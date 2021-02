Így úszhatod meg a nyugdíjkrízist: működik, az álmaidról sem kell lemondanod

Magyar nyugdíjszakértők szerint minél előbb kezdünk spórolni a nyugdíjas éveinkre, annál jobb. A 30-as éveikben járóknak már erősen ajánlott megtakarítani, miközben gyakran ilyen idősen az ember még lakásra gyűjt, gyermekvállalásra tesz félre, autóra, nyaralásra spórol, vagy vállalkozás indításhoz, karrierváltáshoz gyűjt tőkét. A koronavírus járvány hatásai miatt sokan átgondolták, mire gyűjtsenek, változtak a prioritások, többen tesznek félre idős korukra. Nade hogyan lehet úgy félretenni a nyugdíjas éveinkre, hogy közben nem kell lemondanunk a célokról, amit még fiatalon meg akarnánk valósítani? Mutatjuk.

A válság miatt nemcsak a megtakarítások értéke változik, de az is, milyen célra tesznek félre az emberek. Egy friss felmérés szerint 2019 óta jelentősen (67-ről 76 százalékra) nőtt Európa-szerte azoknak a fogyasztóknak az aránya, akik vésztartalékot gyűjtenek a váratlan kiadások fedezésére. Nem változott azonban jelentősen azoknak az aránya, akik valamilyen konkrét célra spórolnak: enyhén csökkent a lakásra spórolók aránya (20-ról 19 százalékra), nőtt viszont azoknak a száma, akik nyugdíjcélra tesznek félre (30-ról 32 százalékra).

Lejobban azoknak az aránya csökkent, akik oktatási célra tesznek félre pénzt (3 százalékponttal), viszont annak ellenére, hogy járvány miatt a legtöbb ország lezárta a határait, 39-ről 41 nőtt azoknak az aránya, akik utazásra spórolnak.

Az emberek többsége csak egy bizonyos kor után kezd el gondolkodni a nyugdíjtakarékosságon , hiába hall annyit róla a környezetében és a médiában. Aztán jön a megdöbbenés. Hogy konkrét példát nézzünk, a 30 évesen kezdett és összesen összegyűjtött 33 millió forint a nyugdíjas években körülbelül 160 000 forintos járadékbiztosításnak felel meg, míg ugyanez a konstrukció 50 évesen indítva, összegyűjtött 7 millió forinttal csupán havi körülbelül 34 000 forint járadékot jelent. A tanulság viszont látványos: minél hamarabb, akár már az első fizetésünktől kezdjük az öngondoskodást, annál kisebb havi teherrel érhetünk el jelentősebb megtakarítást

- magyarázta Schaub Erika, a Generali személybiztosításokért és ügyfélkapcsolatokért felelős igazgatósági tagja. Valóban így van: hiába hall az ember annyit fiatalon arról, hogy nem lesz elég a nyugdíja mire oda kerül semmire - például aki aktív évei jelentős részében KATA-s vállalkozó volt, az garantáltan kevés nyugdíjra számíthat - nem igazán kezdenek korán félretenni. Hiába mondják szakemberek, hiába áll rendelkezésre rengeteg információ, nyugdíjpénztár kalkulátorok, amivel személyreszabottan kiszámíthatjuk, mekkora havi befizetéssel mennyit spórolhatunk össze az évek alatt.

Ennek az egyik legfőbb oka, hogy a 20-as, 30-as, sokszor még a 40-es éveikben járók számára is a nyugdíj még messzinek tűnik, és rengeteg más cél van, amire spórolhatnak: képezhetnek vésztartalékot, félre tehetnek egy régóta vágyott nyaralásra, oktatásra, lakásra, autóra, gyermekvállalásra, felújításra, a gyerekek iskoláira, stb. Rengeteg cél van, és úgy tűnhet, hogy nem lehet egyszerre mindenre félretenni. Pedig nem kell lemondani a fiatalkori álmokról célokról a nyugdíj érdekében és fordítva!

Hogy lesz pénzem mindenre, amire szeretnék félretenni?

Hogy a szakembereknek igazuk van a nyugdíjelőtakarékosságot illetően az nem kétséges: minél előbb, minél többet teszünk félre, annál biztosabb, hogy nem kell szűkölködnünk idős korunkban. A boldog, békés időskorba viszont nem csak a pénzt érdemes befektetni, más módon is meg kell alapozni.

Valakinek az álomotthon a vágya, másnak a nagy család, a világ körbeutazása, vagy tanulni, képezni szeretné magát, fejleszteni a karrierjét, esetleg saját vállalkozást indítana. Bármi is a dédelgetett vágy, legtöbbször pénz is szükséges hozzá. Viszont a jó hír, hogy nem kell választani a nagy álom és a kényelmes öregkor között, csak okosan kell beosztani a pénzt már fiatalon. Hogy hogyan, attól is függ, mi a nagy életcél.

Az álomotthon



Az egyik legfontosabb cél, amire a legtöbben gyűjtenek az életben, az a saját ingatlan, otthon. Az elmúlt 10 évben drasztikusan emelkedtek az ingatlanárak, viszont rengeteg jelenleg a kormányzati támogatás, és kedvezőek a lakáshitel feltételek. Jelenleg még talán a járvány is "segít" azokon, akik mostanában vennének új otthont, mert megállította - az egyébként is lassuló - drágulást egy időre.

Régebben jó lehetőség volt a lakáskassza azok számára, akik ilyen célból takarékoskodtak, amelyben minden befizetett forintra 30 százalékos támogatást nyújtott az állam (évi max. 72 ezer forintot/fő), azonban ez több mint két éve megszűnt. Így nehezebb összeszedni az önerőt is egy lakáshitelhez, viszont nincs minden veszve.

Bár a fixen plusz 30 százalékot nem nagyon lehet überelni, még mindig félretehetünk egyszerűen megtakarítási számlára, köthetünk befektetéssel kombinált életbiztosítást, vehetünk állampapírt, nyithatunk értékpapírszámlát, stb. Még azzal is beljebb vagyunk, ha minden hónap elején a malacperselybe teszünk 5 ezer forintot, mintha semmit sem teszünk félre (bár ebben az esetben nagy hozamra ne számítsunk).

Egy 20 millió forintos ingatlanhoz például 10 százalékos önerő esetén 2 milliót kell félretenni, mielőtt belevághatnánk a vásárlásba, kölcsönfelvételbe. Ha tegyük fel, már az első fizetéséből 20-22 évesen félretesz havi 20 ezer forintot a perselybe, akkor mire 30 lesz, kb. meglesz az önereje egy kisebb lakáshoz. Emellett 5 ezer forintonként fizethet már akár nyugdíjkasszát is.

Ugyan, ki teszi félre az első fizetését egyből lakásra, nyugdíjra?

-kérdezhetné bárki, teljesen jogosan. Merthogy ennek a számításnak a trükkje, lehetetlensége abban áll, hogy fokozatosan kell növelni a félretett összegeket. Az elején 4-5 ezer forintokkal kell indítani, következő évben már 8-10 ezret kell félretenni, és így tovább. 30 év körül már 30-40 ezer forintokat is félre lehet tenni, amíg össze nem gyűlik elég önerő.

Álmaid vállalkozása



Rengetegen, főképp a pandémia óta, szeretnének a saját főnökükké válni, vállalkozóként működni tovább, vagy éppen egy mellékállásukat, hobbijukat emelni olyan szintre, hogy az a főállásuk lehessek. Ennek a függetlenségnek viszont ára van, általában tőke nélkül nehéz elindulni - legalábbis sokakat ez tart vissza az önállóvá válástól.

Pedig nem minden vállalkozás indításához kell nagy tőke, sokkal inkább idő és energiabefektetés, valamint kitartás szükséges. Szakértők szerint pedig az olyan vállalkozások, amelyek nulláról indultak, jóval válságállóbbak is - ez pedig egy világjárvány közepén igen fontos szempont. A nyugdíjra spórolás mellett kisebb összegek még így is félre lehet tenni, és apránként összespórolni a szükséges költségeket az induláshoz.

Ezen túlmenően pedig vannak olyan állami programok és piaci hitelek is, amelyeket éppen vállalkozások beindításához találtak ki. Megoldás lehet még a közösségi finanszírozás, illetve a befektetők felkutatása is. A Cápák között című üzleti show zsűritagja, Tomán Szabina korábban a Pénzcentrum kérdésére elmondta, mi a legfontosabb szempont számára befektetőként:

Inkább fektetek be egy közepes minőségű termékbe, ötletbe, ha látom a mögötte álló emberben a tüzet, ha látom, hogy vele valószínűleg együtt tudnék működni, hosszabb távon tudunk együtt tervezni, mintha a termék ugyan szuper, de a vállalkozóban nincs meg a tűz, a tettrekészség.

Álomkarrier

Sokan csak a 20-as éveik végén kapnak észbe, hogy a választott karrierjük nem nekik való, vagy nem fizet eleget, nem jelent elég kihívást, és váltani szeretnének. Mások a kényelem, gyermekvállalás miatt adják fel addigi hivatásukat. Bármi is áll a háttérben, sosincs késő a karrierváltáshoz.

Viszont visszaülni az iskolapadba már nem is olyan egyszerű felnőtt fejjel, és ott van az anyagiak kérdése is. Egy akár több millió forintba kerülő programozóképzéshez igenis kell tőke. Vagy mégsem? Rengeteg képzésnél már létezik a részletfizetés lehetősége, és tanulási célra lehet igényelni hitelt is. Ezenkívül sokan megfeledkeznek arról, hogy állami képzésben 12 félév ingyenes - 30 évesen is el lehet kezdeni egy alapszakot, ha ezt anno valaki nem tette meg. Még diákhitelre is jogosult lehet.

A kulcs az elhatározás és tervezés: mit akarok tanulni? hol és milyen formában tudom ezt megtenni? mennyi pénzre van ehhez szükséges? tudom ezt részletekben is fizetni? milyen törlesztőrészlettel és mennyi hitelt vehetek fel? Mindent szépen ki kell találni, aztán belevágni teljes gőzzel.

Álomnyaralás, utazgatás

Pandémia ide vagy oda 39-ről 41 százalékra nőtt azoknak az aránya, akik utazásra spórolnak. Úgy érzed, még most kéne magadat kiélni, süttetni a hasad a trópusokon, vagy eljutni egy világkörüli útra, de közben nyugdíjas korodra sem akarsz éhezni? A megoldás, hogy kezdj csak el nyugodtan félretenni a nyugdíjra, a nyaralásra pedig teremtsd elő másként a szükséges összeget.

Az is egyfajta megtakarítási stílus, hogy a keresetünk egy részét félretesszük egy bizonyos célra, míg egy másik célra megpróbálunk forrást teremteni. Ezt sokféleképpen megtehetjük: eladhatunk például olyan dolgokat, amelyek már nincsen szükségünk. Egy ilyen "garázsvásár" tud teremteni kisebb pénzmagot egy nyaraláshoz.

Vállalhatsz továbbá másodállást, plusz munkát, kereshetsz pénzt a hobbiddal. Vagy akár kérhetsz fizetésemelést is, amiből ezt meg tudod tenni a jövőben, ha nem lesz járvány. Ha pedig már megint a járványnál tartunk: most hogy nem sürget az idő, hiszen ki tudja mikor lehet biztonságosan utazgatni majd úgy, mint régen, itt az ideje tervezni. Ne csak álom legyen az a bakancslista, készíts költségvetést, szánd rá magad a spórolásra. Ki tudja? Akár úgy is eljuthatsz álmaid helyeire a járvány után, hogy szabit se kell kivenned.

Dolgozni sokan tudnak a tengerpartról is, csak egy laptop kell és Wi-fi. Ha pedig nem ilyen a munkád, de ez lenne az álmod, akkor válts munkahelyet, vagy ahogy fentebb már volt erről szó: karriert. Ne fosszd meg magad a lehetőségektől, alakítsd úgy az életed, hogy élvezhesd a fiatal éveidet is, de idős korodba se szűkölködj.

Valósítsd meg a célod!

Bármi is legyen az ember további célja - új autó, gyermekvállalás, felújítás, stb. - nem árulunk el nagy titkot, hogy a kulcs a tervezésben, rendszeres megtakarításban rejlik. Alapvetően az a szorongás, hogy ha már most elkezd valaki spórolni a nyugdíjára, nem jut más célokra pénz, abban gyökeredzik, hogy nem megfogható a számára, hogyan kivitelezheti a bevételeiből rövid-, közép- és hosszútávú céljait.

A nyugdíjra spórolni viszonylag egyszerű: beállítjuk az összeget, amit félretennénk rendszeres átutalásra, vagy csoportos beszedésre hó elején, és már megy is a nyugdíjkasszába, nyugdíjbiztosításba, vagy NYESZ-számlára. Ehhez ad még az állam némi támogatást is, és szépen, követhetően gyűlnek az összegek.

A további célokra pedig ki kell alakítani egy spórolási stílust, ami kényelmes. Lényeg, hogy tisztában legyünk a lehetséges bevételeinkkel, forrásainkkal, a támogatásokkal, amiket igénybe vehetünk, a kedvezményes hitel lehetőségekkel. Ha tisztáztuk a bevételi oldalt, máris kézzelfoghatóbb, mennyi időn belül lehet álomból valóság.

Ehhez még a kiadási oldalt kell megvizsgálni - mennyit is szánunk autóra, felújításra, babaszobára, álomutazásra. Ne illúziókat kergessünk: számszerűsítsük az álmokat. A számok is tudnak félelmetesek lenni, de legalább véget vetnek a céltalan, megfoghatatlan szorongásnak. Ha az jön ki a végén, hogy 30 év múlva törlesztjük vissza a lakáshitelünket, akkor azzal még mindig jobban megbékülhet az ember, mint a "soha nem lesz saját lakásom" gondolattal. Ha úgy tűnik, csak 3-5 év múlva lesz elég tőkénk a világkörüli útra, akkor van időnk felkészülni, mindent eltervezni, és van mit várni a jövőtől, és nem marad csak ábránd az életcél.

