Elárulta titkát Tomán Szabina: így lehet ma csúcsvállalkozó valakiből Magyarországon

Tomán Szabina egykori modell a saját tapasztalataiból kiindulva indított el 2015-ben egy mára sikeres vállalkozást, amelynek nettó árbevétele mindössze három év alatt elérte az 550 millió forintot. A Cápák között című műsor egyik befektetőjével többek között arról beszélgettünk, cégét hogyan érintette a járvány, hogyan írja át az idei évre tervezett üzleti tervet a koronavírus okozta válság, és hogy befektetőként milyen ötletekben lát fantáziát, milyen vállalkozás működhet ma szerinte sikeresen Magyarországon.





Sikeres vállalkozóként hogyan érintette a járvány? Kellett-e megszorításokat hozni, fizetéseket csökkenteni vagy épp megválni munkavállalóktól?

Tomán Szabina: A cégem fehérjediétás termékek forgalmazásával és személyre szóló szakmai tanácsadással foglalkozik. Aki velünk életmódváltásba kezd, egy konzulens, egy tanácsadó segíti útján. Ez azért lényeges különbség, mert az interneten rengeteg diéta érhető el, de nagyon nehéz eldönteni, hogy mégis melyik megoldás lehet az adott személy számára a legjobb. Sokan belefognak valamelyik fogyókúrába, aztán feladják. Nálunk épp az a lényeg, hogy a diéta során rendszeres időközönként konzultációkon találkozunk az ügyfelekkel, dokumentáljuk a változást, átbeszéljük a tapasztalataikat, kérdéseiket.

A válság bennünket is érintett, de alapvetően jól vészeltük át a COVID-19 okozta helyzetet. Márciusban tapasztalható volt egy felvásárlási láz, ez áprilisban csökkent, aztán pedig a korlátozások feloldásának eredményeképp májusban kezdett visszaállni a vírus előtti forgalom.

Alkalmazkodtunk az új helyzethez: az üzleteink a korlátozások alatt délután 3 óráig lehettek csak nyitva, így a dolgozókat is 8 óráról átjelentettük 4 órás munkavégzésre. A vidéki szalonjaink közül néhányban kizárólag online folyt az értékesítés és a konzultáció is.



A weboldalon most már van webshop, és ezek szerint az ügyfelekkel való találkozók is a digitális térben történtek. Mondhatjuk, hogy a digitális világban való terjeszkedés egyfajta a koronavírus-járvány okozta pozitívum a cég számára?

Az online térbe való átállás nagy falat volt számunkra, korábban a weboldalon hasznos információkat találhattak az érdeklődők, de a szalonokban való személyes megjelenés elengedhetetlen volt. Ezt írta felül a vírushelyzet, és ehhez alkalmazkodni kellett. Elkezdtük tehát a digitális térbe terelni a vendégeket, és hatalmas sikere volt az online konzultációknak, így a válasz határozottan volt ilyen szempontból pozitív hozadéka ennek a helyzetnek.

Új csomaggal is előrukkoltunk a karantén időszak alatt, a 21 napos programot most vezettük be, szintén nagy sikere van, úgyhogy ez a jövőben is elérhető marad az ügyfelek számára.

Tanulva a helyzetből, elkezdtünk a webshop és a weboldal fejlesztésén dolgozni, mert látjuk, hogy van erre igény.

Hogyan írja át az idei évre tervezett üzleti tervet a koronavírus okozta válság?

Mivel a fő profilunk a diéta, épp ezért a tavaszi hónapok számítanak az egyik legforgalmasabb időszaknak. Természetes, hogy a válság átírta az üzleti tervet, illetve az elvárt számokat kicsit újra kell gondolni.

Meghatározó az is, lesz-e vajon második hullám, vagy nyáron és ősszel minden a régi kerékvágásban működhet. Ilyen helyzetben még sosem voltunk, senki más sem, folyamatos figyeljük a kormányzati döntéseket, de épp ilyen fontos az is, hogy a vendégeink elvárásait, igényeit monitorozzuk most és alkalmazkodjunk ahhoz.

Sok jó elképzelés van, mégis, a statisztikák szerint az újonnan alapított vállalkozások ötöde egy év, minden második cég pedig három év után megszűnik. Min múlik egy cég sikere?

Nem is a cég a fontos, hanem a termék. Befektetőként azt nézem, mi az a konkrét dolog, amit hoztak, az mennyire állja meg a helyét jelenleg a piacon.

Mert ha egy erős kezdéssel elindulunk egy olyan együttműködéssel, ami gazdasági oldalról még nem a legprofibb, de a termék stabil, jó minőségű, akkor ez egy jó alap lehet arra, hogy ne haljon el a vállalkozás, vagy ne legyen szenvedés az együttműködés vagy a piacon maradás.

A Cápák között című műsorban Önnek kell döntenie, beszáll-e az adott vállalkozásba. Milyen szempontok alapján dönt, mi a lényegesebb, az üzlet működőképessége vagy épp a vállalkozó személye?

Befektetőként mindig azt figyeltem, hogyan tudom én az adott vállalkozót a leginkább megtámogatni. Nemcsak anyagilag, hanem hogyan tudok azonosulni az ötlettel, hol tudom őt segíteni annak érdekében, hogy ez egy hosszú távú együttműködés legyen. Ehhez pedig kulcsfontosságú az ember, a vállalkozó. Fontos, hogy a jövőben jól együtt tudjunk működni.

A műsorban megjelenő cápalét kicsit más, mint egy hagyományos befektetői döntés. Utóbbi esetben több hónapon át folyik a monitorozás, a cégellenőrzés, van idő mindenre. Itt rövidebb idő áll rendelkezésemre, és valószínűbb, hogy ez alatt az idő alatt hamarabb harapok rá egy meggyőző vállalkozói személyiségbe, mint magába a produktumba, vagy a vállalkozása pontos pénzügyi eredményeire, vagy abban rejlő lehetőségekbe. Percek alatt kell eldöntenem, szeretnék-e valakivel együtt dolgozni vagy sem, látom-e valakiben a vállalkozói szellemet.

Inkább fektetek be egy közepes minőségű termékbe, ötletbe, ha látom a mögötte álló emberben a tüzet, ha látom, hogy vele valószínűleg együtt tudnék működni, hosszabb távon tudunk együtt tervezni, mintha a termék ugyan szuper, de a vállalkozóban nincs meg a tűz, a tettrekészség.



Ez azért fontos, mert nekem a többi vállalkozásom mellett nincs arra időm, hogy valamit én építsek fel, én csak egy segítség vagyok, aki a tapasztalataival, anyagiakkal és a kapcsolataival tudja segíteni a vállalkozót.

Rengeteg ötlettel találkozik a műsorban. Mit gondol, mi az, ami ma Magyarországon sikeres, versenyképes lehet?

A piac monitorozása az egyik legfontosabb dolog. Amikor én elindítottam a vállalkozásomat, a Google volt az egyik tanácsadóm: beütöttem a diet szót, és 0,46 másodperc alatt több mint egymilliárd találat jött ki. Akkor már tudtam, hogy ez egy aranytojás, egy olyan termék, amire van kereslet. Ez viszont azt is jelentette, hogy nagy a versenyhelyzet, sok a versenytárs, épp ezért különlegesnek kell lennie a terméknek és a szolgáltatásnak is, amit nyújtok.

Persze, van arra is példa, hogy valaki talál egy piaci rést és arra reagál, de egy olyan vállalkozást elindítani, ami olyan terméket kínál, amire egészen biztosan van kereslet, könnyebb és biztosabb a siker. Ez esetben arra kell fókuszálni, hogy a már a piacon megtalálható konkurenciánál valamivel jobbak legyünk, plusz szolgáltatást nyújtsunk, gondoljuk újra a terméket.

Ha ismerjük a piacunkat, a konkurenciát, illetve van egy olyan üzleti tervünk, ami mellé olyan számokat rakunk, ami kezelhető, akkor lépésről lépésre ki lehet alakítani egy olyan vállalkozást egy olyan termékkel, ami hosszú távon jól működik.



Az elmúlt hónapokban tömegek veszítették el az állásukat, sok vállalkozás ment csődbe. Milyen hatása lesz ennek az időszaknak a vállalkozói létre?

Ez a helyzet minden emberből és minden vállalkozásból egy kicsit mást hozott ki. Azok közül, akik elveszítették a munkájukat, néhányan valószínűleg elgondolkoznak azon, hogy saját vállalkozást alapítanak, mert akkor a saját útját járhatja, nincs kitéve egy cégnek vagy egy tulajdonosnak, szabadabb, önállóbb lehet.

Ugyanakkor azt is látom, hogy azok a kisvállalkozók, akik egyedül építették fel a céget, ami most romba dőlt, inkább a biztonságot keresik, egy bejelentett munkaviszonyt, ami hosszú távon biztosítja a megélhetésüket. Olyan pofont kapott most a piac, amivel nem tudott mit kezdeni, főleg nem egy kisvállalkozó, akinek nincsenek tartalékai.

