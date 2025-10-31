Itt a tervezet, tényleg hozzányúlna a kormány a magyarok megtakarításaihoz: rengeteg embert érint

A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta az önkéntes nyugdíjpénztárak, valamint az egészség- és önsegélyező pénztárak szabályozását módosító rendeleteket, amelyek 2026-tól emelik a pénztártagoktól levonható költségek felső határát - számolt be a Portfolio.

Az október 30-án közzétett kormányrendelet-tervezetek szerint a jövőben mind a belépéskor, mind a kilépéskor magasabb összegeket vonhatnak le a pénztárak a tagoktól. A november 7-ig véleményezhető jogszabály-módosítások a gazdasági környezet változásaira hivatkozva emelik a költséglimiteket.

A tervezetek kidolgozásakor a kormányzat figyelembe vette a felügyeleti tapasztalatokat és a piaci szereplők javaslatait is. A módosítások többek között pontosítják a pénztárak által közzétett hozamszámítás szabályozását az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló kormányrendeletben.

Az önkéntes nyugdíjpénztárakból történő kilépés esetén jelenleg legfeljebb 3000 forint vonható le a tag követeléséből az indokolt költségként, az utalás díján felül. Ez az összeg 2026. január 1-jétől 4000 forintra emelkedik, ami a pénztárak számára kedvezőbb feltételeket teremt.

Hasonló változás érinti az egészség- és önsegélyező pénztárakat is. A belépést követő két hónapban a jelenlegi szabályozás szerint maximum 4000 forintot lehet levonni a tagok befizetéseiből a szokásos működési költségeken túl. Ezt a határértéket 5000 forintra növeli a tervezet, szintén 2026-tól.

Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) folyamatosan egyeztet a kormánnyal, és úgy tűnik, javaslataik egy része meghallgatásra talált. Az idei Pénztárkonferencián Mohr Lajos, az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója és az ÖPOSZ elnöke a munkáltatói befizetések adózásának kedvezőbbé tételét és a 20%-os SZJA-kedvezmény 150 ezer forintos felső határának inflációkövető emelését is szorgalmazta, ám ezekről egyelőre nem rendelkeznek a most egyeztetésre bocsátott kormányrendeletek.