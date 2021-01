Búcsút inthetnek a béremelésnek a magyar dolgozók 2021-ben: nincs minden veszve?

Azok a dolgozók, akik sikeresen átvészelték a 2020-as évet, joggal teszik fel a kérdést idén a munkáltatóiknak: mire számíthatnak 2021-ben? Rengetegen vannak, akiknek a járvány miatt - vagy akár azzal együtt több éve - változatlan a fizetésük, és a bizonytalan gazdasági helyzet, vagy a magasabb kiadások miatt ez a keret kezd szűkössé válni. Mások egyszerűen kompenzációt szeretnétnének a rengeteg plusz munkáért, amelyet a járvány alatt végeztek, vagy végeznek még most is. Lehet-e tárgyalni fizetésemelésről 2021-ben? Mit tehet a dolgozó, ha nem számíthat béremelésre a közeljövőben? Ehhez ad most tippeket a Pénzcentrum.



Idén különösen nehezen haladtak az egyeztetések a 2021-es minimálbérrel kapcsolatban, ugyanis a munkaadói olda és a munkavállalókat képviselő szervezetek nem tudtak kiegyezni. A 2020-as év gazdasági hatásait, elszabaduló inflációját kompenzánzáló béremelést reméltek a dolgozók, a munkaadói oldal viszont a recesszióra hivatkozott. Ez a vita korántsem csak a minimálbérből élőket, vagy az ahhoz kapcsolt juttatásokban részesülőket érinti: a legtöbb dolgozó valószínűleg elgondolkodik 2021-ben, mekkora emelésre számíthat idén.

A járvány miatt kialakult gazdasági válság nehéz helyzetbe sodorta a dolgozókat és a munkaadó cégeket egyaránt - viszont akad nem egy olyan példa, ahol éppen a járvány hozott fellendülést. Egyes szektorokat pedig nem különösebben érintett a pandémia. Így ha valaki azon gondolkodik, hogyan kereshetne többet, jelenlegi bevételeinél, érdemes számításba venni a váltást egy olyan szektorba, ahol nincs visszaesés, vagy akár növekedés is történt. Hiszen lehetséges, hogy a recesszió miatt egyes cégeknél béremelésre jó ideig nem lehet majd számítani.

Ahogy azt annyi kutatásban kimutatták: a koronavírus járvány megváltoztatta azt, hogy hogyan és mire költjük a pénzünket - nem csak egy-egy réteg szokásai változtak: szinte mindenki máshogy bánik a pénzzel. A kiadások is egyénenként változtak: valakinek jóval többet kell költenie, másnak kevesebbet, valakinek van tartaléka, valakinek nincs vagy szeretne többet félretenni.

A dolgozóknak és munkaadóknak mindenek előtt kommunikálniuk kell egymással, hogy megértsék egymás helyzetét. Milyen gazdasági helyzetben van a cég, mennyit vesztett, vagy nyert a járvány alatt, mire lehet számítani a jövőben, vagy akár mennyire stabil egy munkahely. Ugyanígy, a cégnek tudnia kell, hogyha a munkavállaló kevesli a fizetését, és emiatt elgondolkodott a munkahelyváltáson. Ezen kívül érdemes beavatni a munkáltatót a hosszútávú tervekbe is: mennyi időn belül számít magasabb fizetésre, vagy pozícióra, mégha a járvány most ezt nem is engedi.

Kérj fizetésemelés

Fizetésemelést kérni akkor sem egyszerű, amikor éppen nincs járvány, és bizonytalan gazdasági helyzet. Azonban ha valaki többet szeretne keresni, az az első és leglogikusabb lépés, hogy a meglévő munkahelyén érdeklődik a lehetőségei iránt. Az a hozzáállás, hogy ez a cég úgysem ad béremelést, mert megsínylette a járványt, mert bizonytalan a helyzet, mert most volt leépítés, stb. nem kifizetődő. Mert rá sem kérdezni mindenféle előzetes ürügyek miatt biztosan nem viszi közelebb az embert a magasabb keresethez.

Egyébként pedig, ha valaki biztosra veszi, hogy nem kaphat fizetésemelést, akkor mit veszíthet, ha rákérdez? Még az is megtörténhet, hogy kellemesen csalódik.

Először is bizonyosodj meg arról, mielőtt ilyen kéréssel állsz elő, megérdemled-e az emelést. Sorakoztasd fel az érveidet emellett: többet dolgoztál, jobban dolgoztál a járvány alatt, új feladatköröket kaptál, vagy lehet hogy több ember munkáját végzed egyszerre. Sokat fejlődtél, esetleg új készségeket szereztél, amik hasznosulnak a munkád során. Persze nem csak ilyen esetben lehet fizetésemelést kérni: ha ugyanúgy végzed a munkád, de nőttek a költségeid - mert például hónapokig voltál home officeban, égett a villany, ment a fűtés; vagy új digitális eszközöket használsz, otthoni munkaállomásra költöttél - akkor is kérhetsz emelést.

Először magadnak bizonyítsd be, hogy értékes a munkád, és a munkaadódnak szüksége van rád, miért pótolhatatlan a tapasztalatod, tudásod számára. Mielőtt kérnéd a fizetésemelést, ezeket tudatosítanod kell, hogy erről a főnöködet is meg tudd győzni. Készíts listát, mi mindent értél el, csináltál kiemelkedően 2020-ban, milyen akadályokat győztél le.

Arra is érdemes felkészülni, hogy mekkora emelés, ami még reális lehet: érdemes más helyeken érdeklődni, mennyiért vennének fel hasonló pozícióba, még ha nem is szeretnél váltani. Aztán a munkatársak körében is lehet érdeklődni, ha hasonló a munkakörük, vagy az ismeretségi körben bárkinél, aki hajlandó beszélni nyíltan a pénzügyeiről. A megfelelő összegnél pedig érdemes kicsit magasabbra tenni a lécet, hogyha azt nem is adja meg a cég, a kevesebbet is beérhesd.

Amennyiben mégsem kapnál emelést, kérdezz rá, mikor számíthatsz újratárgyalásra a leghamarabb.

Válts munkahelyet

Kértél fizetésemelést, de nemet mondtak? Nem lehet tudni, hogy a közeljövőben egyáltalán lesz-e lehetőségük béremelésre, neked viszont kellene a pénz? Hogyha belátható időn belül nem számíthatsz a jelenlegi munkahelyeden több pénzre, akkor el kell gondolkodni a váltáson.

A járvány alatt, akinek az állása megmaradt, nem valószínű, hogy foglalkozott azzal, milyen új készségeket vezethet fel a CV-jébe. Itt az ideje ezt megtenni, és ezáltal végiggondolni, miben fejlődött az ember egy év alatt. A járvány alatt szerzett tapasztalatok most felértékelődhetnek: hogyan tudott alkalmazkodni a home officehoz, mennyire volt rugalmas az új helyzetben, stb.

Ezen kívül a járvány arra is rávilágítotthatott, hogy más munkakörökben is meg tudnád állni a helyed. Körül kell nézni az álláslehetőségek között, és kibővíteni a keresést az új tapasztalatoknak megfelelően. Ahol most hirdetnek pozíciókat, feltehetően lesz keret, hogy többet fizessenek neked, mint a jelenlegi munkahelyeden. Ha interjúra kerül sor, akkor már eleve így kell kezdeni a tárgyalást: többet akarsz keresni a jelenlegi bérednél.

Hiszen ha eleve azért akarsz váltani, mert a jelenlegi állásodban nem keresel eleget, akkor ne ess csöbörből vödörbe. Egy új helyen lehet hogy még egy következő évet is várnod kell, mire a béredet újra lehet tárgyalnod, tehát ha tényleg a pénzről szól a váltás, ugyanannyiért nincs értelme megtenni.

Szerezz másodállás(oka)t

A további pénzkereset másik lehetséges módja, hogy az ember nem csak egy teljes vállal, hanem még mellé egy felet, vagy kisebb alkalmi munkákat, amikkel növelheti a bevételét. Gondolkodj el, mihez értesz, milyen készségeid vannak, milyen másodállásban lehetne rád szükség.

Nem kell feltétlen nagy dolgokban gondolkodni: lehet ez a munka hétvégi takarítás, gyerekfelvigyázás ismerősöknek, vagy kézműves bonbonkészítés. Természetesen komolyabb másodállásba is foghatsz: könyvelhetsz maszekban kis cégeknek, tervezhetsz honlapokat, villanyt szerelhetsz - amellett, hogy főállásban teljesen mást dolgozol.

Általános szabály, hogy minél több időt, illetve pénzt áldozol a másodállásodra, annál kifizetődőbb lesz. Hogyha csak kevés plusz pénz kell, kicsi energiabefektetéssel kihozhatod a hétvégéből, hogyha több, akkor érdemes belegondolni, mi lenne a jövedelmező, mennyi pénz kell ahhoz, hogy belevágj - például egy új vállalkozásba. (Mellékállásban KATA-sként havi 25 ezer forintos befizetéssel is el lehet indulni.)

Fogadd el a pénzt, amit adnak

Annak ellenére, hogy sokan érzik kevésnek a fizetésüket, kevesen vesznek igénybe olyan lehetőségeket, visszatérítéseket, amelyekkel több maradna a pénztárcájukban. Ilyenek például az adókedvezmények, amelyet igénybe vehetnek a friss házasoktól kezdve, a laktózérzékenyeken át a nyugdíjelőtakarékossági lehetőségeket igénybevevőkön keresztül a négygyermekes anyákig nagyon sokan.

Rengeteg az olyan munkavállaló is, aki a cafetéria keretét rosszul használja ki. A kártyákon még mindig lehetnek akár 2019-es összegek is, amelyeket a járvány évében nem sikerült kihasználni, és egyébként sincs valójában szüksége a dolgozónak akkora keretre abban a zsebben - mert nem jár annyit étterembe, vagy mégsem jött be neki a kondizás. Ilyenkor érdemes átgondolni egy kevésbé jó adózású, de jobban felhasználható cafetéria-elem választását.

Címlapkép: Getty Images