2025. október 31. péntek Farkas
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Magyar forint bankjegy és érmék
Megtakarítás

Itt a tervezet, tényleg hozzányúlna a kormány a magyarok megtakarításaihoz: rengeteg embert érint

Pénzcentrum
2025. október 31. 19:27

A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta az önkéntes nyugdíjpénztárak, valamint az egészség- és önsegélyező pénztárak szabályozását módosító rendeleteket, amelyek 2026-tól emelik a pénztártagoktól levonható költségek felső határát - számolt be a Portfolio.

Az október 30-án közzétett kormányrendelet-tervezetek szerint a jövőben mind a belépéskor, mind a kilépéskor magasabb összegeket vonhatnak le a pénztárak a tagoktól. A november 7-ig véleményezhető jogszabály-módosítások a gazdasági környezet változásaira hivatkozva emelik a költséglimiteket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tervezetek kidolgozásakor a kormányzat figyelembe vette a felügyeleti tapasztalatokat és a piaci szereplők javaslatait is. A módosítások többek között pontosítják a pénztárak által közzétett hozamszámítás szabályozását az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló kormányrendeletben.

Az önkéntes nyugdíjpénztárakból történő kilépés esetén jelenleg legfeljebb 3000 forint vonható le a tag követeléséből az indokolt költségként, az utalás díján felül. Ez az összeg 2026. január 1-jétől 4000 forintra emelkedik, ami a pénztárak számára kedvezőbb feltételeket teremt.

Hasonló változás érinti az egészség- és önsegélyező pénztárakat is. A belépést követő két hónapban a jelenlegi szabályozás szerint maximum 4000 forintot lehet levonni a tagok befizetéseiből a szokásos működési költségeken túl. Ezt a határértéket 5000 forintra növeli a tervezet, szintén 2026-tól.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) folyamatosan egyeztet a kormánnyal, és úgy tűnik, javaslataik egy része meghallgatásra talált. Az idei Pénztárkonferencián Mohr Lajos, az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója és az ÖPOSZ elnöke a munkáltatói befizetések adózásának kedvezőbbé tételét és a 20%-os SZJA-kedvezmény 150 ezer forintos felső határának inflációkövető emelését is szorgalmazta, ám ezekről egyelőre nem rendelkeznek a most egyeztetésre bocsátott kormányrendeletek.
Címlapkép: Getty Images
#nyugdij #megtakarítás #önkéntes nyugdíjpénztár #egészségpénztár #költség #pénztár #öposz #kormányrendelet #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:04
19:46
19:27
19:01
18:44
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. október 31. 16:50
Három forgatókönyv létezik: az egyik Ukrajna támogatásának felfüggesztése  
Media1
2025. október 27. 10:24
Újságírás-Etika Kelet-Európában - interjú Bajomi-Lázár Péterrel és Boldog Dalmával  
MEDIA1  |  2025. október 31. 17:57
Újabb szomorú mérföldkő - megszólalt a Central Médiacsoport a Ringier Hungary eladása kapcsán
A Central Médiacsoport nyilatkozata az aktuális médiapiaci változások kapcsán.
Kasza Elliott-tal  |  2025. október 31. 17:54
Top10 upgrade
A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden ada...
MNB Intézet  |  2025. október 31. 13:44
A tudás gazdasága: Joel Mokyr és a fenntartható növekedés Nobelje
A közgazdsági Nobel-díjban eddig már 99 ember részesült, mégis közülük nagyon kevesen foglalkoztak k...
Holdblog  |  2025. október 31. 09:44
AI-buborék Kaposváron (HOLD After Hours)
Szavazz a HOLD-ra! Most először a Portfolio is díjazza a magyar vagyonkezelési, alapkezelői és privá...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 31.
Sokk a magyar boltokban: nem képzelődnek a nyugdíjasok, tényleg ezért drágább nekik jóval az élet
2025. október 30.
A XVI. kerület csak a kezdet, sorra jöhetnek a beköltözési korlátozások Budapesten: vérszemet kapnak az önkormányzatok?
2025. október 31.
Mészáros Lőrinc és a világ szupergazdagjai: a magyar gazdasági elit felemelkedése a globális vagyonversenyben
2025. október 31.
Ne indulj el a temetőbe, amíg ezt nem olvastad! – így módosul a sírkertek rendje a hétvégén
2025. október 31.
Ez a magyar tűzifa-maffia legújabb trükkje: tömegeket szednek rá így a 2025-ös fűtési szezonban
NAPTÁR
Tovább
2025. október 31. péntek
Farkas
44. hét
Október 31.
A Reformáció emléknapja
Október 31.
Őszirózsás forradalom
Október 31.
Halloween
Október 31.
Samhain
Ajánlatunk
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Jókora öröklési tévhitben él a magyarok zöme: egyszerű hiba miatt úszhat el a családi vagyon
2
2 hónapja
Egyre sürgetőbb a forintreform: érme lehet az 500-asból, jöhet a 50 ezres és 100 ezres bankjegy?
3
1 hónapja
Családi pótlék utalás 2025 október: mikor jön az októberi családi pótlék, írják jóvá az összeget?
4
2 hónapja
Rengeteg magyar már csak így használja a mosógépét: egy vagyont spórolnak ezzel a trükkel
5
3 hete
Hatalmas lépést jelentett be a Revolut, készülhetnek az ügyfelek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Értéknap
általában az átutalásokra használt fogalom. Azt a napot jelenti, amikor az adott művelet ténylegesen teljesül (például egy hétvégén elindított átutalás értéknapja a következő banki munkanap lesz)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 31. 19:01
Mészáros Lőrinc és a világ szupergazdagjai: a magyar gazdasági elit felemelkedése a globális vagyonversenyben
Pénzcentrum  |  2025. október 31. 18:44
Lélegzetelállító: ez lett a világ legmagasabb temploma, amit egyszer az életben mindenkinek látni kell
Agrárszektor  |  2025. október 31. 19:32
Változás jön a növénytermesztésben, ezek a gazdák most jól járhatnak