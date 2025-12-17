2025. december 17. szerda Lázár, Olimpia
1 °C Budapest
Budapest, 2025. május 8.ATM az MBH Bank és a Mol Magyarország együttmûködésének eredményeit és az ATM-telepítési program részleteit bemutató sajtótájékoztatón a XI. kerületi Prielle Kornélia utcai benzinkútnál 2025. május 8-án. Az MB
Megtakarítás

Hivatalos: változnak az ingyenes készpénzfelvétel szabályai Magyarországon, ez minden számlatulajdonost érint

Pénzcentrum
2025. december 17. 08:26

Megjelent a Magyar Közlönyben az a jogszabály-módosítás, amely megemeli az ingyenes készpénzfelvétel értékhatárát a lakossági ügyfelek számára. A változás értelmében havonta két alkalommal összesen már 300 ezer forintig vehető fel díjmentesen készpénz a magyarországi ATM-ekből.

Megjelent a Magyar Közlönyben a pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló törvény átfogó módosítása, amely több ponton erősíti a fogyasztók jogait, különösen a készpénzfelvétel, a számlamegszüntetés és a biztonsági eljárások területén.

Az egyik legfontosabb változás, hogy a bankok nem állapíthatnak meg egyoldalúan napi 300 ezer forintnál alacsonyabb felső limitet a Magyarországon működő ATM-ekből történő készpénzfelvételre, és műveletenként sem lehet 300 ezer forint alatti korlát.

A jogszabály emellett megemeli az ingyenes készpénzfelvétel szabályait is: továbbra is havi két alkalommal, összesen legfeljebb 300 ezer forintig marad díjmentes az ATM-es készpénzfelvétel - eddig 150 ezer volt ez a limit.

A cash-back szolgáltatás esetében 40 ezer forintos határig nem számítható fel költség. Újdonság, hogy hitelkeret terhére történő felvétel esetén is biztosítani kell a díjmentességet a munkabér, szociális ellátások vagy ösztöndíj összegéig, de legfeljebb 300 ezer forintig.

A módosítások a számlaszerződések megszüntetését is érintik. A hat hónapnál régebbi keretszerződések immár díjmentesen felmondhatók, akár auditált elektronikus csatornán keresztül is. Emellett a bankok kötelezően felmondják azokat a lakossági számlákat, amelyeken fél éve nincs forgalom, tartozás halmozódott fel és az egyenleg negatív, ugyanakkor több kivételt is rögzít a törvény, például végrehajtás vagy hatósági intézkedés esetén.

A fogyasztóvédelem és a biztonság erősítése érdekében a pénzforgalmi szolgáltatók szélesebb jogkört kaptak a kártyák letiltására csalásgyanú esetén, ugyanakkor kötelezően biztosítaniuk kell a nap 24 órájában, élőhangos ügyintézőn keresztül elérhető bejelentési lehetőséget. A felelősségi szabályok is pontosabbá váltak: a bank viseli a kárt a bejelentést követő jogosulatlan tranzakciók esetén, kivéve, ha bizonyítható a fogyasztó csalárd vagy súlyosan gondatlan magatartása.

Címlapkép: Soós Lajos, MTI/MTVA 
08:44
08:41
08:26
08:25
07:59
