Visszatérnek a Cápák: indul az üzleti show harmadik évada

Február 25-én, 22:10-kor indul a Cápák között harmadik évada az RTL Klubon, mely Magyarország egyetlen üzleti showműsora! Azok a vállalkozók, akik a mostani sorozatban szerepelnek, már túl vannak a válság-sokkon, talpon maradtak, elszántak, képesek voltak alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. Az idei évad éppen ezért különleges a vállalkozások szempontjából, különleges a Cápák szempontjából, hiszen egyszerre kell felismerniük, ha valakinek néhány millióval még sikeresebbé tehetik az üzletét, de azt is, ha valakinek 100 millió kell ahhoz, hogy a következő szintre emelje a vállalkozását.

A már jól ismert show vadonatúj Cápája Lakatos István, a 25 vállalkozást magába foglaló Bravogroup Holding ügyvezetője, aki folyamatosan új iparágakban terjeszkedik, ahol célja piacvezetővé válni és új tehetségeket felkarolni. Született csapatkapitány, aki a számokra épít. A cégcsoport egyike az ország 10 legnagyobb, 100%-ban magyar magántulajdonban levő vállalkozásának, létszáma 800 fő, árbevétele 100 milliárd forint.

A 3. évadban a műsorvezető személye nem változik: Kovalcsik Ildikó, azaz Lilu tartja kezében a műsort. Az előző évadokból megismert és megszeretett Cápák:

Tomán Szabina, a Toman életmódprogram megalkotója, a magyarországi Tomán Diet tulajdonosa. 28 üzlete van Magyarországon, Romániában és Ausztriában, 13 ezer embernek segített már módszerével új életet kezdeni;

Balogh Levente, a Szentkirályi-Magyarország Kft. tulajdonos-elnöke, a PepsiCo termékek forgalmazója, a nemzetközi márkaépítés mestere;

Balogh Péter, az egyik legsikeresebb hazai startup alapítója, Magyarország legaktívabb angyal-befektetője, 2020-ban az Év befektetője-díj nyertese;

Moldován András, a szókimondó sertésmogul, évente 120 ezer disznót hízlal, több sikeres befektetése mellett a Jack’s Burger étteremlánc és az Animalsoft Állattenyésztési szoftver-fejlesztő cég tulajdonosa.



Mind készen állnak, hogy újra "körbeúszhassák" a vállalkozókat és döntést hozzanak arról, hogy kibe érdemes figyelmet, energiát és saját pénzüket befektetni.

Máté Krisztina, a műsor producere kiemelte, hogy tavaly tavasszal, amikor az előző Cápák között évad adásait láthatták a nézők, bizony mindannyian együtt izgultunk azért, hogy a vállalkozások túléljék a válságot. Arra biztosan nem gondolhattunk, hogy a következő évad előkészítése egy újabb hullám idejére esik. Azok a vállalkozók, akik a mostani sorozatban szerepelnek, már túl vannak a válság-sokkon, talpon maradtak, elszántak, képesek voltak alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez.

Az idei évad éppen ezért különleges a vállalkozások szempontjából, különleges a Cápák szempontjából, hiszen egyszerre kell felismerniük, ha valakinek néhány millióval még sikeresebbé tehetik az üzletét, de azt is, ha valakinek 100 millió kell ahhoz, hogy a következő szintre emelje a vállalkozását. Különleges a Cápák között 3. évada a partnerek szempontjából is, hiszen csatlakozott a műsorhoz az eddigi stratégiai partnerek, - a K&H Bank és a Telekom - mellé a SPAR Hungaricool programja, amely segíti az arra érdemes vállalkozásokat, hogy a termékeik az üzletek polcaira kerüljenek, az Opten, amely a legtöbb adatot, konkrétumot tudja minden vállalkozásról, és a Ford Magyarország, amely a vállalkozások motorjának vallja magát. Máté Krisztina reméli, a korábbiakhoz hasonlóan ezt is szeretni és nézni fogják az emberek.

Varró Szabolcs, az RTL Klub kreatív producere elárulta, hogy a műsor előkészítésének megkezdésekor nem tudhatták pontosan, hogyan hat majd a jelentkezési kedvre a járványhelyzet. Végül örömmel tapasztalták, hogy a vállalkozók - alkalmazkodva a megváltozott gazdasági helyzethez - új lehetőséget vettek észre a Cápák között-ben. Sokaknak ez az üzleti showműsor az egyetlen lehetőség lehet az életben maradásra, de előre le kell szögezni, hogy a Cápák sem tudnak mindenkit megmenteni.

Idén is drámai helyzetek elé nézünk, ugyanis a nézők láthatnak majd olyan vállalkozásokat, amelyek abszolút nyertesei a kialakult helyzetnek, és sajnos olyanokat is, akiknek valóban ez az utolsó lehetőségük, mielőtt végleg tönkremennének. Varró Szabolcs annyit előre elárult, hogy a Cápák idén még eltökéltebbek a befektetéseket illetően. De nem csak a koronavírus okozta járványhelyzetről szól a műsor, hiszen idén sem hagyja el a jó hangulat, a humor és a vidámság a szériát.

