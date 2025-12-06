Nem vicc, ingyen juthat majdnem 300 ezer forinthoz szinte bármelyik magyar állampolgár: így lehet igényelni

A részvénypiac forgalma 11,6 milliárd forint volt, a vezető részvények csökkentek az előző napi záráshoz képest.
Kevesebb mint egy hónap maradt az öngondoskodási célú állami támogatások maximális kihasználására. A megtakarítók akár 280 ezer forint adó-visszatérítést is szerezhetnek, ha időben lépnek - írja a Portfolio.
Az év vége kritikus időszak a megtakarítók számára, hiszen ilyenkor lehet még befizetéseket teljesíteni az államilag támogatott megtakarítási formákba. A 20%-os adó-visszatérítés összegét ugyanis a naptári évben teljesített befizetések alapján számítják, így december végéig érdemes elhelyezni a megfelelő összeget a kiválasztott megtakarítási számlákon.
Az öngondoskodási célú állami támogatás négy megtakarítási formát érint: az egészség- és önsegélyező pénztárakat (maximum 150 ezer forint/év), az önkéntes nyugdíjpénztárakat (maximum 150 ezer forint/év), a nyugdíjbiztosításokat (maximum 150 ezer forint/év), valamint a nyugdíj-előtakarékossági számlákat (maximum 100 ezer forint/év).
A támogatás a befizetések 20%-át teszi ki, de nem haladhatja meg a jogszabályban meghatározott limiteket. Így egészségpénztárak és nyugdíjpénztárak esetében évi 750 ezer forint, nyugdíjbiztosításoknál évi 650 ezer forint, NYESZ esetében pedig évi 500 ezer forint befizetéssel érhető el a maximális állami támogatás.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az adóbevallásban megjelölt számlaszámra utalja a támogatást az adóbevallás benyújtását követő 30 napon belül. Fontos tudni, hogy csak azok részesülhetnek ilyen támogatásban, akik fizetnek személyi jövedelemadót. Így nem jogosultak rá például a 25 év alatti fiatalok, a négy vagy több gyermekes anyák, a katás vállalkozók, illetve azok sem, akik a családi adókedvezménynek köszönhetően visszakapják az összes személyi jövedelemadójukat.
A támogatás halmozható, de egy megtakarító egy évben összesen legfeljebb 280 ezer forintot kaphat vissza. Ez azt jelenti, hogy például egy maximálisan kihasznált egészségpénztári (150 ezer forint) és nyugdíjbiztosítási (130 ezer forint) támogatással már kimerül a keret. Fontos megjegyezni, hogy az egészségpénztárakra és az önkéntes nyugdíjpénztárakra közösen is 150 ezer forint a támogatás limitje.
A 280 ezer forintnyi maximális támogatás megszerzéséhez évi 1,4 millió forint (havi kb. 117 ezer forint) befizetés szükséges, ami a magyar átlagbérekhez viszonyítva jelentős összeg, így a limit a megtakarítók viszonylag kis részét érinti.
A NAV adatai szerint 2025-ben 771 ezer önkéntes nyugdíjpénztári és egészségpénztári tag igényelt adójóváírást, összesen 42,1 milliárd forint értékben. Ebből 26,7 milliárd forintot a nyugdíjpénztári tagok kaptak, ami 15%-os növekedést jelent az előző évhez képest. A nyugdíjbiztosítások esetében 413 ezren igényeltek támogatást 24,78 milliárd forint értékben, ami 13%-os emelkedés. A NYESZ-tulajdonosok közül 44 ezren igényeltek adó-visszatérítést 3,1 milliárd forint összértékben, ami 31%-kal több, mint az előző évben.
A NAV összesen 69,97 milliárd forintot utalt ki 1 millió 72 ezer megtakarítónak, ami átlagosan 65.300 forint támogatást jelent személyenként. Ez 11%-os növekedés az előző évi 58.900 forintos átlaghoz képest.
Az önkéntes nyugdíjpénztárak előnyei közé tartozik az alacsony költségszint, a magas adójóváírási maximum, a kényelmes, aktívan kezelt portfóliók, valamint a tíz év utáni hozzáférés a hozamhoz. 2025-ben átmenetileg akár a teljes nyugdíjpénztári megtakarítás is felvehető lakáscélra. Hátrányként említhető, hogy tíz éven belül nehéz hozzáférni a pénzhez, és a befektetési lehetőségek korlátozottak.
A nyugdíjbiztosítások előnye a széles befektetési mozgástér, a rendszeres fizetésre ösztönzés, valamint a különböző kiegészítő szolgáltatások lehetősége. Hátrányuk lehet a magasabb költségszint, a korai felmondás esetén jelentkező veszteség, illetve a tanácsadói támogatás esetleges megszűnése hosszú távon.
A nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ) előnyei között szerepel a legszélesebb befektetési eszközválaszték, az alacsony költségszint és a kisebb veszteség korai feltörés esetén. Hátránya, hogy a széles választék zavarba ejtő lehet a kevésbé tapasztalt befektetőknek, az adójóváírás maximuma itt a legalacsonyabb, és öröklés esetén az adójóváírásra való jogosultság elvész.
Az államilag támogatott nyugdíjcélú megtakarítások további előnye, hogy lejáratig tartva adómentesek, így megspórolható a 15%-os kamatadó és a 13%-os szociális hozzájárulási adó is.
Az egészség- és önsegélyező pénztárak szabályozásában 2025. július 1-től kedvező változások történtek: eltörölték az önsegélyező szolgáltatásokra vonatkozó 180 napos várakozási időt, és a gyermekek beiskolázási támogatása keretében már digitális taneszközökre, például laptopra is fordítható az egészségpénztári megtakarítás. Az egészségpénztári egyenleg felhasználható egészségmegőrzéssel és gyógyulással kapcsolatos kiadásokra, valamint bizonyos önsegélyező szolgáltatásokra, például lakáshitel-törlesztésre is.
Az egészségpénztári tagoknak különösen figyelniük kell az év végi határidőkre, hogy a befizetéseik még idén beérkezzenek a pénztárhoz, különben elúszhat az adó-visszatérítés lehetősége.
A Pénzcentrum felmérése szerint a magyar háztartások pénzügyi helyzete erősen széttartó, és a szakértők szerint ennek legfőbb oka az infláció tartós hatása.
Az egyik nyugdíjpénztár adatai szerint a fiatalok körében látványosan erősödik a tudatosság: az új belépők 40 százaléka 16-34 év közötti.
A hazai pénzforgalom 2025-ben látványosan digitalizálódik: az elektronikus fizetések aránya rekordokat dönt.
