhoz van kötve, vagyis pénzünk vásárlóereje előreláthatóan nem csökken majd, de a korábbi fizetésünkhöz képest az elmaradás sem fog mérséklődni. Éppen ezért éri meg előre gondolkodni: egy időben elindított nyugdíj-előtakarékosság a fizetésünket csak kis mértékben terheli le. 30 évesen elég lenne havi 30 ezer forintot félretenni ahhoz, hogy 20 millió forint extra megtakarítással rendelkezzünk nyugdíjas éveinkre.