Kamuhír a bankszámlák zárolása? Ezt minden ügyfélnek tudnia kell

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megakadályozásáról szóló törvény miatt minden egyes bank minden egyes ügyfelének el kell végeznie a kötelező banki adategyeztetést június 26-ig. Ha ezt nem teszik meg, jön a bankszámla zárolása. Ennek ellenére a magyarok nagy részének egyszerűen fogalma sincs róla, hogy létezik ez a kötelezettség. A Pénzcentrum olvasói bár tájékozottabbak az átlagnál, azért körükben is számos kérdés - gyakran felháborodás formájában - előkerül, és nem is tartják magukban. A legtöbb adategyeztetésről szóló cikkünk alatt parázs vita alakul ki. Mi most az ott feltett kérdésekre válaszolunk, illetve eloszlatjuk a kommentekben felmerült kételyeket az adategyeztetéssel kapcsolatban. Ahol pedig az kell, ott tételesen megcáfoljuk a téves állításokat.

Minden fórumon igyekszünk felhívni az olvasóink figyelmét arra, hogy a banki adategyeztetés elmulasztása esetén zárolhatják a bankszámlájukat. Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy az ügyfelek nagy része elvégezte már azt, viszont a bankok bevallása szerint még mindig jelentős azok köre, akik még az adategyeztetés előtt állnak. Mi azt látjuk, hogy a magyar lakosság nagy része nincs tisztában azzal, hogy létezik ilyen teendő: meg is kérdeztük őket, az alábbi videóban láthatóak a válaszok:

A Pénzcentrum olvasó felvilágosultabbak az átlagnál, viszont a visszajelzések alapján azt látjuk, hogy még mindig vannak tisztázatlan kérdések. A törvény szövege viszonylag egyértelmű, és a cikkeinkben is elmagyarázzuk, hogy pontosan kinek van adategyeztetési kötelezettsége (például ebben a videóban itt).

Ennek ellenére az olvasók egy része előtt még mindig vagy nem teljesen tiszta, hogy mit kell tenni, vagy egyszerűen nem hiszik el.

Mi most ezért egyesével megválaszoljuk azokat a kommenteket, amelyeket olvasóink a Pénzcentrum Facebook-oldalára írtak. Ezek egy része a feltett kérdésekre adott válasz, másik része az indulatos állítások megcáfolása. Röviden viszont leszögezünk néhány állítást, amit a kommentekben többször visszatérő kérdésekre ad választ:

Minden banki ügyfélnek kötelező elvégeznie a banki adategyeztetést, nem csak a vállalatoknak. Akkor is így van ez, ha a banki ügyintéző nem volt kellően felkészült, és félretájékoztatott minket erről

Egyes bankok csak azokat értesítik ki, akik még a teendő előtt állnak, de mivel ez nincs minden banknál így, minden egyes ügyfélnek érdemes személyesen érdeklődnie

Az adategyeztetés postai úton is elvégezhető

Bár a kommentekben ez nem került elő, de ugyanez érvényes az életbiztosításokra is

Teljes a káosz a Pénzcentrum Facebookján - nézzük a kommenteket

Ez hülyeség egy idióta kamuhír!A lényeg hogy ha a lakcím vagy valami vàltozik az okmànyokon lefénymàsoljàk de nem zàrolnak semmi szàmlàt, küldenek.sms-t,vagy emailt!

Nem kamuhír. A bankoknak törvényi kötelezettsége átvilágítani az ügyfeleket, abban az esetben is, ha nincs semmilyen változás az ügyfél adataiban. Az adategyeztetés az ügyfél részéről valóban annyit jelent, hogy átadja a személyi igazolványát és a lakcímkártyáját, amit a banki ügyintéző lefénymásol. Valóban küldenek értesítőt, de aki azt nem olvassa el, vagy figyelmen kívül hagyja - esetleg lakcímváltozását a bankban nem adta meg, emiatt az értesítés rossz címre került kiküldésre - annak a bank zárolni fogja a bankszámláját.

Felvettem az OTP-vel a kapcsolatot. Reszletes tajekoztatot kuldtek. Azoknak kell adatot egyeztetni, akiknek 2 eve semmilyen aktivitas nincs a szamlajukon, illetve kozszemelyeknek es ezek rokonainak. Ilyen esetekben az internet bankban is jon uzenet, es postan is. Szoval sokan megnyugodhatnak, nem olyan veszes a helyzet, mint ahogy az ilyen panikkelto cikkekben elhangzik!

A helyzet vészes. A megkeresésünkre a bankok azt írták, hogy az ügyfélkör kb. 20-30 százaléka veszélyeztetett, ez országos szinten több százezer embert jelent. Ha így nézzük, a helyzet "vészes" - bár veszélyről nem érdemes beszélni, inkább csak kellemetlen a zárolás, hiszen a határidő utáni adategyeztetéskor fel is oldják azt. Nem csak azoknak kell elvégezni az adategyeztetést, akik 2 éve nem jártak bankfiókban, hanem minden egyes számlatulajdonosnak - az lehet, hogy egyes bankok egyes bankfiókjaiban az elmúlt két évben egy egyszerű ügyintézés során elvégezték ezt is.

Mi bementünk a bankba ,azt mondták nem kell vele semmit sem csinálni csak a vállalkozókra vonatkozik.,akkor meg minek riogatják az embereket.

Ez tényszerűen nem igaz. Az adategyeztetést a törvény szerint minden folyószámlatulajdonosnak el kell végeznie. A valóságban a vállalkozások adategyeztetésével valóban rosszabbul állnak a bankok, de ez nem jelenti azt, hogy a lakossági ügyfeleknek nem kell.

Dehogy zárolják..

De igen, zárolják...

Ez totális baromság. az otp lakossági ügyfeleire mindenesetre nem vonatkozik. bementem és kiderült, hogy csak azoknak kell adatot egyeztetni, akit értesítenek erről.

Az átvilágítási kötelezettség minden bank minden ügyfelére vonatkozik, ez alól egyik bank sem képez kivételt. Az, hogy a bank csak azokat az ügyfeleket értesíti ki, akik érintettek, vagy minden ügyfelet, pénzintézetenként változik. Egy telefont vagy bankfiók-látogatást viszont akkor is megér a dolog, ha már elvégeztük az adategyeztetést, de nem tudunk róla, vagy nem kaptunk erről tájékoztatást. A legrosszabb, ami történhet velünk, hogy az ügyintéző bolondságokat mond, vagy nem lesz velünk kedves.

Nem ártana hozzátenni, hogy csak a kisvállalkozóéra vonatkozik. Feleslegesen futtatják az embereket a bankokba.

Ezt szintén nem tudjuk értelmezni. Nem, nem csak a kisvállalatokra vonatkozik, hanem a lakossági ügyfelekre is. Sőt, nem csak a bankszámlára, de az életbiztosításra és az Államkincstárnál vezetett számlára is kötelező.

Hülyék dolgoznak a bankok többségében? A törvényi rendelkezések szerint minden magánszemélyekre is vonatkozik akik 2017- június elött nyitottak szàmlàt. S nem csak a közszemélyekre se nem csak a cégekre. Akinek ezt írja s mondja a bankja az nincs tisztában a törvényi előîrással.

A pontos megfogalmazás valóban ez, mármint ami a második mondatban áll. Az előfordulhat, hogy egyes bankok nem tájékoztatták kellően mélyen az alkalmazottaikat, emiatt valóban megeshet, hogy az ügyintéző nem fogalmaz pontosan, vagy esetleg téved - a visszajelzések alapján ez nem lehetetlen. Ha azt állítja az ügyintéző, hogy lakossági folyószámlásoknak nem kell, akkor tényszerűen nem mond igazat.

Amikor számlát nyitottam bemutattam az igazolványomat és le másolták. Tán elfelejtették??

Nem felejtették el. Sok banknál megtörtént az azonosítás számlanyitáskor - azoknak az ügyfeleknek, akiknél ezt megtették, nem áll fenn a veszélye, hogy zárolják a számláját. Ha valaki úgy kap tájékoztatást, hogy közben már elvégezte azt, az azért lehet, mert a banknak minden bizonnyal egyszerűbb volt kiértesítenie a teljes ügyfélkört, mint az egyes ügyfeleket. Mindenesetre azt tudjuk írni, amit feljebb is: egy telefont vagy fióklátogatást megér, hogy meggyőződjünk a státuszunkról.

Azoknak van szüksége adategyeztetésre, akik egy éven belül nem voltak a bankjukban. Akitől már kértek elektronikus aláírás mintát, már biztos nem kell most adatot egyeztetni.

Ebben van némi igazság, de alapvetően pontatlan az állítás. Egyes bankok elvégezhették sima egyszerű ügyintézéskor is az adategyeztetést, de nem az elmúlt egy évben, hanem az elmúlt két évben. Ettől függetlenül nincs garancia arra, hogy ez megtörtént, ezért ismét csak azt tudjuk javasolni, amit az előbb: mindenki érdeklődjön bankjánál a személyes státuszáról.

Akkor nem értem mégis miért kell bemennem 77évesen utazni nem tudok . Ki volt az aki ennyire félre tájékoztatta a népet és mire volt jó ,hogy öreg ,beteg csak a kis nyugdíjból élőket is ezzel piszkálják?????

Sajnos az adategyeztetés minden egyes ügyfélre vonatkozik, azt nem lehet kor vagy egészségügyi állapot szerint személyre szabni. Mindenesetre minden banknál lehet postán is adatot egyeztetni - ennek módját a fent hivatkozott cikkben leírjuk - sőt, sok banknál online is el lehet végezni azt. Érdemes élni ezzel a lehetőséggel.

Nekem azt mondták a bankba,hogy csak azoknak kell adategyeztetés akiket értesítenek.aki nem kap semmilyen értesítést,nem kell bemenni.

Ez megintcsak bankonként változik. Sok bankban valóban ez az eljárás, mindenesetre több pénzintézet is állítja: az ügyfelek tekintélyes részét nem tudják elérni, vagy az elérés ellenére nem végzik el az adategyeztetés. Ezért javasoljuk, hogy egyszer megéri rákérdezni: a fenti kommentelő ezt minden bizonnyal megtette, így nyugodtan aludhat, mert tudja, nem fogják zárolni a számláját, hiszen az ő bankja mindenkit személyesen értesít. Ennek ellenére azért gondoljuk át: ha nem kaptunk értesítőt, az nem azért van-e, mert nem olvastuk el a banktól érkező leveleinket.

Jó lenne ha ismét felkeresnék a bankokat s a Bankszövetséget. Miért van az hogy sok bankfiókban tévesen közölnek dolgokat ? Biztos olvassák a kommenteket. Miért mondja jó pàr bankfiók hogy ez az adategyeztetés nem vonatkozik a magánszemélyekre csak a vállalkozásokra ? Miért lehet egyazon bankon fiókonként más más információ? Mennyire készítették fel ennek tudatában a banki alkalmazottakat hisz ahogy làtszik különféle kommentekben nagy a káosz a bankok részéről is. Ha màr jóformàn minden a közösségi média felületen zajlik miért nem bírnak a bankok egy közérdekű posztot a témáról a sajàt oldalukra. Gondolom ezekre a kérdésekre egy pénzügyi hîroldal talàn elöbb kap választ mint egy " mezei" polgár.

Az igazság az, hogy a bankok a szükséges értesítéseket megtették, és szinte mindegyik pénzintézet webes felületén megtalálható az erről szóló tájékoztatás - más kérdés, hogy az ügyfelek mekkora aránya olvasta el azt. Egyébiránt a fenti kérdések egy részét feltettük a bankoknak, hamarosan közöljük a válaszukat.

Nekem is azt mondták a mátészalkai otp-ben,hogy a lakosságifolyószámlásoknaknem kell. Együtt mentünk a párommal,neki a másik ablaknál meg megcsinálták.

Ismét egy bankfióki félretájékoztatás - ez meglehetősen gyakorinak tűnik. Ismét leírjuk: de, a lakossági folyószámlásoknak is kell, nem csak Mátészalkán, de mindenütt.

Voltam ezek miatt a posztok miatt bankban, kiderül csakis vállalkozóknak kell intézni (kivéve talán Erste...)

Nagyon örülünk, hogy a cikkeink felhívták az olvasó figyelmét a törvényre. Az igazság az, hogy nem, nem csak a vállalkozóknak kell intézni - és ez alól az Erste sem kivétel, mint ahogy egyik pénzitézet sem. Minden bank minden ügyfele köteles elvégezni azt. Ahogy azt már írtuk, a vállalkozók valóban rosszabbul állnak, de ez nem jelenti azt, hogy a lakossági ügyfelek hátradőlhetnek.

Elegem van már ebből a hülyítésből! A csapból is ez folyik. Az OTP meg elküldi az embereket. Miután a tévében hiteles embertől (bankfelügyelet) hallottam, felhívtam a bankot, hogy mi a helyzet, menjek? Azt a választ kaptam, ha nem kaptam levelet tőlük, akkor nem kell bemennem.

Ismét csak az lehet a helyzet, hogy a nevezett bank csak azokat értesíti, akiknek van ilyen kötelessége, akik már elvégezték azt, őket nem zaklatja feleslegesen. Ennek ellenére véletlenül sem hülyít senki senkit: sokan megkapták bár az értesítőt, de nem vették észre, és nem minden bank jár el egyformán.

Sem én sem a párom nem kaptunk értesítést. Neki megcsinálták nekem nem.

Itt minden bizonnyal az lehet a helyzet, hogy az egyik fél vagy 2017. június 26. után nyitotta a számláját, vagy egy korábbi ügyintézés során a fiókban megcsinálták azt. Olyan nincs, hogy valakire kötelező érvényű a törvény, másra nem. Azt nem szeretnénk feltételezni, hogy az egyik ügyintéző felkészült volt, a másikuk nem - de sajnos teljesen ezt sem zárhatjuk ki.

Gondolom küldenek értesítőt,mivel internet nem mindenkinek van!Az meg nagyon kevés hogy csak itt kering a hír. Csak úgy nem zárolhatnak semmit!

Nem "csak úgy" zárolnak, hanem az elfogadott törvény következtében. A tájékoztatást - a bankok bevallása szerint - több csatornán, így postán mellékelve is megküldik, de több bank ügyfele SMS- tájékoztatásra is számíthat. Mindenesetre aki nem kapott tájékoztatást, de egyébként hallott az adategyeztetésről, az kérdezzen rá a bankjánál, hogy milyen is a státusza.

Azon csak én akadok ki, hogy a birtokukban van minden személyes dokumentumunk?

A szerződéskötéskor is rendelkezésre bocsátottuk azoknak az adatoknak a nagy részét, amit ezentúl "birtokolni" fognak. A bankok aligha élnek vissza a személyi igazolványon és a a lakcímkártyán szereplő adatainkkal. Egyébként - és ezt a bankok nyilván nem mondják - azt vélelmezzük, hogy mindez a procedúra nagyobb nyűg nekik, mint az ügyfeleiknek.

Az én sztorim is érdekes mert engem telefonon keresztül kerestek meg és úgy akartak adat eggeztetést ..A lényeg az volt benne , hogy FHB bankként mutattkoztak be és pedig màr Takarékos Bant aztán közölte velem , hogy híányosak az adataim pedig már egy jó pár éve nàluk vagyok és közöltem vele a tényeket és szépen rá nyomtam a telefont aztán pár perc múlva újból hívtak.. Szóval furcsa..

Ez a sztori leginkább azért érdekes, hogy ha a bank telefonon tájékoztatta az ügyfelet az adategyeztetési kötelességéről, márpedig a törvénynek megfelelő módon, akkor a kommentelő miért úgy oldotta meg a dolgot, hogy rányomta a telefont?

Idézném a kedves oldal által osztott cikk utolso bekezdésének egy mondatànak elejét: "A pénzügyi intézmények értesítését követően " Értelmező olvasás????! Értesités után kell hanyadt homlok rohanni. Addig meg relax.

Már leírtuk párszor, de egyszer, utoljára még leírjuk: az, hogy a bank kiértesítette az ügyfelet, még nem biztos, hogy az ügyfél el is olvasta azt. Tegyük fel magunknak a kérdést: minden egyes alkalommal átolvassuk a bankszámlakivonatot és a mellékleteit? Mindig böngésszük a bankok értesítőit a weboldalukon? Minden "Tisztelt Ügyfelünk!" megszólítással kezdődő SMS-t részletesen elolvasunk? A netbankot és mobilbankot, és az ott felugró üzeneteket rendszeresen nézzük? Ha csak az egyiket is elmulasztottuk akár csak egyszer is, akkor már megvan az esélye, hogy a bank tájékoztatása elkerülte a figyelmünket - mert az értesítés ezeken a csatornákon érkezik.