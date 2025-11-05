2025. november 5. szerda Imre
10 °C Budapest
Revolut app logó. A Revolut egy digitális banki alternatíva, amely előre fizetett bankkártyát, valutaváltást és peer-to-peer fizetéseket is tartalmaz.
Megtakarítás

Tömegek bankszámláját zárolják Magyarországon: itt a bejelentés - mégis, mi ez az egész?

Pénzcentrum
2025. november 5. 07:22

Hiába kapta meg a Revolut a kriptoengedélyt, a magyar ügyfelekre továbbra is korlátozások vonatkoznak - tájékoztatta ügyfeleit a pénzintézet. Az ügyfeleknek vélhetően meg kell várniuk, míg a magyar hatóságok beemelik a hazai gyakorlatba is a szabályozást, addig nem férhetnek hozzá szabadon a kripto-megtakarításaikhoz.

A Revolut bejelentette, hogy leányvállalata, a Revolut Digital Assets Europe Ltd. hivatalosan is megkapta a MiCA (Markets in Crypto-Assets) engedélyt a Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdefelügyelettől (CySEC). Az engedély lehetővé teszi, hogy a vállalat az új, uniós szinten egységesített szabályozásnak megfelelően nyújtson kriptoszolgáltatásokat Európában.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A magyarországi ügyfelek azonban egyelőre nem férhetnek hozzá a Revolut teljes kriptoportfóliójához, mivel a szolgáltatásokra vonatkozó hazai korlátozások továbbra is érvényben maradnak – hívta fel a figyelmet a cég ügyfeleinek küldött tájékoztatójában.

A Magyarországon élő ügyfeleink esetében a kriptoszolgáltatásokra vonatkozó jelenlegi korlátozások továbbra is érvényben maradnak. Amint új információval rendelkezünk arról, hogy ezeket mikor oldják fel, értesíteni fogunk

– írta a Revolut.

A Revolut korábban interjút adott lapunknak, ebből arra lehet következtetni, hogy bár a cég már megszerezte az uniós szinten elismert MiCA-engedélyt, ez csak az első lépés a kriptoszolgáltatások teljes körű magyarországi bevezetése felé. A vállalat elmondása szerint rendszeresen egyeztet a magyar hatóságokkal, köztük a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságával (SZTFH), ugyanakkor a magyar jogszabályok értelmében a kriptoeszköz-szolgáltatók tevékenységéhez hazai engedélyre is szükség van. Kiemelték: Ennek pontos részletszabályai azonban még nem jelentek meg (érdemi tájékoztatás sincs róla), így a Revolut – és más piaci szereplők – egyelőre nem tudják teljes körűen elérhetővé tenni kriptoszolgáltatásaikat a magyar ügyfelek számára.

A MiCA-engedély tehát fontos mérföldkő, de a magyar hatósági szabályozás kialakítása nélkül a szolgáltatások újraindítása még várat magára.

MiCA-engedély: új európai szabályozás a kriptószektorban

A MiCA-rendelet az Európai Unió új szabályozási kerete a kriptoeszközök piacára. Az engedéllyel rendelkező szolgáltatóknak szigorú fogyasztóvédelmi, kockázatkezelési és átláthatósági követelményeknek kell megfelelniük.

A Revolut szerint az új engedély megszerzése nagyobb védelmet, átláthatóságot és megbízhatóságot biztosít a felhasználóknak, ugyanakkor a működésük is átalakul: a vállalat a jövőben nem közvetít harmadik felek felé megbízásokat, hanem saját tőkéjét használva közvetlen tranzakciókat bonyolít le ügyfeleivel.

A változások november végétől lépnek életbe

A Revolut közlése szerint a módosítások 2025. november 25-én lépnek hatályba, az ügyfeleknek pedig nem szükséges külön lépéseket tenniük. A fintech cég a következő hónapokban további, a MiCA-rendeletnek megfelelő funkciókat és kriptotermékeket is bevezetni tervez.

Mindeközben a magyar felhasználók számára továbbra is kérdés, mikor oldják fel a hazai kriptoszolgáltatásokra vonatkozó korlátozásokat – erről a Revolut ígérete szerint tájékoztatni fogja az érintetteket, amint új információk állnak rendelkezésre.
Címlapkép: Getty Images
