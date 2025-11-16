2025. november 16. vasárnap Ödön
10 °C Budapest
Fizz Liga
| |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Close up grandmother hand press on calculator for counting about monthly expense or planning money management after retired concept
Megtakarítás

Családi pótlék utalás 2025 december: mikor jön a decemberi családi pótlék, írják jóvá az összeget?

Pénzcentrum
2025. november 16. 08:04

Főszabály szerint a megelőző hónap után járó családi pótlékot az adott hónap első 2-6. napján szokták utalni. Ha nem érkezik meg az utalás az esedékesség napján, akkor a jóváírás feltehetően másnap fog megtörténni. Mivel minden hónapban kicsit eltérhet, mikor jön a családi pótlék, a Magyar Államkincstár közzéteszi a hivatalos folyósítási dátumokat. Így nem okoz meglepetést, hogy melyik hónapban, mikor utalják a családi pótlékot 2025-ben. Mutatjuk az utalás a 2025-ös év utolsó utalási dátumát.

A Magyar Államkincstár még tavaly tette közzé honlapján a 2025-ös évre vonatkozó családi pótlék utalások folyósítási dátumait. A családtámogatási és fogyatékossági ellátások banki utalásának időpontjai ugyanezeken a napokon várhatók. Mutatjuk ez alapján, mikor utalják a családi pótlékot, a gyermekgondozást segítő ellátást, a gyermeknevelési támogatást, a fogyatékossági támogatást, valamint a vakok személyi járadékát is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mikor lesz a családi pótlék utalás decemberben? A novemberi családi pótlék utalás időpontja

Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék. Ennek megfelelően az október havi pénzt 2025. december 2-án, kedden kapják kézhez a jogosultak. Némely hónap eltérhet a megszokottól: a májusi utalás például csak 6-án történt meg, mivel május 1-jétől egy négynapos hosszúhétvégével kezdődött a hónap. Nagyban eltért az augusztus hónapra járó utalás időpontja is: azt nem szeptember elején, hanem már augusztus 22-én megkapták a családok.

Érdemes tudni, hogy mivel a január 2026-ban szintén egy négynapos hétvégével indul, a családi pótlék utalás szintén csak 6-án várható.

Minden családi pótlék utalási dátum 2025-ben

  • 2025. február 4. (kedd)
  • 2025. március 4. (kedd)
  • 2025. április 2. (szerda)
  • 2025. május 6. (kedd)
  • 2025. június 3. (kedd)
  • 2025. július 2. (szerda)
  • 2025. augusztus 4. (hétfő)
  • 2025. augusztus 22. (péntek) - a szeptemberi utalás helyett
  • 2025. október 2. (csütörtök)
  • 2025. november 4. (kedd)
  • 2025. december 2. (kedd)
  • 2026. január 6. (kedd)

Fontos, hogy az utalás és a jóváírás között egy munkanap eltérés lehet. Azok, akik a családtámogatásokat postai úton kapják, várhatóan a fentebb jelzett időpontokat követő 2-4 napban vehetik kézhez az összeget.

Családi pótlék összege 2025-ben: eddig jár, így kell igényelni
EZ IS ÉRDEKELHET
Családi pótlék összege 2025-ben: eddig jár, így kell igényelni
Családi pótlék 2025: mennyi a családi pótlék összege, mikortól jár a családi pótlék, a családi pótlék meddig jár hány éves korig folyósítják, mikor lesz családi pótlék utalás?

Mekkora összegű a családi pótlék?

A családi pótlék összege 2008 óta nem emelkedett.

  • Az 1 gyermeket nevelő családok 12 200 forintot,
  • az 1 gyermeket nevelő egyedülálló szülő 13 700 forintot,
  • a 2 gyermeket nevelő család gyermekenként 13 300 forintot, összesen 26 600 forintot,
  • a 2 gyermeket nevelő egyedülálló szülő gyermekenként 14 800 forintot, összesen 29 600 forintot,
  • a 3 vagy több gyermeket nevelő család gyermekenként 16 ezer forintot, azaz minimum 48 ezer forintot,
  • a 3 vagy több gyermeket nevelő egyedülálló szülő gyermekenként 17 ezer, azaz minimum 51 ezer forintot kap.

Családi pótlék igénylés 2025

A családi pótlék jogosultja alapvetően a szülő (vér szerinti és örökbefogadó szülő), a nevelőszülő vagy a gyám, akinél a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték és saját háztartásában neveli a gyermeket. A családi pótlék folyósítása nem hivatalból, hanem kérelemre történik – azaz, ha elmulasztjuk leadni a családi pótlék kérelmet, a juttatásról is lemaradunk (a családi pótlék igénylés visszamenőleg legfeljebb 2 hónapra lehetséges). Az igényléshez szükség van az alábbi dokumentumokra:

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

  • kitöltött Kérelem családi pótlék megállapítására, bizonyos esetekben a kitöltött Családi pótlék igénylés intézményi elhelyezés esetén c. nyomtatvány;
  • a családtámogatási ellátásra való jogosultság dokumentumai (házassági anyakönyvi kivonat, nevelőszülői és gyámrendelő határozatok, örökbefogadási határozat, ideiglenes hatályú elhelyezést elrendelő határozat másolatai);
  • személyazonosító okmányok (személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány és lakcímkártya);
  • nem tanköteles korú gyermek esetében igazolás tanulói jogviszony fennállásáról;
  • esetenként a gyermek tartós betegségéről, súlyos fogyatékosságáról kiállított szakorvosi igazolás, abban az esetben, ha a szakorvos azt elektronikusan nem küldi el az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Téren (EESZT) keresztül (Igazolás tartósan beteg illetve súlyosan fogyatékos gyermekről)
  • a családi pótlék megosztása esetén a Családi pótlék megosztására irányuló kérelem.

A kapcsolódó nyomtatványok a Magyar Államkincstár honlapjáról is letölthetők. A családi pótlék igénylése beadhatók:

  • elektronikus formában (ügyfélkapus regisztráció szükséges hozzá),
  • személyesen (a lakó- vagy tartózkodási helyünk szerint illetékes fővárosi vagy vármegyei kormányhivatal családtámogatási ügyfélszolgálatán, vagy bármelyik kormányablakban),
  • és postai úton (Budapest 1919 postacím) is.

Családi pótlék megosztása és változásbejelentés

Ugyanazon gyermek jogán a családi pótlék összege csak egy jogosult számára folyósítható (nem kérelmezheti ugyanarra a gyermekre az anya és az apa is, külön-külön a családi pótlékot), azonban a családi pótlék összege 50-50%-ban megosztható a két jogosult között. A Családi pótlék megosztására irányuló kérelem mellé csatolni kell a szülők közös nyilatkozatát a családi pótlék megosztása kapcsán vagy a bírósági határozatot a gyermek közös felügyeletéről, neveléséről.

A családi pótlék igénylés szempontjából fontos, hogy ha bármilyen, a juttatás folyósítása szempontjából releváns változás történik (pl. a gyermek egészségügyi állapotát, tanulmányait illetőleg), változásbejelentési kötelezettség áll fenn, 15 napos határidővel, melyet a Családi pótlék változás bejelentési kérelem útján lehet megtenni. Amennyiben nem teszünk eleget változásbejelentési kötelezettségünknek, a jogalap nélkül kifizetett családi pótlék összege visszakövetelhető!
Címlapkép: Getty Images
#családi pótlék #megtakarítás #utalás #december #szülő #magyar államkincstár #családtámogatás #folyósítás #összeg #családok #szülők #2025

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:32
08:04
07:45
06:03
06:02
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. november 15. 06:00
Préda 2. évad: Ami már nem játék  
Media1
2025. október 27. 10:24
Újságírás-Etika Kelet-Európában - interjú Bajomi-Lázár Péterrel és Boldog Dalmával  
Kasza Elliott-tal  |  2025. november 15. 15:45
Követett részvények - 2025. november
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a he...
Holdblog  |  2025. november 15. 05:16
Sok hasznos tipp pénzügyi szakemberektől
Kun-Welsz Edit, a HOLD portfóliókezelője és Sándorfi Balázs, a Bankmonitor.hu alapítója volt a Fride...
Összkép  |  2025. november 14. 18:06
Az általunk ismert állam gyökeresen át fog alakulni - Mi születik abból, hogy az elvásárok és bizalmatlanság egyszerre nőnek?
A 21. század új világrendjében az állam szerepe felértékelődik. Védőpajzs és problémamegoldó szerepe...
Bankmonitor  |  2025. november 14. 16:51
Miért emelik a bankok a személyi hiteleknél a maximálisan igényelhető összeget?
Az UniCredit Bank is lépett, november 15-től ott is már 15 millió forint lesz a maximálisan igényelh...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 16.
Magyarok százezrei jogosultak 300 ezer forintos lakástámogatásra: több, lehetőség is van - Így csinálják az élelmesek
2025. november 15.
Súlyos árat fizetnek a magyar szurkolók Szoboszlai Dominik sikere miatt: ilyen még soha nem történt Magyarországon
2025. november 15.
Osztrák raktáros melóról vallott a magyar srác: 1 milliós a fizetés, de pár dologra nagyon kell figyelni
2025. november 15.
Lehull a lepel a legendás parndorfi outletről: tényel megéri ott nagybevásárolni, vagy ámítás az egész?
2025. november 14.
Ki nem találod, hol késnek a legtöbbet a vonatok Európában: nem csoda, hogy titkolják az adatokat
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 16. vasárnap
Ödön
46. hét
November 16.
A tolerancia nemzetközi napja
November 16.
A flamenco világnapja
November 16.
A közlekedési balesetek áldozatainak emléknapja
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Itt a tervezet, tényleg hozzányúlna a kormány a magyarok megtakarításaihoz: rengeteg embert érint
2
2 hónapja
Jókora öröklési tévhitben él a magyarok zöme: egyszerű hiba miatt úszhat el a családi vagyon
3
2 hete
Tömegek bankszámláját zárolják Magyarországon: itt a bejelentés - mégis, mi ez az egész?
4
4 hete
Családi pótlék utalás 2025 november: mikor jön a novemberi családi pótlék, írják jóvá az összeget?
5
4 napja
Ömlik a pénz az állampapírok után egy másik befektetésbe: ide teszik most a megtakarításaikat a magyarok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Heti limit
olyan korlátozás, amelyben az ügyfél egy heti bankkártya használatát (költését) összegszerűen vagy alkalomszámban engedélyezi

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 16. 06:03
Magyarok százezrei jogosultak 300 ezer forintos lakástámogatásra: több, lehetőség is van - Így csinálják az élelmesek
Pénzcentrum  |  2025. november 16. 06:02
Indul végre az utazás? Ma minden eldől, az év legfontosabb meccse jön a válogatottnak
Agrárszektor  |  2025. november 16. 08:32
Megszólalt a szakértő: durván drágulhat ez a népszerű ingatlantípus